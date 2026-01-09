Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Giao thông châu Âu hỗn loạn vì băng tuyết

Văn Khoa
Văn Khoa
09/01/2026 05:08 GMT+7

AP hôm qua đưa tin tuyết và băng giá khiến hàng không bị ảnh hưởng nặng nề và các tuyến đường cao tốc, đường sắt tắc nghẽn trong ngày 7.1 ở châu Âu.

Tại Hà Lan, ít nhất 800 chuyến bay bị hủy tại sân bay quốc tế Schiphol và hơn 1.000 hành khách buộc phải qua đêm tại sân bay này. Hệ thống đường sắt và đường bộ của Hà Lan cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi tuyết rơi dày đặc trong giờ cao điểm sáng 7.1 và nhiều trận tuyết rơi khác vào cuối ngày.

Giao thông châu Âu hỗn loạn vì băng tuyết - Ảnh 1.

Xe dọn tuyết tại sân bay Paris Orly (Pháp) ngày 7.1

Ảnh: AFP

Tại Pháp, hơn 100 chuyến bay bị hủy tại sân bay Paris Charles de Gaulle vào ngày 7.1 và 40 chuyến khác tại sân bay Paris Orly. Phân nửa lãnh thổ Pháp trong tình trạng cảnh báo tuyết rơi dày và băng giá. Xe tải bị cấm lưu thông ở một số khu vực, buộc các tài xế phải ngừng hoạt động, theo AFP. Công ty đường sắt Pháp SNCF cũng ra cảnh báo hành khách về sự gián đoạn và chậm trễ do điều kiện thời tiết.

Tương tự, sân bay Brussels (Bỉ) xác nhận 40 chuyến bay bị hủy trong ngày 7.1, và sân bay Budapest ở Hungary thông báo 20 chuyến bay bị hủy trong đêm 6.1 đến rạng sáng 7.1. Chuyên gia Andras Vaszko thuộc cơ quan khí tượng quốc gia Hungary cho hay đây là trận tuyết rơi dày nhất tại thủ đô Budapest trong 15 năm qua. 

Các nhà dự báo thời tiết cho hay nhiệt độ có thể giảm xuống -20 độ C ở một số nơi ở Hungary, và ở nước láng giềng Áo, nhiệt độ thậm chí còn xuống -24 độ C ở dãy Alps trong đêm. 

Cũng trong ngày 7.1, Bộ Nội vụ Hungary thông báo một phụ nữ đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe trượt trên băng và đâm vào một xe khác, nâng tổng số người chết trong các vụ tai nạn liên quan thời tiết ở châu Âu khi đợt rét đậm từ hôm 5.1 lên 7 người. 

