Minh Phúc từng khóc khi bị ‘cấm’ theo bóng đá khiến gia đình phải họp khẩn và cái kết…

Cậu bé Minh Phúc khóc nhè khi gia đình can ngăn

Ít ai biết rằng, trước khi ghi những bàn thắng quan trọng cho đội tuyển U.23 Việt Nam, Minh Phúc đã từng đứng trước một lựa chọn mang tính bước ngoặt: tiếp tục theo đuổi bóng đá hay dừng lại để tập trung cho con đường học tập.

Theo chia sẻ của mẹ Minh Phúc trong một buổi phỏng vấn với kênh Ted Trần TV, thời điểm Minh Phúc bắt đầu được định hướng đi theo con đường bóng đá chuyên nghiệp, gia đình đã phải tổ chức một cuộc họp khẩn. Không chỉ có cha mẹ, cuộc họp còn có cả ông và thầy giáo trực tiếp theo sát quá trình của Phúc để cùng bàn bạc, định hướng tương lai.

“Tôi phải mời cả ông ra họp luôn, để định hướng, cũng không muốn cho Phúc theo bóng đá luôn, vì học ổn như thế. Khi đó, phương án được gia đình ưu tiên là để con trai ở nhà tiếp tục học tập, tránh những rủi ro nếu theo bóng đá quá sớm", mẹ của Phúc kể lại.

Mẹ của Minh Phúc kể lại cuộc họp gia đình với kênh Ted Trần TV ẢNH: TED TRẦN TV

Tuy nhiên, phản ứng của cậu bé Phúc đã khiến tất cả phải suy nghĩ lại. “Con khóc đấy”, mẹ Phúc nói. Bà nhớ lại lời con trai: “Cả tỉnh mong chẳng được, bây giờ mỗi mình con”.

Sự do dự của gia đình là điều dễ hiểu. Xuất thân từ Hưng Yên, Minh Phúc được đánh giá có năng khiếu, nhưng khi bước ra môi trường rộng lớn hơn, nỗi lo cạnh tranh, nguy cơ bị loại và việc dang dở chuyện học hành khiến cha mẹ không khỏi trăn trở. “Ra ngoài sẽ có rất nhiều bạn hay hơn nhiều”, mẹ Phúc chia sẻ, đồng thời thừa nhận gia đình sợ con trai “bị trả lại” và đánh mất nền tảng học tập.

Minh Phúc (số 21) ghi bàn vào lưới U.23 UAE để đưa U.23 Việt Nam vào bán kết ẢNH: AFC

"Cả tỉnh có mỗi mình con"

Trong cuộc họp ấy, đã có những ý kiến khác nhau. Thầy Hưng, người trực tiếp theo sát Minh Phúc, mong muốn cậu được tiếp tục theo con đường bóng đá nhưng vào lò đào tạo Viettel. Ngược lại, người lớn trong gia đình lại thiên về phương án an toàn hơn. Còn cha mẹ Minh Phúc thì muốn con vào bóng đá trẻ Công an nhân dân.

Mẹ Minh Phúc nhớ lại đó là giai đoạn con trai mình “như đứng trước một ngã ba”. “Đời của bạn ấy là quan trọng nhất”.

Minh Phúc ấn định tỷ số 3-2 cho U.23 Việt Nam

Chính sự quyết tâm và niềm tin của Minh Phúc vào khả năng của bản thân đã khiến gia đình thay đổi suy nghĩ. “Cả tỉnh mỗi mình con”, câu nói lặp đi lặp lại ấy trở thành lý do để bố mẹ bắt đầu cân nhắc lại và cuối cùng lựa chọn tin tưởng con trai.

Nhìn vào cách Minh Phúc thể hiện trên sân, dễ thấy sự điềm tĩnh và kỷ luật đã trở thành một phần trong con người cầu thủ này. Từ sinh hoạt, tập luyện đến thi đấu, anh luôn giữ sự chừng mực cần thiết. Minh Phúc đã tỏa sáng trong màu áo U.23 Việt Nam, người hâm mộ cả nước đã nhớ tên anh không chỉ bởi những bàn thắng quan trọng, mà còn bởi hình ảnh một cầu thủ trẻ giản dị, nghiêm túc và ổn định trong từng vai trò được giao.

