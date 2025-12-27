Mỹ hủy hơn 1.800 chuyến bay do bão tuyết Devin

Cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ (NWS) cảnh báo về bão Devin sẽ gây điều kiện giao thông nguy hiểm cho khu vực Ngũ Đại Hồ ở phía bắc nước Mỹ, kéo dài đến vùng New England ở đông bắc Mỹ, Reuters đưa tin.

NWS cho biết thời tiết khắc nghiệt sẽ tiếp diễn đến ngày 27.12 theo giờ địa phương, thêm rằng khu vực thành phố New York và đảo Long Island ở bang New York có thể xảy ra tuyết rơi dày 10 - 20 cm.

Hành khách đợi tại sân bay John F. Kennedy, bang New York, Mỹ ngày 18.11 ẢNH: REUTERS

Theo trang dữ liệu chuyến bay FlightAware, đã có hơn 1.800 chuyến bay bị hủy và hơn 22.300 chuyến bị hoãn do ảnh hưởng của bão Devin, tính đến chiều 26.12. Hơn một nửa số chuyến gián đoạn trên xảy ra ở các sân bay John F. Kennedy, Newark Liberty và LaGuardia thuộc bang New York.

Một số hãng hàng không bị ảnh hưởng lớn nhất như JetBlue, United Airlines và American Airlines thông báo miễn phí thay đổi vé cho những khách bị chậm kế hoạch bay.

Trước khi cơn bão mùa đông xuất hiện, bang New York và New Jersey đã ban bố tình trạng khẩn cấp về khả năng tuyết rơi diện rộng.

Nhân viên điện lực tại New York, Mỹ làm việc trong điều kiện tuyết rơi dày ngày 26.12 ẢNH: AFP

New Jersey và bang Pennsylvania đã ban hành các hạn chế đối với xe thương mại trên một số tuyến đường, bao gồm nhiều đường cao tốc liên bang. Cơn bão tuyết sẽ khiến việc đi lại khó khăn do tuyết phủ ngập đường. Ngoài ra, còn có khả năng xảy ra tình trạng cành cây gãy đổ chắn đường và mất điện cục bộ.

Ngoài tình hình bão tuyết ở phía bắc, Mỹ cũng vừa ghi nhận đợt mưa lớn và lũ quét tại bang California. Ít nhất 3 người chết tại California do ảnh hưởng của thời tiết cực đoan vài ngày qua, theo Đài NBC.

Xe mắc kẹt trong bùn đất ở bang California, Mỹ do mưa lũ ẢNH: AP

Tình hình mưa lũ tại California đã giảm nhẹ, song giới chức vẫn đang để cảnh báo lũ quét đến ngày 27.12 do lo ngại nguy cơ chảy tràn.







