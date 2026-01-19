Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Hai đoàn tàu đâm nhau tại Tây Ban Nha, 21 người thiệt mạng

Vi Trân
Vi Trân
19/01/2026 06:50 GMT+7

Ít nhất 21 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương sau khi hai đoàn tàu cao tốc đâm đầu vào nhau tại miền nam Tây Ban Nha vào tối 18.1.

Cơ quan quản lý đường sắt Tây Ban Nha ADIF thông báo trên mạng xã hội rằng vụ tai nạn xảy ra khi một đoàn tàu đang di chuyển từ Malaga đến Madrid bị trật đường ray gần Adamuz (thuộc tỉnh Cordoba, vùng Andalusia),  sau đó lao qua đường ray bên cạnh và đâm trúng một đoàn tàu khác đang chạy theo chiều ngược lại, theo AFP.

Hai đoàn tàu đâm nhau tại Tây Ban Nha, 21 người thiệt mạng- Ảnh 1.

Hiện trường vụ hai đoàn tàu cao tốc đâm nhau tại Adamuz, tỉnh Cordoba (Tây Ban Nha) khuya 18.1

ẢNH: AFP

Đoàn tàu thứ hai chạy từ Madrid sang Huelva cũng bị trật đường ray, theo ADIF. Cơ quan cho biết tai nạn xảy ra khoảng 10 phút sau khi đoàn tàu thứ nhất rời Malaga.

Một phát ngôn viên của lực lượng khẩn cấp nói rằng đã nhận được nhiều cuộc gọi thông báo có người bị thương và mắc kẹt.

Bộ Nội vụ Tây Ban Nha sau đó thông báo có ít nhất 21 người thiệt mạng, trong khi đài phát thanh quốc gia thông tin rằng 100 người bị thương, gồm 25 người bị thương nặng.

Hai đoàn tàu đâm nhau tại Tây Ban Nha, 21 người thiệt mạng- Ảnh 2.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường

ẢNH: AFP

Một nhân chứng nói với đài RTVE rằng một trong những toa tàu của đoàn tàu thứ nhất bị lật hoàn toàn. Một phóng viên có mặt trên một đoàn tàu gặp nạn miêu tả cú va chạm mạnh như trận động đất. Sau đó, hành khách phải dùng búa khẩn cấp để đập cửa sổ toa tàu để ra ngoài. Một số báo cáo trên truyền thông cho rằng có tổng cộng 400 người trên hai đoàn tàu.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez thông báo đang theo dõi sát sao tình hình. Thống đốc vùng Madrid Isabel Diaz Ayuso khẳng định các bệnh viện trong vùng có đủ năng lực để tiếp nhận người bị thương từ Andalucia nếu cần. ADIF đã cho tạm dừng toàn bộ hoạt động đường sắt giữa Madrid và Andalucia.

