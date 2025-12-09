Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Tàu Hải quân Mỹ USS Tripoli và USS Robert Smalls cập cảng Đà Nẵng

Huy Đạt
Huy Đạt
09/12/2025 06:16 GMT+7

Tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli và tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Robert Smalls cùng hơn 2.300 sĩ quan, thủy thủ Mỹ cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị TP.Đà Nẵng đúng dịp kỷ niệm 30 năm quan hệ Việt - Mỹ.

Tối 8.12, tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli (LHA 7) và tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Robert Smalls (CG 62) cùng hơn 2.300 sĩ quan, thủy thủ, thủy quân lục chiến Mỹ cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị TP.Đà Nẵng.

Đoàn do chuẩn đô đốc Thomas Shultz, Chỉ huy Nhóm tác chiến viễn chinh số 7 Mỹ, dẫn đầu.

Tàu Hải quân Mỹ USS Tripoli và USS Robert Smalls cập cảng Đà Nẵng - Ảnh 1.

Tàu tuần dương USS Robert Smalls di chuyển vào vịnh Đà Nẵng

ẢNH: Đ.X.C

Lễ đón đoàn được tổ chức trang trọng tại cảng Tiên Sa. Sự kiện diễn ra đúng dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mỹ, đánh dấu bước tiến mới trong hợp tác quốc phòng, giao lưu nhân dân và tăng cường tin cậy chiến lược Việt - Mỹ.

Tàu Hải quân Mỹ USS Tripoli và USS Robert Smalls cập cảng Đà Nẵng - Ảnh 2.

Tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Robert Smalls (CG 62) cập cảng Tiên Sa, TP.Đà Nẵng vào tối 8.12

ẢNH: Đ.X.C

Tàu Hải quân Mỹ USS Tripoli và USS Robert Smalls cập cảng Đà Nẵng - Ảnh 3.

Chuyến thăm góp phần tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam - Mỹ

ẢNH: Đ.X.C

Phát biểu tại lễ đón, chuẩn đô đốc Thomas Shultz bày tỏ xúc động trước sự chào đón nồng hậu của phía Việt Nam.

"Chuyến thăm lần này làm nổi bật mối quan hệ ngày càng phát triển giữa 2 quốc gia và 2 quân đội, giúp xây dựng sự hiểu biết và tin cậy, thúc đẩy các mục tiêu chung về hòa bình, thịnh vượng và an ninh kinh tế, góp phần duy trì khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở", chuẩn đô đốc Thomas Shultz nhấn mạnh.

Tàu Hải quân Mỹ USS Tripoli và USS Robert Smalls cập cảng Đà Nẵng - Ảnh 4.

Chuẩn đô đốc Tom Shultz, Chỉ huy Nhóm tác chiến viễn chinh số 7 Mỹ (thứ 2 từ trái sang) và Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc E.Knapper (bìa trái) chào xã giao lực lượng hải quân phía Việt Nam

ẢNH: Đ.X.C

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc E.Knapper cũng đánh giá chuyến thăm là minh chứng sinh động cho quan hệ đối tác ngày càng tốt đẹp giữa 2 nước.

Ông Marc E.Knapper cho biết hợp tác an ninh song phương, bao gồm hỗ trợ nhân đạo và tập huấn ứng phó thảm họa đang giúp tăng cường năng lực ứng phó của Việt Nam tại các khu vực dễ bị thiên tai và làm sâu sắc quan hệ giữa nhân dân 2 nước.

Trong thời gian lưu lại TP.Đà Nẵng, các sĩ quan chỉ huy 2 tàu sẽ chào xã giao lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng, Quân khu 5 và Vùng 3 Hải quân; trao đổi chuyên môn, giao lưu thể thao với cán bộ, sĩ quan Hải quân Việt Nam; thăm, giao lưu với trẻ em Làng Hy Vọng và sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Đà Nẵng. Đồng thời, tham quan văn hóa, du lịch tại địa phương.

Tàu Hải quân Mỹ USS Tripoli và USS Robert Smalls cập cảng Đà Nẵng - Ảnh 5.

Tàu tuần dương USS Robert Smalls (CG 62) được trang bị nhiều vũ khí hiện đại

ẢNH: Đ.X.C

USS Tripoli là tàu tấn công đổ bộ lớp America thế hệ mới của Hải quân Mỹ. Tàu dài 257,3m; rộng 32,3m; lượng giãn nước gần 45.000 tấn, tốc độ tối đa 25 hải lý/giờ. Tàu có khả năng mang theo 10 - 20 tiêm kích tàng hình F-35B Lightning II, trực thăng MV-22 Osprey cùng nhiều khí tài hiện đại như hệ phóng tên lửa Rolling Airframe, bệ phóng tên lửa Evolved Sea Sparrow, pháo và nhiều súng máy...

Còn tàu USS Robert Smalls là tàu tuần dương tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga. Tàu được đưa vào hoạt động năm 1989, ban đầu có tên USS Chancellorsville. Tháng 3.2023, tàu được đổi tên thành Robert Smalls. Tàu được trang bị hệ thống tên lửa hành trình, tên lửa phòng không, pháo tự động, vũ khí chống ngầm và 2 trực thăng…

Trước đó, vào năm 2023, tàu sân bay USS Ronald Reagan cùng 2 tàu tuần dương hộ tống là USS Antietam (CG 54) và USS Robert Smalls (CG 62) cũng cập cảng Tiên Sa, thăm TP.Đà Nẵng.

Tàu hải quân Mỹ Cảng Đà Nẵng Cảng Tiên Sa quan hệ việt - mỹ Tàu tuần dương
Xem thêm bình luận