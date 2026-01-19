Thống kê cực bất ngờ, hành trình thầy Kim đang đi giống hệt thầy Park ở điểm này nhưng…

Đường đi rất giống, nhưng hy vọng U.23 Việt Nam của thầy Kim sẽ rực rỡ hơn

8 năm trước tại Indonesia, đội tuyển Olympic Việt Nam (U.23+ 3) do HLV Park Hang-seo dẫn dắt khi đó là thế hệ vàng mới vừa giành ngôi á quân tại Thường Châu (Trung Quốc) như Quang Hải, Công Phượng, Tiến Dũng, Duy Mạnh, Văn Hậu, Văn Toàn, Xuân Trường, Đình Trọng đã thi đấu tưng bừng lọt vào đến bán kết đại hội thể thao châu Á (Asian Games - ASIAD). Đó là một chiến tích ít ai ngờ vì trước khi ASIAD khởi tranh, việc nằm chung bảng với "ông kẹ" Nhật Bản, cơ hội của Việt Nam là khó tiến xa. Nhưng thầy trò ông Park đã xuất sắc biến đều không thể thành có thể.

Hành trình vào bán kết khi đó của bóng đá Việt Nam vô cùng ấn tượng. Chúng ta đã toàn thắng 3 trận ở vòng đấu bảng. Đây chính là dấu mốc đầu tiên cho bóng đá Việt Nam đứng đầu vòng bảng của một giải châu Á. Sau 2 trận thắng trước các đối thủ vừa tầm là Pakistan, Nepal, trận cuối Việt Nam chơi quá hay khi thắng Nhật Bản.

Vào vòng 1/16 và tứ kết, Việt Nam lần lượt vượt qua 2 đối thủ Tây Á là Bahrain và Syria, trong đó trận thắng Syria diễn ra trong hiệp phụ, lọt vào bán kết. Đến đây thì dù rất cố gắng nhưng chúng ta buộc phải dừng bước khi thua Hàn Quốc và sau đó thua luôn UAE bằng thi đá luân lưu 11m trong trận tranh hạng ba.

Bộ đôi Minh Phúc - Đình Bắc ngày càng chơi hay ẢNH: Ted Trần

Đội tuyển U.23 Việt Nam lần này cũng có hành trình tương tự. Chúng ta đã có 3 trận thắng ở vòng bảng hệt như các đàn anh năm 2018, đặc biệt có một trận thắng đội rất mạnh là Ả Rập Xê Út. Vào tứ kết, chúng ta cũng quật ngã một đội Tây Á khác là UAE ở hiệp phụ, hệt như trận thắng Syria của đàn anh 8 năm trước. Vào bán kết lại gặp một đội Đông Á là Trung Quốc cũng hệt như đội Olympic đàn anh đã gặp một đội Đông Á là Hàn Quốc cũng 8 năm trước. Nhiều cái quá trùng hợp, giống như nhiều người đã mơ và liên tưởng về kỳ tích Thường Châu mà U.23 Việt Nam đã chinh phục quá ấn tượng của 8 năm trước.

Đường đi rất giống, nhưng rất có thể lần này sẽ khác. Khác ở chỗ 8 năm trước thế hệ của Quang Hải là một hiện tượng, chơi bùng nổ qua từng trận, nhưng lực và bản lĩnh thi đấu thì chưa thể làm khó được các đội đẳng cấp hơn mình. Tuy Việt Nam khi đó thắng được Nhật Bản có thể một phần do họ chủ quan, nhưng càng vào sâu khi đối thủ đã "rút kinh nghiệm" nghiêm túc và đánh giá đúng những điểm mạnh yếu của chúng ta như cách Hàn Quốc lúc đó có Son Heung-min trong đội hình thì đẳng cấp vẫn khẳng định sự vượt trội.

HLV Kim Sang-sik, người truyền lửa xuất sắc ẢNH: VFF

Còn lần này, U.23 Việt Nam thực sự không còn là hiện tượng mà đã trở thành thế lực và đẳng cấp. Bởi những kết quả mà chúng ta giành được không hề là ngẫu nhiên hay chỉ dựa vào may mắn. Tất cả là kết tinh và hội tụ bởi một quá trình chuẩn bị, tập trung nghiêm túc cho sân chơi châu lục của tập thể đội bóng. Từ vai trò chỉ đạo, định hướng của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đến sự dạn dày trận mạc của lứa tài năng mới thông qua việc cọ xát liên tục ở trình độ cao. Quan trọng chính là một đội hình đồng đều về tài năng, thái độ chuẩn mực, phong cách thi đấu chững chạc được nhào nặn cả về tích lũy thể lực lẫn hệ thống chiến thuật đa dạng cùng các liệu pháp tâm lý phù hợp, cách điều chỉnh nhân sự, đọc trận đấu vô cùng nhạy bén của HLV Kim Sang-sik cùng các trợ lý.

