Truyền thông Hàn Quốc: ‘HLV Kim sang-sik như cơn bão càn quét châu Á, thứ hạng FIFA trở nên vô nghĩa’

U.23 Việt Nam là đội duy nhất toàn thắng giải năm nay

Báo chí Hàn Quốc đang dành những mỹ từ đặc biệt cho HLV Kim Sang-sik, khi đội tuyển U.23 Việt Nam tạo nên hành trình gây chấn động tại VCK U.23 châu Á 2026, diễn ra tại Ả Rập Xê Út.

Trong bài viết đăng ngày 19.1.2026, tờ Sports Seoul nhận định “phép màu Kim Sang-sik” không còn là hiện tượng nhất thời mà đã phát triển thành “một cơn bão thực sự đang càn quét sân khấu châu Á”.

HLV Kim Sang-sik đang để lại dấu ấn lớn với bóng đá châu Á ẢNH: AFC

Tờ báo này nhấn mạnh việc U.23 Việt Nam là đội duy nhất toàn thắng 4 trận tính đến hết vòng tứ kết, điều mà ngay cả các đại diện hàng đầu Đông Á như Hàn Quốc hay Nhật Bản cũng không làm được. Trong đó, Nhật Bản thắng 3 trận vòng bảng nhưng bị U.23 Jordan cầm hòa trong 120 phút và chỉ thắng đại diện Tây Á trên chấm luân lưu.

HLV Kim Sang-sik khiến thứ hạng FIFA không còn quan trọng

Theo Sports Seoul, U.23 Việt Nam lần lượt đánh bại Jordan, Kyrgyzstan, chủ nhà Ả Rập Xê Út ở vòng bảng, trước khi vượt qua U.23 UAE với tỷ số 3-2 sau hiệp phụ ở tứ kết. Chuỗi kết quả này đặc biệt gây chú ý trong bối cảnh bóng đá nam Việt Nam chỉ xếp hạng 107 trên bảng xếp hạng FIFA, thấp hơn tất cả các đối thủ mà thầy trò HLV Kim đã chiến thắng ở giải này. Tờ báo Hàn Quốc thẳng thắn đánh giá, dù thứ hạng FIFA của đội tuyển quốc gia không phản ánh trực tiếp sức mạnh của các đội tuyển trẻ, nhưng xét về vị thế quốc tế, thành tích toàn thắng của Việt Nam là “vượt ngoài mong đợi, thậm chí vượt khỏi trí tưởng tượng”.

Minh Phúc kiến tạo để Đình Bắc đánh đầu tung lưới U.23 UAE

Cùng chung góc nhìn, trang thể thao Sports World của Hàn Quốc cũng xem HLV Kim Sang-sik là “nhân vật chính của cơn địa chấn Việt Nam”, song song với HLV Lee Min-sung của đội U.23 Hàn Quốc. Tờ báo này cho rằng hai HLV người Hàn Quốc đang trở thành tâm điểm của vòng bán kết U.23 châu Á, trong đó Kim Sang-sik đại diện cho làn sóng trỗi dậy mạnh mẽ của bóng đá Việt Nam.

Sports World đặc biệt nhấn mạnh dấu ấn của Kim Sang-sik kể từ khi nắm quyền tại bóng đá Việt Nam từ tháng 5.2024. Chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm, ông đã cùng các đội tuyển Việt Nam giành 3 danh hiệu liên tiếp ở cấp khu vực, trước khi đưa U.23 Việt Nam lần đầu sau 8 năm trở lại bán kết U.23 châu Á. Theo tờ báo này, mục tiêu mà ông Kim Sang-sik và các học trò hướng tới không gì khác ngoài chức vô địch - điều chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam.