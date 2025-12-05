Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Tuyết rơi dày ở Seoul, chính quyền phải ban bố cảnh báo khẩn

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
05/12/2025 09:23 GMT+7

Thủ đô Seoul của Hàn Quốc và các vùng lân cận ghi nhận đợt tuyết rơi đầu mùa trong tối 4.12 (giờ địa phương), với lượng tuyết dày làm gián đoạn hoạt động đi lại.

Theo Hãng tin Yonhap hôm nay (5.12), dịch vụ tàu điện ngầm ở Seoul đã tăng thêm 20 chuyến trong giờ cao điểm sáng nay để giảm bớt tình trạng gián đoạn giao thông, do lượng tuyết rơi dày trên các con đường từ tối 4.12.

Ngoài việc tăng số chuyến tàu, thành phố Seoul cũng tăng lượng xe buýt xuất bến trong giờ cao điểm sáng 5.12.

Tuyết rơi dày ở Seoul, chính quyền phải ban bố cảnh báo khẩn - Ảnh 1.

Tuyến đường ở quận Seongbuk, Seoul (Hàn Quốc) tắc nghẽn trong tối 4.12 do tuyết rơi dày

ẢNH: YONHAP

Cơ quan khí tượng Hàn Quốc cho hay thủ đô Seoul đã đón đợt tuyết đầu tiên trong mùa vào tối 4.12. Vào khoảng 19 giờ, khu vực Seoul, tỉnh Gangwon và tỉnh Chungcheong Nam ghi nhận lượng tuyết rơi dày đến 5 cm, khiến giới chức phải ban bố cảnh báo thảm họa khẩn cấp. Lệnh cảnh báo này nằm thông tin cho công chúng rằng việc đi lại có thể gián đoạn, đồng thời nâng cảnh báo tuyết rơi dày từ “chú ý” lên thành “cảnh giác”. Trụ sở Đối phó Thảm họa và An toàn Trung ương Hàn Quốc đã đặt mức cảnh báo ứng phó cấp 1, cấp nhẹ nhất.

Nhiệt độ tại Seoul trong sáng 5.12 vào khoảng -2 độ C, dự báo trong ngày 5.12 có thời điểm xuống đến -7 độ C.

Tuyết rơi dày ở Seoul, chính quyền phải ban bố cảnh báo khẩn - Ảnh 2.

Xe cộ di chuyển chậm tại Seoul do tuyết trong tối 4.12

ẢNH: YONHAP

Tuyết rơi dày ngày 4.12 khiến xe cộ di chuyển chậm trên những tuyến cao tốc chính ở Seoul và các tỉnh lân cận, gây ùn tắc giao thông. Một số đoạn đường đã phải tạm đóng do lo ngại an toàn. Đến khoảng 5 giờ ngày 5.12, chính quyền Seoul đã dỡ bỏ hạn chế đi lại ở 37 đoạn đường.

Tại tỉnh Gyeonggi, nơi ghi nhận tuyết rơi dày ở Hàn Quốc, cảnh sát cho biết từ 17 giờ ngày 4.12 đến 5 giờ ngày 5.12, đã nhận hơn 1.000 cuộc gọi báo tình hình gián đoạn giao thông, hơn 700 cuộc gọi yêu cầu dọn tuyết, theo The Korea Herald.

Đã có 83 vụ tai nạn giao thông được ghi nhận vào thời điểm này, dù không có thương vong lớn nào được báo cáo. Một số vụ va chạm xảy ra do mặt đường trơn trượt.

Tuyết rơi dày ở Seoul, chính quyền phải ban bố cảnh báo khẩn - Ảnh 3.

Tuyết phủ trắng mặt đường cho người đi bộ tại Seoul ngày 4.12

ẢNH: AFP

Khám phá thêm chủ đề

Seoul Tuyết rơi ở seoul Hàn Quốc tuyết rơi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận