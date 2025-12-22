Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Khởi tố 2 bị can vận chuyển trái phép 620 chỉ vàng qua đường hàng không

Hiền Lương
Hiền Lương
22/12/2025 18:00 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố 2 bị can Lê Thị Thảo An và Nguyễn Thị Ngọc Nghiêng để điều tra vụ vận chuyển trái phép 620 chỉ vàng qua đường hàng không.

Ngày 22.12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố 2 bị can liên quan vụ vận chuyển trái phép 620 chỉ vàng qua đường hàng không.

Theo đó, các bị can gồm Lê Thị Thảo An (37 tuổi, tên gọi khác Lee Mi Yong, quốc tịch Việt Nam - Hàn Quốc) và Nguyễn Thị Ngọc Nghiêng (65 tuổi, ở Cà Mau) bị khởi tố để điều tra hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 8.12, 2 bị can đi từ Cảng hàng không quốc tế Incheon (Hàn Quốc) đến Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh trên chuyến bay VJ839. Khi làm thủ tục để tiếp tục bay ra Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh tiến hành soi chiếu hành lý ký gửi của bà Nghiêng.

Khởi tố 2 bị can vận chuyển trái phép 620 chỉ vàng qua đường hàng không - Ảnh 1.

Các bị can được lấy lời khai tại Công an tỉnh Khánh Hòa

ẢNH: CÔNG AN TỈNH KHÁNH HÒA

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trong hành lý có 24 thỏi kim loại màu vàng cùng 32 điện thoại iPhone đã qua sử dụng, không có hóa đơn, không chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Làm việc với công an, Lê Thị Thảo An và Nguyễn Thị Ngọc Nghiêng khai nhận đã vận chuyển thuê số hàng hóa trên cho một phụ nữ không rõ lai lịch, với tiền công hơn 33 triệu đồng.

Kết quả giám định xác định 24 thỏi kim loại màu vàng đều là vàng, có hàm lượng trung bình 99%, tổng trọng lượng 2.325,03 gram, tương đương khoảng 620 chỉ vàng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

