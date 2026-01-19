'Giải bài toán' U.23 Trung Quốc

U.23 Trung Quốc mạnh yếu thế nào?

U.23 Trung Quốc đã tạo nên lịch sử khi đánh bại đương kim á quân U.23 Uzbekistan để lọt vào bán kết U.23 châu Á 2026. Đây là lần đầu tiên bóng đá trẻ Trung Quốc lọt vào tốp 4 châu lục cấp độ U.23. Thành quả của thầy trò HLV Antonio Puche đến nhờ thành tích phòng ngự vững chãi, với 4 trận sạch lưới ở vòng bảng và tứ kết. Tuy nhiên, U.23 Trung Quốc tiến sâu không chỉ nhờ thủ tốt, mà còn đến từ triết lý kỷ luật và thực dụng, điều mà đội trẻ Trung Quốc lâu nay vẫn thiếu để làm nên chuyện ở sân chơi châu Á.

U.23 Trung Quốc (phải) có hàng thủ tốt nhất giải Ảnh: AFC

HLV Antonio Puche đã biến tập thể "trẻ người non dạ" của U.23 Trung Quốc trở thành khối kim cương khó bị xuyên thủng, nhờ sơ đồ 5-3-2 đậm chất phòng ngự. Với 3 trung vệ He Yiran, Peng Xiao và Umidjan Yusup, kết hợp với 2 chân chạy cánh Hu Hetao và Yang Xi có nền tảng thể lực dồi dào, U.23 Trung Quốc luôn đảm bảo "tường người" ở mọi trận đấu.

Hu Hetao cùng đồng đội có thể nhường thế trận, để đối thủ kiểm soát khu trung tuyến, nhưng bất kỳ đội bóng nào muốn tiến tới vòng cấm U.23 Trung Quốc cũng đều phải vượt qua đội hình "cô đặc" đến mức tối đa, nơi các cầu thủ đứng gần nhau để bịt kín mọi kẽ hở. Bí quyết phòng ngự của U.23 Trung Quốc, bên cạnh số đông hậu vệ, còn là cự ly hợp lý giữa 3 tuyến, được tổ chức khoa học xung quanh các tiền vệ Xu Bin, Yang Haoju và Kuai Jiwen. Trong đó, tiền vệ mỏ neo Xu Bin đóng vai trò chìa khóa trong khâu điều tiết trận đấu và chỉ đạo trận địa pressing, giúp U.23 Trung Quốc duy trì kỷ luật đội hình dù gặp những đội nhanh, khỏe như U.23 Iraq hay U.23 Uzbekistan.

Tuy nhiên, không cầu thủ U.23 Trung Quốc nào quan trọng hơn Li Hao. Thủ môn sinh năm 2004 trở thành "người cứu rỗi bóng đá Trung Quốc", theo cách gọi của CĐV nước này, nhờ hàng chục pha cứu thua xuất thần trong 4 trận đã qua. Li Hao là linh hồn hàng phòng ngự khi phản xạ tốt, đọc tình huống hay, ra vào hợp lý để làm chủ các pha bóng bổng. Người gác đền từng ăn tập tại đội trẻ Atletico Madrid cũng có tâm lý vững vàng, khi sẵn sàng "chơi chiêu" với các chân sút U.23 Uzbekistan, khiến đối thủ đá hỏng luân lưu. Bóng đá Trung Quốc đã lâu không sở hữu một thủ môn toàn diện, chắc chắn và "ngông" như Li Hao. Nhờ đẳng cấp thủ môn, các hậu vệ Trung Quốc yên tâm phòng ngự, bởi sau lưng là một bức tường khó bị xuyên thủng.

U.23 Trung Quốc phòng ngự tốt và tấn công tối giản, khi thường đá bóng dài cho bộ đôi tiền đạo Behram Abduweli và Wang Yudong độc lập tác chiến. Tấn công và pressing không phải ưu tiên của HLV Antonio Yuche. Ông muốn đội nhà đá chặt chẽ, thậm chí… chịu trận, chỉ chọn thời điểm để lên bóng. Dù vậy, 1 bàn thắng sau 4 trận không có nghĩa là U.23 Trung Quốc không biết tấn công. Đội bóng này ghi ít bàn bởi chủ động chọn cách tiếp cận mang thiên hướng phòng ngự. Còn khi ở thế buộc phải ghi bàn, U.23 Trung Quốc có thể sẽ chơi khác, bởi trong tay HLV Antonio Yuche còn những nhân tố giỏi xoay xở, tì đè, càn lướt tìm cơ hội mà Yudong là ví dụ.

Song, HLV Kim Sang-sik đã theo dõi trận tứ kết để nghiên cứu sức mạnh U.23 Trung Quốc. Với óc chiến thuật nhạy bén cùng năng lực thích ứng, ông Kim sẽ giúp U.23 VN trở thành "khối rubik" đa diện khó đoán, sẵn sàng "giải bài toán" hàng thủ chất lượng của U.23 Trung Quốc. Đình Bắc cùng đồng đội đủ bản lĩnh để tiến vào trận chung kết U.23 châu Á 2026.



