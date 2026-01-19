Đà Nẵng đón tàu tuần tra cỡ lớn của Nhật Bản

Ngày 19.1, tàu tuần tra Akitsushima (PLH32) của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản cùng 60 sĩ quan, thủy thủ do chuẩn đô đốc Takahashi Toru, Phó tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản, làm trưởng đoàn đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm TP.Đà Nẵng từ ngày 19 đến 23.1.

Tàu tuần tra Akitsushima của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản cập cảng Tiên Sa (TP.Đà Nẵng) sáng 19.1 ẢNH: HUY ĐẠT

Chuyến thăm được thực hiện theo sự đồng ý của Bộ Quốc phòng Việt Nam, nhằm tiếp tục tăng cường tin cậy, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa lực lượng thực thi pháp luật trên biển Việt Nam - Nhật Bản.

Đón đoàn tại cảng Tiên Sa có đại diện Sở Ngoại vụ TP.Đà Nẵng; đại tá Hoàng Quốc Đạt, Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2; đại diện Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng...

Đại diện các cơ quan chức năng TP.Đà Nẵng đón tàu Akitsushima tại cầu cảng Tiên Sa ẢNH: HUY ĐẠT

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn công tác Nhật Bản sẽ chào xã giao lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng, làm việc với Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực 2, chào Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, đồng thời tham quan một số địa điểm văn hóa tại địa phương.

Các hoạt động tập trung vào giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường hiểu biết và phối hợp giữa lực lượng thực thi pháp luật trên biển 2 nước.

Sĩ quan, thủy thủ tàu Akitsushima giao lưu với lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam

Theo thông tin công bố, tàu Akitsushima được hạ thủy năm 2012, dài khoảng 150 m, rộng 17 m, lượng giãn nước khoảng 6.500 tấn, có khả năng mang theo cùng lúc 2 trực thăng, phục vụ các nhiệm vụ tuần tra, giám sát và tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Tàu Akitsushima được trang bị pháo 20 mm và 40 mm, do Tập đoàn IHI của Nhật Bản chế tạo và bàn giao cho Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản vào năm 2013.

Tàu Akitsushima có khả năng mang theo cùng lúc 2 trực thăng và nhiều phương tiện phục vụ nhiệm vụ trên biển ẢNH: HUY ĐẠT

Akitsushima chủ yếu đảm nhiệm các nhiệm vụ tuần tra biển xa, chống cướp biển và bảo vệ lợi ích trên biển của Nhật Bản. Với khả năng mang theo lượng lớn nhiên liệu và nước ngọt, tàu có tầm hoạt động xa và thời gian làm nhiệm vụ dài ngày trên biển.

Tàu Akitsushima chủ yếu đảm nhiệm các nhiệm vụ tuần tra biển xa, chống cướp biển...

Việc tàu Akitsushima lựa chọn TP.Đà Nẵng làm điểm đến tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế của thành phố trong hợp tác quốc tế về hàng hải, quốc phòng - an ninh, đối ngoại quốc phòng.

Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ mở ra thêm các cơ hội hợp tác mới, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn trên biển, phù hợp với lợi ích chung của Việt Nam, Nhật Bản và khu vực.

