Hàng không gián đoạn vì băng tuyết ở Mỹ

Người dân tại phần lớn vùng đông bắc Mỹ được khuyến cáo không nên ra đường trong thời gian này. "Sự an toàn của người dân New York là ưu tiên số một của tôi, và tôi tiếp tục đề nghị mọi người đặc biệt cẩn trọng trong thời gian bão tuyết", Reuters dẫn lời Thống đốc bang New York Kathy Hochul nói.

Tuyết rơi dày đặc ở Norwood, New Jersey hôm 27.12 Ảnh: Reuters

Tuyết rơi đạt khoảng 15 - 25 cm tại khu vực trải dài từ TP.Syracuse, miền trung bang New York đến Long Island ở phía đông nam bang này, cũng như tại bang Connecticut. Tin tốt là đợt tuyết rơi dày nhất đã chấm dứt. Tuy nhiên, tác động của thời tiết xấu vẫn ảnh hưởng lớn đến hoạt động hàng không.

Tính đến chiều tối 27.12 (giờ Mỹ), hơn 9.000 chuyến bay nội địa tại Mỹ đã bị hủy hoặc hoãn. Trong đó có nhiều chuyến dự kiến xuất phát từ bang New York, bao gồm các sân bay quốc tế John F.Kennedy, LaGuardia và Newark Liberty, theo trang FlightAware. Khuyến cáo về thời tiết cũng được ban hành ở phần lớn bang Pennsylvania và bang Massachusetts.