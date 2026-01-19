HLV Kim từ chối nói tới Đình Bắc: ‘U.23 Trung Quốc có thủ môn Li Hao rất giỏi nhưng Việt Nam sẽ thắng’

U.23 Việt Nam rất mong chờ trận bán kết

Tại đây, HLV Kim Sang-sik chia sẻ: "Đầu tiên, U.23 Việt Nam đã đặt chân đến bán kết cùng các đội mạnh hàng đầu như U.23 Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Vì thế, thành thật mà nói, tôi rất mong chờ vòng đấu này. Trước đây, chúng tôi từng đối đầu các đối thủ mạnh như Jordan, UAE. Đó đều là những trận không hề dễ dàng, chúng tôi đã gặp nhiều khó khăn. Nhưng chúng tôi đã thể hiện được tinh thần chiến đấu kiên cường để giành kết quả tốt.

HLV Kim Sang-sik là chuyên gia bẫy đối thủ dâng cao rồi phải đòn

Ngày mai là trận đấu giữa đội U.23 Việt Nam và Trung Quốc. Đó sẽ là một thử thách, sẽ không dễ dàng. Chúng tôi cần có sự dũng cảm để giành danh hiệu và hướng đến một chiến thắng trong trận ngày mai".

'Sao tôi nói được về Đình Bắc khi...'

Khi được hỏi về tình hình chấn thương của Đình Bắc, HLV Kim Sang-sik trả lời dí dỏm: "Ở đây có nhiều phóng viên Trung Quốc cũng như Nhật Bản, vì thế tôi không thể tiết lộ. Nhìn chung, chúng tôi sẵn sàng cho trận đấu khó khăn này.



Chúng tôi đã luôn gặp những đội mạnh, như Jordan, UAE nhưng chúng tôi đều làm tốt nhiệm vụ, giành chiến thắng. Khi gặp UAE trong hiệp phụ, chúng tôi cũng ghi được bàn thắng. U.23 Trung Quốc cũng là một đội mạnh, đã lập nên lịch sử có lần đầu tiên vào bán kết U.23 châu Á. Vì thế, tôi nghĩ mọi chuyện sẽ khó khăn. Thủ môn Li Hao cũng xuất sắc, chưa nhận bàn thua nào. Tuy nhiên, ban huấn luyện, cầu thủ đã sẵn sàng chứng tỏ bản thân trong trận đấu ngày mai.



Thầy Kim nhấn mạnh: "Gần đây, chúng tôi đã thi đấu một giải giao hữu ở Trung Quốc và thắng U.23 Trung Quốc 1-0. Theo như quan sát, phân tích của chúng tôi, U.23 Trung Quốc có một số thay đổi về mặt nhân sự. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đang tập trung vào bản thân, nỗ lực thúc đẩy nhau tiến bộ, cố gắng từng ngày. Chúng tôi có sự chuẩn bị tốt cho trận đấu ngày mai, hy vọng có một kết quả tốt.





HLV Kim Sang-sik quả quyết U.23 Việt Nam sẽ thắng ẢNH: VFF

Mong U.23 Hàn Quốc thắng Nhật Bản

Tôi đã nghe được nhiều lời khen từ người hâm mộ, giới truyền thông và cả gia đình tôi nữa. Tôi muốn đưa toàn đội đến trận chung kết và đối đầu U.23 Hàn Quốc. Toàn đội U.23 Việt Nam phải nỗ lực. Tôi hy vọng U.23 Hàn Quốc sẽ thắng Nhật Bản để gặp U.23 Việt Nam ở chung kết.



Trận bán kết giữa đội U.23 Việt Nam và Trung Quốc sẽ diễn ra lúc 22 giờ 30 ngày 20.1. Còn U.23 Hàn Quốc và Nhật gặp nhau vào 18 giờ 30 cùng ngày.