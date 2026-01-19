HLV Park Hang-seo và Kim Sang-sik thăng hoa rực rỡ ở Việt Nam, hãy nghe nhân vật đặc biệt phân tích…

Triết lý của HLV Park Hang-seo

Trong bài viết đăng sáng 19.1 trên trang cá nhân, ông Lê Huy Khoa - trợ lý ngôn ngữ gắn bó lâu năm với HLV Park Hang-seo tại đội tuyển Việt Nam - đã đưa ra những phân tích chi tiết về nguyên nhân giúp các HLV Hàn Quốc thường tạo dấu ấn rõ nét khi làm việc với bóng đá Việt Nam.

Ông Lê Huy Khoa (bìa phải) và HLV Park Hang-seo ẢNH: FBNV

Yếu tố đầu tiên được ông nhấn mạnh là kỷ luật, nhưng là thứ kỷ luật được điều chỉnh linh hoạt. Ông cho biết: “HLV Hàn Quốc quen làm việc trong môi trường rất kỷ luật và kỷ cương. Khi sang Việt Nam, họ mang theo kỷ luật, nhưng không áp đặt cứng nhắc”. Sự kết hợp giữa nghiêm khắc và mềm dẻo giúp phòng thay đồ ổn định, cầu thủ tuân thủ chiến thuật mà không nảy sinh phản kháng.

Bên cạnh đó, các HLV Hàn Quốc mang theo tư duy thực tế, đặt kết quả lên hàng đầu. Ông Lê Huy Khoa phân tích: “Với họ, không thua trước đã là nền tảng của mọi chiến thắng”. Đội bóng được xây dựng trên nền tảng phòng ngự, tổ chức chặt chẽ, hạn chế tối đa sai lầm. Thắng với tỷ số 1-0 vẫn được coi là thắng, miễn đạt mục tiêu.

HLV Park Hang-seo đã gặt hái rất nhiều thành công với bóng đá Việt Nam

Theo trợ lý cũ của HLV Park Hang-seo, các HLV Hàn Quốc hiểu rõ đặc điểm thể chất và tâm lý của cầu thủ Việt Nam. “Họ hiểu cầu thủ Việt không cao to, nhưng nhanh, bền và chịu khó, nên sẵn sàng thay đổi lối chơi, đội hình, thậm chí cả triết lý để phù hợp thực tế”, ông viết.

Cao thủ tâm lý chiến và khả năng tạo niềm tin cho cầu thủ Việt Nam

Một điểm mạnh khác là khả năng làm chủ tâm lý tập thể. Ông Lê Huy Khoa nhận xét: “HLV Hàn Quốc không chỉ giỏi chiến thuật, mà còn cực kỳ tinh tế trong tâm lý tập thể, hành vi và ứng xử với từng cá nhân”. Họ biết khi nào cần siết chặt, khi nào cần động viên, đồng thời khơi dậy lòng tự tôn dân tộc để cầu thủ thi đấu với tinh thần cao nhất.

Cách làm việc chi tiết, bài bản cũng được ông Lê Huy Khoa đề cập. “Mọi thứ đều có quy trình: từ tập luyện, phân tích đối thủ, phân vai trò đến chuẩn bị phương án thay thế”, ông chia sẻ, đồng thời nhấn mạnh rằng thành tích đến từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chứ không phải cảm hứng nhất thời.

HLV Kim sang-sik cũng rất nổi tiếng với những bài tâm lý hiệu quả với các học trò ẢNH: TUẤN MINH

Sự tương đồng về văn hóa Á Đông giúp các HLV Hàn Quốc dễ hòa nhập với môi trường Việt Nam. Theo ông Lê Huy Khoa, việc đề cao tập thể, tôn trọng mối quan hệ thầy - trò và sẵn sàng gần gũi đời sống thường ngày giúp cầu thủ tiếp thu nhanh và làm theo dễ dàng hơn.

Ngoài ra, khả năng chịu áp lực cũng là yếu tố then chốt. “Áp lực càng lớn càng lì”, ông viết, cho rằng các HLV Hàn Quốc đã quen sống trong chỉ trích. Rào cản ngôn ngữ thậm chí còn giúp họ tập trung hơn vào chuyên môn, ít bị dao động bởi dư luận.

Từ thực tế quan sát, ông Lê Huy Khoa cho rằng môi trường đội tuyển quốc gia phù hợp hơn với HLV Hàn Quốc so với CLB. Đội tuyển có lực lượng tinh gọn, mục tiêu rõ ràng và thời gian làm việc theo chu kỳ ngắn, đúng với sở trường tập trung cao độ để tạo kết quả nhanh.

U.23 Việt Nam đang bay cao ở VCK U.23 châu Á 2026 ẢNH: AFC

“Qua nhiều thế hệ HLV Hàn Quốc làm việc tại Việt Nam, có một điểm rất rõ: họ thành công nhiều hơn ở đội tuyển quốc gia, còn ở cấp CLB thì chỉ ở mức tương đối”, ông viết.

Ở phần cuối bài viết, ông Lê Huy Khoa nhắc lại quãng thời gian làm việc cùng HLV Park Hang-seo. “Nhớ những ngày làm việc với HLV Park, chúng tôi luôn căng thẳng và rất sợ tính nóng, tính thực dụng chiến thắng của ông”, ông chia sẻ. Khi được hỏi lại, HLV Park nói rằng đó chính là “cách quản trị để đạt mục tiêu cao nhất trong ngắn hạn”.

U.23 Việt Nam hiện nay dưới thời HLV người Hàn Quốc Kim Sang-sik đang hướng tới mục tiêu một lần nữa lọt vào chung kết U.23 châu Á, điều mà HLV Park Hang-seo từng làm được cùng U.23 Việt Nam vào năm 2018. Người hâm mộ có niềm tin mãnh liệt rằng ông Kim và các học trò sẽ làm được, và biết đâu sẽ còn tiến xa hơn, mơ về lần đầu tiên nâng cúp ở đấu trường châu lục.