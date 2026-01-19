U.23 Trung Quốc phòng thủ hay nhất giải, nhưng đừng quên thầy Kim còn chiếc 'chìa khóa' này

Hóa giải 'bê tông' U.23 Trung Quốc

Hàng phòng ngự là điểm tựa vững vàng để U.23 Trung Quốc có giải đấu U.23 châu Á thành công nhất lịch sử. Sau 4 trận, Li Hao cùng đồng đội vẫn giữ sạch lưới, qua đó trở thành đội thứ ba ở các vòng chung kết châu Á giữ trắng lưới cho đến bán kết.

Trong tay HLV Antonio Puche đang có hai yếu tố cốt lõi để tạo nên hàng thủ "thép": các hậu vệ tranh chấp và bọc lót tốt, cùng đấu pháp phòng ngự chặt chẽ, kỷ luật. 120 phút đứng vững trước U.23 Uzbekistan là ví dụ.

Dù thủ môn Li Hao có trận đấu hay với 7 pha cứu thua, nhưng không thể phủ nhận, hàng thủ tầng tầng lớp lớp của U.23 Trung Quốc đã khiến đối thủ nản lòng, đặc biệt trong 30 phút hiệp phụ.

U.23 Trung Quốc có hàng thủ chắc chắn nhất giải sau 4 trận ẢNH: AFC

Lần đầu tiên (và cũng là lần hiếm hoi trong lịch sử dự U.23 châu Á), U.23 Việt Nam nhiều khả năng phải "phá bê tông". Trước đây, bóng đá trẻ Việt Nam thường phải đá phòng ngự phản công, hoặc cùng lắm, là đôi công sòng phẳng với các đối thủ châu Á. Tuy nhiên, ở trận bán kết diễn ra lúc 22 giờ 30 ngày mai (20.1), rất có thể thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ vào vai đội bóng chơi tấn công áp đặt, kiểm soát thế trận và phải phá vỡ một trong những kết cấu phòng ngự vững chãi nhất mà sân chơi U.23 châu Á từng chứng kiến.

Bối cảnh lạ lùng đặt ra phép thử khó lường, nhưng cũng thú vị với U.23 Việt Nam. Để vô địch, HLV Kim Sang-sik cùng học trò phải vượt qua nhiều kiểu đối thủ khác nhau.

Trước đây, U.23 Việt Nam thường gặp khó trước các đội phòng ngự lùi sâu. Ở vòng loại U.23 châu Á, học trò ông Kim từng vấp phải "bê tông" U.23 Singapore, chỉ có thể thắng 1-0 nhờ cú đánh đầu của Văn Thuận ở phút 79.

U.23 Việt Nam cần tấn công đa dạng hơn ẢNH: TED TRẦN TV

Các trận thắng chật vật 2-1 trước U.23 Lào, U.23 Campuchia còn nguyên giá trị tham khảo, cho thấy U.23 Việt Nam không dễ vượt qua các tuyến phòng ngự có chiều sâu. U.23 Trung Quốc hiển nhiên mạnh hơn hẳn những đội này. Một hàng thủ đã khiến Úc, Iraq hay Uzbekistan phải nản lòng hiển nhiên là bức tường thành vạn lý khó vượt.

Khi cần, Đình Bắc có

Để thắng U.23 Trung Quốc, U.23 Việt Nam cần duy trì áp lực dồn dập, ổn định để bào mòn ý chí đối thủ. Đồng thời, phải có một mũi tiên phong đủ khả năng độc lập tác chiến, với những pha xử lý đủ sức vượt lên mọi khuôn khổ chiến thuật, mới có thể định đoạt trận đấu.

HLV Kim Sang-sik sở hữu chiếc chìa khóa này, đó là chân sút Đình Bắc, người đang có màn trình diễn cá nhân xuất sắc bậc nhất lịch sử bóng đá Việt Nam ở vòng chung kết U.23 châu Á.

Đình Bắc đã in dấu giày vào 5 bàn thắng của U.23 Việt Nam (3 bàn, 2 kiến tạo). Trong đó, chỉ riêng 2 trận gần nhất, chân sút sinh năm 2004 đã ghi 2 bàn, kiến tạo 1 bàn. 8 năm sau Quang Hải, U.23 Việt Nam mới lại chứng kiến một cầu thủ định đoạt trận đấu xuất sắc như vậy.

Cú sút chân trái xuyên thủng góc hẹp ở trận gặp U.23 Ả Rập Xê Út là sự tổng hòa của tốc độ, kỹ thuật cùng bản năng săn bàn nhạy bén đáng sợ của chân sút còn chưa tròn 22 tuổi. Hay ở trận gặp U.23 UAE, Đình Bắc đã vượt qua cả tuyến hậu vệ đối thủ chỉ bằng một cái lắc hông và rướn người, để kiến tạo cho Lê Phát lập công. Trước khi, chính anh là người ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 nhờ pha đánh đầu ngược đẳng cấp.

Đình Bắc có giải đấu hay nhất từ đầu sự nghiệp ẢNH: TED TRẦN TV

Mẫu cầu thủ toàn diện như Đình Bắc là cơn ác mộng với bất cứ hàng phòng ngự nào. Hình ảnh hậu vệ Mansour Saleh của U.23 UAE phải chạy... "bở hơi tai" để theo kèm, rồi ra dấu xin thay người khi không chịu nổi nhiệt từ Đình Bắc, đã nói lên tất cả.

Với một trung phong nhanh, khỏe, tì đè và rê dắt tốt, vừa sắm vai kiến tạo, vừa là người dứt điểm, lại có trí tưởng tượng để biến thiên các động tác xử lý nằm ngoài tầm hình dung của các hậu vệ, U.23 Việt Nam đang có một "rương báu" để sáng tạo nên các ý tưởng tấn công.

Để theo kèm Đình Bắc, U.23 Trung Quốc cần một hệ thống, thay vì 1, 2 cá nhân. Đó là lúc, khoảng trống sẽ mở ra để Văn Khang, Văn Thuận, Ngọc Mỹ hay Lê Phát khai thác.

U.23 Việt Nam có nhiều phương án tấn công để tìm bàn thắng. Trong 8 bàn đội ghi được, có 3 bàn xuất phát từ đánh biên, 1 bàn phản công, 2 pha phạt đền và 2 pha phạt góc. HLV Kim Sang-sik không bó buộc học trò trong bất cứ khuôn khổ nào. Chính sự thoải mái về tư duy huấn luyện đã giúp ông Kim tạo nên tập thể bùng nổ ở mọi vị trí.

U.23 Việt Nam đủ sức phá "boong-ke" phòng ngự của đối thủ để vào chung kết U.23 châu Á 2026.



