Tuyết rơi dày ở Seoul, chính quyền phải ban bố cảnh báo khẩn

Theo Hãng tin Yonhap hôm nay (5.12), dịch vụ tàu điện ngầm ở Seoul đã tăng thêm 20 chuyến trong giờ cao điểm sáng nay để giảm bớt tình trạng gián đoạn giao thông, do lượng tuyết rơi dày trên các con đường từ tối 4.12.

Ngoài việc tăng số chuyến tàu, thành phố Seoul cũng tăng lượng xe buýt xuất bến trong giờ cao điểm sáng 5.12.

Tuyến đường ở quận Seongbuk, Seoul (Hàn Quốc) tắc nghẽn trong tối 4.12 do tuyết rơi dày ẢNH: YONHAP

Cơ quan khí tượng Hàn Quốc cho hay thủ đô Seoul đã đón đợt tuyết đầu tiên trong mùa vào tối 4.12. Vào khoảng 19 giờ, khu vực Seoul, tỉnh Gangwon và tỉnh Chungcheong Nam ghi nhận lượng tuyết rơi dày đến 5 cm, khiến giới chức phải ban bố cảnh báo thảm họa khẩn cấp. Lệnh cảnh báo này nằm thông tin cho công chúng rằng việc đi lại có thể gián đoạn, đồng thời nâng cảnh báo tuyết rơi dày từ “chú ý” lên thành “cảnh giác”. Trụ sở Đối phó Thảm họa và An toàn Trung ương Hàn Quốc đã đặt mức cảnh báo ứng phó cấp 1, cấp nhẹ nhất.

Nhiệt độ tại Seoul trong sáng 5.12 vào khoảng -2 độ C, dự báo trong ngày 5.12 có thời điểm xuống đến -7 độ C.

Xe cộ di chuyển chậm tại Seoul do tuyết trong tối 4.12 ẢNH: YONHAP

Tuyết rơi dày ngày 4.12 khiến xe cộ di chuyển chậm trên những tuyến cao tốc chính ở Seoul và các tỉnh lân cận, gây ùn tắc giao thông. Một số đoạn đường đã phải tạm đóng do lo ngại an toàn. Đến khoảng 5 giờ ngày 5.12, chính quyền Seoul đã dỡ bỏ hạn chế đi lại ở 37 đoạn đường.

Tại tỉnh Gyeonggi, nơi ghi nhận tuyết rơi dày ở Hàn Quốc, cảnh sát cho biết từ 17 giờ ngày 4.12 đến 5 giờ ngày 5.12, đã nhận hơn 1.000 cuộc gọi báo tình hình gián đoạn giao thông, hơn 700 cuộc gọi yêu cầu dọn tuyết, theo The Korea Herald.

Đã có 83 vụ tai nạn giao thông được ghi nhận vào thời điểm này, dù không có thương vong lớn nào được báo cáo. Một số vụ va chạm xảy ra do mặt đường trơn trượt.