Đại kỳ Việt Nam tiếp lửa thầy trò HLV Kim Sang-sik đấu bán kết châu Á: Quyết thắng U.23 Trung Quốc

Đại kỳ Việt Nam sẽ xuất hiện tại Ả Rập Xê Út, tiếp lửa cho U.23 Việt Nam ảnh: AFP

Những ngày tháng 1.2026 này, những chiến thắng liên tiếp đội tuyển U.23 Việt Nam đang tạo ra cơn sốt bóng đá hừng hực khắp Việt Nam. Dù thi đấu ở tận vùng Tây Á xa xôi, nhưng thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn lan tỏa những cảm xúc tuyệt vời nhất.

Trên các sân bóng, CĐV Việt Nam ở Ả Rập Xê Út dù không đông, chủ yếu cổ vũ tự phát bằng cảm xúc của mình, nhưng vẫn luôn cuồng nhiệt truyền lửa cho đội tuyển U.23 Việt Nam trong 4 trận đã thi đấu tại VCK U.23 châu Á 2026.

Sau khi U.23 Việt Nam vượt qua vòng bảng, một nhóm CĐV ruột đã cùng bàn bạc nhau để làm sao Đại kỳ Việt Nam có thể hiên ngang xuất hiện trên khán đài để tiếp lửa cho thầy trò HLV Kim Sang-sik.

CĐV Việt Nam sẵn sàng tiếp lửa U.23 Việt Nam tại Ả Rập Xê Út ảnh: Nhật Thịnh

Bằng tất cả nỗ lực của mình, nhóm 5 CĐV Việt Nam đã chuẩn bị hành lý gồm Đại kỳ Việt Nam kích cỡ 8 m x 12 m, cùng đầy đủ dụng cụ cổ vũ như trống, kèn, băng rôn... và tất nhiên không thể thiếu chiếc cúp vô địch quen thuộc trên khán đài từ giải U.23 Đông Nam Á cho đến SEA Games 33.

Tất cả vì U.23 Việt Nam

Anh Duy Thomas, một thành viên của đoàn CĐV đặc biệt, chia sẻ: "Chứng kiến đội tuyển U.23 Việt Nam thi đấu quật cường, quá hay ở vòng bảng, chúng tôi đã hẹn nhau nếu vượt qua vòng bảng phải làm sao Đại kỳ có thể xuất hiện để tiếp lửa cho cả đội.

Anh Duy Thomas với chiếc cúp và trang phục cổ vũ quen thuộc ảnh: Linh nhi

Đến lúc này, chúng tôi đang chờ một vài thủ tục cuối cùng để có thể hoàn tất giấy tờ để bắt chuyến bay chiều 19.1 bay sang Ả Rập Xê Út. Ngoài Đại kỳ, chúng tôi cũng chuẩn bị các dụng cụ cổ vũ khác, với tổng cân nặng hành lý là 120 kg.

Đặc biệt, đoàn còn mang theo lương thực, gồm các đồ ăn truyền thống Việt Nam như mắm tép, giò, chả, cà phê, thủy hải sản… Tất cả đều có xuất xứ nguồn gốc rõ ràng để các cầu thủ tìm lại khẩu vị sau nhiều tuần ăn đồ Tây mà vẫn bảo đảm sức khỏe, không ảnh hưởng thi đấu.

Chúng tôi chỉ là một nhóm nhỏ, cố gắng bằng sức của mình ủng hộ, động viên đội tuyển U.23 Việt Nam, với hy vọng sẽ giúp đội bóng có thêm cảm hứng, sức khỏe để có thể tạo ra những chiến tích sắp tới, khởi đầu là trận bán kết với U.23 Trung Quốc".