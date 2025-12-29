Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Hàng không gián đoạn vì băng tuyết ở Mỹ

H.G
H.G
29/12/2025 05:45 GMT+7

Từ rạng sáng 27.12 (giờ Mỹ), tuyết dày và băng giá đã phủ xuống khu vực đông bắc nước Mỹ, làm gián đoạn hoạt động hàng không vào cuối tuần qua, buộc chính quyền các bang New York và New Jersey ban bố tình trạng khẩn cấp về thời tiết, theo Reuters.

Người dân tại phần lớn vùng đông bắc Mỹ được khuyến cáo không nên ra đường trong thời gian này. "Sự an toàn của người dân New York là ưu tiên số một của tôi, và tôi tiếp tục đề nghị mọi người đặc biệt cẩn trọng trong thời gian bão tuyết", Reuters dẫn lời Thống đốc bang New York Kathy Hochul nói.

Hàng không gián đoạn vì băng tuyết ở Mỹ - Ảnh 1.

Tuyết rơi dày đặc ở Norwood, New Jersey hôm 27.12

Ảnh: Reuters

Tuyết rơi đạt khoảng 15 - 25 cm tại khu vực trải dài từ TP.Syracuse, miền trung bang New York đến Long Island ở phía đông nam bang này, cũng như tại bang Connecticut. Tin tốt là đợt tuyết rơi dày nhất đã chấm dứt. Tuy nhiên, tác động của thời tiết xấu vẫn ảnh hưởng lớn đến hoạt động hàng không.

Tính đến chiều tối 27.12 (giờ Mỹ), hơn 9.000 chuyến bay nội địa tại Mỹ đã bị hủy hoặc hoãn. Trong đó có nhiều chuyến dự kiến xuất phát từ bang New York, bao gồm các sân bay quốc tế John F.Kennedy, LaGuardia và Newark Liberty, theo trang FlightAware. Khuyến cáo về thời tiết cũng được ban hành ở phần lớn bang Pennsylvania và bang Massachusetts.

Băng tuyết có thể là nguyên nhân máy bay rơi ở Kazakhstan

Băng tuyết có thể là nguyên nhân máy bay rơi ở Kazakhstan

Ủy ban điều tra Kazakhstan ngày 10.1 cho biết băng tuyết đóng bên trong máy móc có thể đã khiến chiếc máy bay chở khách của hãng Bek Air bị rơi hồi tháng 12.2019.

Mỹ, châu Âu oằn mình trước băng tuyết

Thế giới hôm nay: Băng tuyết buốt giá và nắng nóng dữ dội

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
