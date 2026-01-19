Đình Bắc và thủ môn Trung Kiên đứng trước danh hiệu lịch sử, sẵn sàng đánh bại U.23 Trung Quốc

Cơ hội vượt các đàn anh

VCK U.23 châu Á mà U.23 Việt Nam thi đấu thành công nhất, tính đến trước giải năm nay, là VCK U.23 châu Á 2018, tiền vệ Nguyễn Quang Hải từng tiến sát đến danh hiệu vua phá lưới và cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Đình Bắc có cơ hội giành giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất và vua phá lưới U.23 châu Á 2026 Ảnh: VFF

Năm 2018, Quang Hải ghi đến 5 bàn thắng, nhưng anh vẫn kém 1 bàn so với vua phá lưới Ali Almoez (U.23 Qatar). Đồng thời, sau trận thua 1-2 trước U.23 Uzbekistan ở chung kết "Thường Châu tuyết trắng", Quang Hải cũng mất luôn danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải về tay Odijon Hamrobekov (U.23 Uzbekistan). Năm 2018, giải U.23 châu Á chưa trao giải thủ môn xuất sắc nhất, nên thủ thành Bùi Tiến Dũng của U.23 Việt Nam mất cơ hội tranh giải thưởng này.

Hiện tại, giải U.23 châu Á đã có đầy đủ các danh hiệu cá nhân, gồm cầu thủ xuất sắc nhất, vua phá lưới và thủ môn xuất sắc nhất. Đội tuyển U.23 Việt Nam hiện nay có 2 cầu thủ là ứng cử viên sáng giá cho các danh hiệu cá nhân kể trên.

Không ăn mừng lâu sau tứ kết, U.23 Trung Quốc lập tức nghiên cứu U.23 Việt Nam

Những cột mốc mới ở phía trước

Đầu tiên, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc có thể tranh giải cầu thủ xuất sắc nhất và vua phá lưới. Ở cuộc đua đến danh hiệu vua phá lưới, Đình Bắc đang có 3 bàn thắng, ngang với Ryunosuke Sato và Shusuke Furuya (cùng của U.23 Nhật Bản), ít hơn 1 bàn so với 2 cầu thủ Ali Azaizeh (U.23 Jordan) và Leonardo Farah Shahin (U.23 Li băng).

Thủ môn Trung Kiên sẽ tranh giải thủ môn hay nhất VCK U.23 châu Á 2026 Ảnh: Đồng Nguyên Khang

Dù vậy, 2 đội U.23 Jordan và U.23 Li băng đã bị loại, nên các cầu thủ của đội này đã không còn cơ hội nâng cao số bàn thắng của mình. Trong khi đó, Đình Bắc vẫn còn 2 trận đấu nữa tại giải năm nay, gồm trận bán kết, cùng trận chung kết hoặc trận tranh hạng ba. Anh vẫn còn cơ hội nâng cao số bàn thắng của mình, đua tranh với 2 cầu thủ Nhật Bản Ryunosuke Sato và Shusuke Furuya.

Ngoài ra, nếu U.23 Việt Nam vượt qua U.23 Trung Quốc trong trận bán kết diễn ra đêm 20.1 tới đây, Đình Bắc sẽ tiến 1 bước lớn nữa trong cuộc đua giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải. Từ đầu vòng chung kết U.23 châu Á 2026 đến giờ, Đình Bắc đã 2 lần được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận (thắng U.23 Ả Rập Xê Út 1-0 và thắng U.23 UAE 3-2), cho thấy giới chuyên môn châu Á đánh giá anh rất cao.

Li Hao hé lộ bí kíp bắt luân lưu, U.23 Việt Nam cần tìm phương án hóa giải

Còn với thủ môn Trần Trung Kiên, anh sẽ trực tiếp cạnh tranh với đối thủ lớn trong cuộc đua đến danh hiệu thủ môn hay nhất giải là thủ thành Li Hao (U.23 Trung Quốc), trong trận bán kết sắp diễn ra. Thủ môn nào giúp đội bóng của mình chiến thắng ở bán kết, giành quyền vào chung kết, thủ môn đó sẽ ghi điểm quan trọng, trong cuộc đến danh hiệu cá nhân nói trên.

Có nghĩa là ngoài việc tái lập kỳ tích "Thường Châu tuyết trắng" vào chung kết giải U.23 châu Á sau 8 năm chờ đợi, hoặc hơn thế nữa, đó là nhắm đến ngôi vô địch, bóng đá Việt Nam trong những ngày tới còn có thể giành thêm các danh hiệu cá nhân, thêm những dấu ấn lịch sử của làng túc cầu nước nhà.