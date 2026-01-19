Chuyên gia Trung Quốc tiết lộ hậu trường đội U.23: ‘Cách ly với bên ngoài, bảo mật thông tin tối đa’

Sự chuyên nghiệp là nền móng thành công

Ngày 19.1, phóng viên, chuyên gia bóng đá Wang Xiaorui (Titan Sports) đã có bài viết dài hé lộ hậu trường công tác quản lý đội bóng hằng ngày của HLV Antonio Puche. Dẫn dắt U.23 Trung Quốc lần đầu vào bán kết U.23 châu Á, chiến lược gia người Tây Ban Nha nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Thậm chí, có ý kiến ví ông như “phù thủy mới” của bóng đá Trung Quốc.

Tuy nhiên, HLV Antonio Puche cho rằng thành công ấy không đến từ điều gì cao siêu, mà bắt nguồn từ “tính chuyên nghiệp”. Theo ông, bóng đá trước hết là một nghề nghiệp, nơi đam mê phải song hành với trách nhiệm và thái độ nghiêm túc.

“Các cầu thủ của tôi có trái tim lớn, luôn bước vào mỗi trận đấu với sự chân thành và nhiệt huyết. Chính điều đó giúp đội luôn chiến đấu đến cùng”, HLV Antonio Puche chia sẻ.

Tính chuyên nghiệp của HLV Antonio Puche được cụ thể hóa bằng hàng loạt quy định chặt chẽ trong sinh hoạt hằng ngày. Chế độ ăn uống là một ví dụ điển hình. Theo Titan Sports, HLV người Tây Ban Nha kiểm soát rất kỹ lượng thực phẩm mà cầu thủ được phép dùng trong bữa tối trước ngày thi đấu. Nhiều nguyên tắc trong số đó không hoàn toàn phù hợp với thói quen ẩm thực của người Trung Quốc, song HLV Antonio Puche vẫn kiên quyết áp dụng, bởi ông tin rằng đây là tiêu chuẩn khoa học của bóng đá châu Âu.

Không chỉ ăn uống, việc quản lý đời sống cá nhân của cầu thủ còn được siết chặt hơn nữa. Titan Sports tiết lộ: “Dù tập huấn trong nước, ở nước ngoài hay khi sang Ả Rập Xê Út dự giải, U.23 Trung Quốc gần như “cách ly với thế giới bên ngoài”. HLV Antonio Puche cấm người ngoài liên lạc riêng với đội, đặc biệt nhạy cảm với sự can thiệp của mạng xã hội và những người có sức ảnh hưởng. Các cầu thủ không được phép tự ý rời khỏi khách sạn nếu không có lý do chính đáng và sự cho phép của ban huấn luyện”.

Ở khía cạnh chuyên môn, HLV Antonio Puche đặc biệt coi trọng yếu tố bảo mật. Ngoài các buổi tập kín, ông còn yêu cầu kiểm soát nghiêm ngặt thông tin liên quan đến đội bóng. Một sự cố từng khiến ban huấn luyện phản ứng gay gắt là việc Liên đoàn Bóng đá Iran công bố đội hình và vị trí thi đấu của U.23 Trung Quốc sau một trận giao hữu. Theo tiêu chuẩn của HLV Antonio Puche, đây là hành vi “phi đạo đức”, nhất là khi giải đấu lớn đang cận kề.

“Có người cho rằng tôi quá khắt khe, nhưng trong bóng đá đỉnh cao, kỷ luật và tổ chức là điều tối quan trọng. Không chỉ trên sân, mà cả ngoài sân cỏ”, HLV Antonio Puche nhấn mạnh.

Với những cầu thủ đã theo HLV Antonio Puche từ sớm và đang dự VCK U.23 châu Á 2026 như Xu Bin, Li Hao hay Liu Haofan, kỷ luật nghiêm ngặt đã trở thành điều quen thuộc. “Sau nhiều năm làm việc cùng ông ấy, tôi hiểu rằng đây là cách một cầu thủ chuyên nghiệp cần cư xử”, Xu Bin chia sẻ.

Trong khi đó, các tân binh lại xem sự nghiêm khắc ấy là nguồn gốc của tinh thần đoàn kết. He Yiran cho rằng chính quá trình rèn luyện hằng ngày và quản lý chặt chẽ đời sống đã tạo nên sự gắn kết bền chặt trong đội. Wang Bohao thì thẳng thắn: “Kỷ luật của HLV Antonio Puche là lý do khiến chúng tôi có ý chí và sức chịu đựng mạnh mẽ, điều được thể hiện rõ trong các trận đấu”.

Ngay cả trung vệ trụ cột Wumitijiang cũng tin rằng chuỗi 4 trận giữ sạch lưới không chỉ đến từ chiến thuật phòng ngự, mà còn từ kỷ luật sinh hoạt và chế độ ăn uống, nghỉ ngơi nghiêm ngặt của toàn đội.

Bên cạnh kỷ luật, HLV Antonio Puche còn được nhắc đến như một HLV thực dụng. Theo nhà báo kỳ cựu Ma Dexing (Titan Sports Weekly), chính cách tiếp cận “thực tế” của HLV Antonio Puche đã giúp U.23 Trung Quốc đi xa. Dù từng bị chê “bảo thủ” khi kiên trì sơ đồ 5-3-2 và ưu tiên phòng ngự phản công, nhưng HLV Antonio Puche luôn đặt mục tiêu đi tiếp lên hàng đầu, thay vì chạy theo những kỳ vọng phi thực tế.

Từ U.16, U.20 cho đến U.23 Trung Quốc, triết lý ấy không thay đổi: đánh giá đúng vị thế của mình, giữ tâm lý ổn định và chiến đấu bằng chiến thuật phù hợp. Việc loại U.23 Uzbekistan trên chấm luân lưu ở tứ kết được xem là minh chứng rõ nét cho lựa chọn đó.

Chuyên gia Ma Dexing cũng tiết lộ, ngoài sân cỏ, HLV Antonio Puche dành phần lớn thời gian cho công việc chuyên môn. Ông yêu cầu có văn phòng riêng tại Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) cũng như trong các khách sạn nơi đội đóng quân, để cùng các trợ lý phân tích, thảo luận và chuẩn bị cho đội tuyển. Sự tận tâm, siêng năng ấy được nhiều người trong CFA đánh giá cao.

“Có thể ông Antonio Puche không phải HLV đẳng cấp thế giới, nhưng sự thực dụng, cần mẫn và phù hợp với thực tế đã giúp ông thành công. Trước trận bán kết giữa U.23 Việt Nam và U.23 Trung Quốc, CĐV nước nhà lại chờ tài thao lược của ông Antonio Puche, giúp chúng ta vượt qua đối thủ cực mạnh này”, ông Ma Dexing nhận định.

