U.23 Việt Nam chẳng ngại đá luân lưu với Trung Quốc: Nhờ nhân vật còn đặc biệt hơn cả… Li Hao

U.23 Việt Nam chuẩn bị cho mọi kịch bản

U.23 Việt Nam và U.23 Trung Quốc đang thể hiện hai diện mạo trái ngược tại sân chơi U.23 châu Á 2026.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik toàn thắng vòng bảng để dẫn đầu, xếp trên U.23 Jordan, U.23 Ả Rập Xê Út và U.23 Kyrgyzstan. Đến tứ kết, U.23 Việt Nam lại hạ gục U.23 UAE (3-2) trong hiệp phụ để nối dài chuỗi thắng trên mọi đấu trường lên con số 15.

Trong khi U.23 Việt Nam thể hiện sức mạnh tấn công ấn tượng với 8 bàn sau 4 trận (trung bình 2 bàn/trận), U.23 Trung Quốc lại phô diễn hình ảnh trái ngược.

U.23 Trung Quốc có hàng thủ đáng nể ẢNH: AFC

Các học trò HLV Antonio Puche là đội vào bán kết với số bàn ít nhất lịch sử (1 bàn, trung bình ghi 0,25 bàn/trận). Điểm mạnh của U.23 Trung Quốc là khả năng phòng ngự, với vỏn vẹn 1 bàn thua sau 7 trận ở sân chơi U.23 châu Á 2026 (tính cả vòng loại và vòng chung kết). Nếu tính cả giao hữu, Li Hao cùng đồng đội đã sạch lưới 8/10 trận đã qua. Đó là thành tích phòng ngự đáng khen, trong bối cảnh U.23 Trung Quốc lâu nay thường sớm dừng bước ở vòng bảng châu Á.

Với hàng thủ "thép" cùng phong độ cao của thủ môn Li Hao, U.23 Trung Quốc đã kéo U.23 Uzbekistan vào loạt đá luân lưu, sau khi thủ hòa 0-0 ở 120 phút thi đấu chính thức. Kịch bản có thể lặp lại ở bán kết, khi U.23 Trung Quốc có thể kéo U.23 Việt Nam vào loạt đá luân lưu.

Dưới thời HLV Kim Sang-sik, U.23 Việt Nam đã thắng 15 trận liên tục, trong đó có 13 trận thắng trong 90 phút và 2 trận thắng trong 120 phút. Học trò ông Kim chưa từng phải kéo trận đấu đến loạt luân lưu.

Điều đó cho thấy, U.23 Việt Nam đủ mạnh để "đánh nhanh, thắng nhanh", hiếm khi để đối thủ níu trận đấu đến hiệp phụ hay luân lưu. Song, mặt trái là, các cầu thủ chưa quen với áp lực của loạt đá luân lưu.

HLV Kim Sang-sik đang chuẩn bị kịch bản đá luân lưu với U.23 Trung Quốc ở bán kết, khi bắt đầu nghiên cứu thói quen sút bóng, đổ người của đối thủ, đồng thời căn cứ vào hiệu quả tập luyện để lên danh sách đá 11 m.

Điểm tựa Trung Kiên

Để thắng loạt đá đầy may rủi, các cầu thủ cần được rèn luyện thực chiến thường xuyên, kết hợp đấu pháp hợp lý, nền tảng tâm lý kỹ càng, cùng một thủ môn giỏi sẵn sàng "át vía" đối thủ.

Với thủ môn Li Hao đầy bản lĩnh và lì đòn, U.23 Trung Quốc đã "tiễn" U.23 Uzbekistan về nước với chiến thắng 4-2 trên loạt đá 11 m. Các chân sút Trung Quốc sút luân lưu cũng rất chuẩn, khi hầu hết cú sút đều mạnh và vào góc hiểm.

Trần Trung Kiên không ngại các quả phạt đền ẢNH: KHẢ HÒA

Để đối chọi với U.23 Trung Quốc, bên cạnh cải thiện khả năng sút luân lưu, U.23 Việt Nam cũng cần một "bức tường" vững chãi tương tự Li Hao. HLV Kim Sang-sik có thể yên tâm, bởi ông đang có Trung Kiên đẳng cấp chẳng kém.

Thủ môn Trung Kiên đang có VCK U.23 châu Á 2026 đáng nhớ. Người gác đền sinh năm 2003 bắt bóng ổn định, ra vào hợp lý và hầu như không mắc sai lầm. Ở trận gặp U.23 Ả Rập Xê Út, 5 pha cứu thua của Trung Kiên đã giúp U.23 Việt Nam giữ vững ngôi đầu bảng. Bên cạnh phản xạ tốt, Trung Kiên còn bắt phạt đền rất hay.

Trong màu áo HAGL, Trung Kiên từng đẩy quả phạt đền của ngoại binh Yuri Mamute trong trận gặp CLB Đà Nẵng (lượt đi V-League 2024 - 2025).

Anh cũng tỏa sáng trên chấm luân lưu mùa trước khi đẩy 2 quả sút của Huỳnh Tấn Sinh và Hồ Tuấn Tài, giúp HAGL hạ CLB Bình Phước ở vòng 16 đội Cúp quốc gia. Cũng chính Trung Kiên là nhân tố chói sáng trên chấm luân lưu ở giải U.21 quốc gia 2024, giúp U.21 HAGL vô địch.

Chiều cao 1,91 m, sải tay dài, khả năng bật nhảy ấn tượng và phán đoán tốt giúp Trung Kiên đủ sức gây áp lực tâm lý lên bất cứ chân sút nào. Để hạ gục Trung Kiên, các chân sút U.23 Trung Quốc phải sút khó, nhưng mọi cú sút khó đều đi kèm rủi ro.

Li Hao đã chứng minh đẳng cấp ở loạt đá luân lưu với U.23 Uzbekistan. Nếu trận bán kết bị kéo vào loạt luân lưu, màn đọ tài giữa Li Hao và Trung Kiên sẽ rất đáng xem.