Mọi thứ như hòa quyện quá hay vào nhau làm nên một U.23 Việt Nam vô cùng tự tin, kiêu hùng bước vào các trận đấu một cách không hề e dè, lo lắng hay lép vế trước các đội bóng hàng đầu châu lục. Sự tự tin đó đã làm nên đẳng cấp mạnh mẽ đánh gục lần lượt các đội bóng "chiếu trên", chơi đầy khí phách và hiên ngang để mang lại niềm tin, niềm tự hào to lớn cho người hâm mộ và tạo nên ấn tượng khủng khiếp trên vũ đài bóng đá châu Á và thế giới.

Niềm vui chiến thắng của U.23 Việt Nam ẢNH: VFF

U.23 Việt Nam sẽ tiếp tục tạo địa chấn để vào chung kết

Đến giờ hành trình tuyệt đẹp ở Thường Châu tuyết trắng đầu năm 2018 vẫn là một ký ức khó phai của bóng đá Việt Nam. Đó là một giải đấu mà chúng ta đã trình làng một thế hệ tài năng mà bây giờ đang là trụ cột của đội tuyển quốc gia. Hiện tại bóng đá Việt Nam đang có một lứa U.23 mới đầy tài năng và cũng đã bắt đầu trở thành những trụ cột trong các CLB V-League. Họ đã thể hiện một phong cách chơi đĩnh đạc, tự tin, tinh thần thi đấu tốt, không bao giờ từ bỏ với khát khao cháy bỏng. Những Đình Bắc, Khuất Văn Khang, Minh Phúc, Thái Sơn, Trung Kiên, Lý Đức, Hiểu Minh, Xuân Bắc, Nhật Minh, Lê Phát, Phi Hoàng hay Quốc Cường, Thanh Nhàn, Văn Thuận đang được kỳ vọng rất lớn theo đúng chu kỳ 8-10 năm sẽ làm nên những chiến công hiển hách tại Asian Cup, AFF Cup và trước mắt là vòng chung kết U.23 châu Á.

U.23 Việt Nam đang được kỳ vọng rất lớn sẽ đánh bại Trung Quốc tối 20.1 để lọt vào chung kết và có thể đi xa hơn nữa. Muốn vậy đòi hỏi sự nỗ lực gấp bội của các tuyển thủ U.23 và tài cầm quân của HLV Kim Sang-sik. Nhà cầm quân 50 tuổi người Hàn Quốc đang rất thành công nhờ sự truyền lửa, đọc trận đấu tốt, xây dựng đội hình và lối chơi phù hợp với từng đối thủ. Cách ứng biến mau lẹ với thực tế trên sân cùng với những quyết định thay đổi rất nhanh, kịp thời cũng là nghệ thuật và phẩm chất giúp cho thầy Kim làm thăng hoa từ con người đến lối đá của U.23 Việt Nam, mang lại những trận đấu xuất thần một cách vô cùng ngoạn mục.

Đình Bắc và đồng đội đang có một giải đấu quá ấn tượng ẢNH: VFF

Từ đó lứa tài năng mới này đã có một giải đấu thể hiện đúng tầm vóc và chứng tỏ đẳng cấp của mình. Người hâm mộ Việt Nam vô cùng hãnh diện và hết sức phấn chấn khi càng lúc U.23 càng mang lại niềm tin sâu sắc. Hành trình lần này hầu như mọi người đều có chung khẳng định sẽ có một đáp số mỹ mãn vì mọi thứ đang mở ra một cách thuận lợi trước mắt, giống như U.23 Việt Nam đang được dọn đường đi đến trận chung kết. Ngay cả việc Uzbekistan, một đối thủ rất mạnh bị loại trên chấm 11m ở tứ kết càng khiến chúng ta có cơ sở tin rằng, U.23 Việt Nam đang rất hanh thông trên hành trình của mình, để mở đầu cho thời kỳ mới chinh phục đỉnh cao U.23 châu Á và hướng đến sẽ là nòng cốt cho đội tuyển Việt Nam bảo vệ HCV AFF Cup trong năm nay.