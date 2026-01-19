Truyền thông Trung Quốc ví đội nhà như Hy Lạp còn U.23 Việt Nam giống Nhật, soi cực kỹ Đình Bắc

Truyền thông Trung Quốc: 'U.23 Việt Nam là đội Nhật Bản thu nhỏ'

Truyền thông Trung Quốc đang "sôi sục", khi đội nhà chuẩn bị đối đầu U.23 Việt Nam ở bán kết U.23 châu Á 2026.

U.23 Trung Quốc đã vượt qua U.23 Uzbekistan với tỷ số 4-2 trên chấm đá luân lưu (hòa 0-0 trong 120 phút), qua đó trở thành đội bóng ghi ít bàn nhất trong lịch sử lọt vào bán kết U.23 châu Á 2024.

Thành công của thầy trò HLV Antonio Puche khiến truyền thông Trung Quốc liên tưởng tới Hy Lạp ở EURO 2004, cũng là đội tuyển vô địch châu lục nhờ hàng thủ vững chãi cùng triết lý phòng ngự thực dụng triệt để.

U.23 Trung Quốc (áo đỏ) lần đầu lọt vào bán kết U.23 châu Á ẢNH: AFC

"Chiến thuật phòng ngự của U.23 Trung Quốc gợi nhớ đến đội tuyển Hy Lạp tại EURO 2004, cách đây 22 năm. Với việc có thể bố trí cả 11 cầu thủ phòng ngự đá lùi sâu, HLV Antonio thực sự đã tìm ra chiến thuật tốt nhất cho bóng đá Trung Quốc hiện nay. Trên thực tế, chiến thuật của U.23 hoàn toàn có thể được áp dụng vào các trận đấu của đội tuyển quốc gia, nhưng đó không phải là vấn đề cần bàn luận bây giờ", ký giả của Sohu nhận định.

Theo ký giả Trung Quốc, U.23 Việt Nam thậm chí lợi hại hơn cả U.23 Uzbekistan, đội đã bị U.23 Trung Quốc loại khỏi giải.

"U.23 Trung Quốc đã làm nên lịch sử khi lọt vào bán kết. Đối đầu với U.23 Việt Nam, đội bóng thường được ví như 'phiên bản thu nhỏ của U.23 Nhật Bản', U.23 Trung Quốc sẽ tiếp tục ưu tiên phòng ngự chắc chắn.

Tuy nhiên, so với việc phải đối đầu với U.23 Uzbekistan hay U.23 UAE (đội bóng đã bị U.23 Việt Nam loại), U.23 Việt Nam chắc chắn là đối thủ xứng tầm và mạnh nhất cho U.23 Trung Quốc ở bán kết", ký giả Trung Quốc phân tích.

Đình Bắc (số 7) là thủ lĩnh hàng công U.23 Việt Nam ẢNH: TED TRẦN TV

"Ở vòng tứ kết, các cầu thủ U.23 Uzbekistan có lẽ chưa bao giờ đối đầu với một đối thủ như đội U.23 Trung Quốc trong suốt sự nghiệp của mình. Cả đội Trung Quốc phòng ngự suốt 120 phút, thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường, tuân thủ chiến thuật và có một thủ môn tài ba.

Họ hoàn toàn từ bỏ mọi chiến thuật tấn công. Trong bóng đá hiện đại, đội bóng nào khác lại sử dụng chiến thuật như vậy, đặc biệt là trong một trận đấu loại trực tiếp quan trọng của sân chơi châu Á".

Đối thủ quan tâm Đình Bắc, Văn Khang

Báo chí Trung Quốc tiếp tục phân tích: "U.23 Việt Nam đã có bước tiến nhanh chóng trong công tác đào tạo trẻ những năm gần đây. Nhiều cầu thủ tham gia giải đấu này là những nhân tố chủ chốt, bao gồm cầu thủ Nguyễn Đình Bắc, tiền vệ cánh Khuất Văn Khang, tiền vệ Nguyễn Thái Sơn và tiền vệ cánh Nguyễn Thanh Nhàn.

Trong đó, Đình Bắc là trụ cột tuyệt đối của U.23 Việt Nam. Hai năm trước, ở tuổi 19, Nguyễn Đình Bắc đã có màn ra mắt đội tuyển Việt Nam".

Ký giả Trung Quốc phân tích sự tương đồng trong triết lý kiểm soát bóng, ban bật kỹ thuật của U.23 Việt Nam và U.23 Nhật Bản.

"Lối chơi của U.23 Việt Nam tiếp tục theo phong cách bóng đá Đông Nam Á, chú trọng kỹ thuật cá nhân và những đường chuyền ngắn rất tinh tế. Về mặt này, U.23 Việt Nam thể hiện tốt hơn đối thủ ở vòng bảng là U.23 Thái Lan. Hơn nữa, cách tiếp cận chiến thuật của họ từ các đội trẻ đến đội tuyển quốc gia đều nhất quán, giúp họ được ví như 'phiên bản thấp hơn của đội tuyển Nhật Bản'.

Tinh thần thi đấu của bóng đá Việt Nam rất mạnh mẽ và họ vô cùng kiên cường. Dù bị dẫn trước hay cần phải bám đuổi, họ thường thể hiện tinh thần chiến đấu tuyệt vời. Đây là những phẩm chất mà các cầu thủ Trung Quốc cần phải hết sức chú ý trong trận đấu", truyền thông Trung Quốc nhấn mạnh.

U.23 Việt Nam chưa từng đối đầu U.23 Trung Quốc ở giải châu Á. Lần gần nhất so tài giữa hai đội là vào tháng 11.2025, khi U.23 Việt Nam thắng 1-0 trước U.23 Trung Quốc ở giải giao hữu Panda Cup 2025. Người ghi bàn duy nhất cho thầy trò quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh là hậu vệ Phạm Minh Phúc.