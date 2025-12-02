Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Tàu ROKS Hansando của Hải quân Hàn Quốc cập cảng Tiên Sa, thăm Đà Nẵng

Huy Đạt
Huy Đạt
02/12/2025 15:48 GMT+7

Tàu huấn luyện ROKS Hansando với 375 sĩ quan, thủy thủ do chuẩn đô đốc Hong Sang Yong chỉ huy đã cập cảng Tiên Sa (TP.Đà Nẵng), bắt đầu chuyến thăm tăng cường giao lưu quốc phòng và thắt chặt quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc.

Ngày 2.12, tàu huấn luyện ROKS Hansando của Hải quân Hàn Quốc với 375 sĩ quan và thủy thủ do chuẩn đô đốc Hong Sang Yong chỉ huy đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm xã giao TP.Đà Nẵng.

Lễ đón tàu diễn ra tại cảng Tiên Sa với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Vùng Cảnh sát biển 2, Phòng Đối ngoại Quân khu 5, Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng), Quân chủng Hải quân. Đại diện địa phương có lãnh đạo Sở Ngoại vụ TP.Đà Nẵng, Bộ Chỉ huy quân sự và Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng.

Tàu ROKS Hansando của Hải quân Hàn Quốc cập cảng Tiên Sa, thăm Đà Nẵng - Ảnh 1.

Tàu huấn luyện ROKS Hansando cập cảng Tiên Sa sáng 2.12

ẢNH: HUY ĐẠT

- Ảnh 2.

Tàu huấn luyện ROKS Hansando với 375 sĩ quan và thủy thủ do chuẩn đô đốc Hong Sang Yong chỉ huy

ẢNH: HUY ĐẠT

- Ảnh 3.

Vũ khí trên tàu ROKS Hansando

ẢNH: HUY ĐẠT

- Ảnh 4.

Lễ đón tàu ROKS Hansando diễn ra tại cảng Tiên Sa với sự tham dự của đại diện các lực lượng vũ trang và cơ quan đối ngoại TP.Đà Nẵng

ẢNH: HUY ĐẠT

Về phía Hàn Quốc có trung tá Park Jeong Hwan (Tùy viên quốc phòng Hàn Quốc tại Việt Nam), cán bộ Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội, đại diện Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.Đà Nẵng và cộng đồng người Hàn sinh sống tại địa phương.

- Ảnh 5.
- Ảnh 6.
- Ảnh 7.

Thủy thủ đoàn tàu ROKS Hansando đứng chào đón khách Việt Nam và cộng đồng người Hàn Quốc lên tham quan tàu

ẢNH: HUY ĐẠT

Chuyến thăm góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, tăng cường tin cậy giữa hai nước, phù hợp định hướng thúc đẩy Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc.

Trong thời gian lưu lại, chỉ huy tàu ROKS Hansando sẽ chào xã giao lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng, Quân khu 5, Vùng 3 Hải quân; giao lưu thể thao với cán bộ, chiến sĩ Hải quân Việt Nam; tham quan văn hóa, du lịch và mở cửa tàu đón khách Việt Nam cùng cộng đồng người Hàn Quốc lên tham quan.

- Ảnh 8.

375 sĩ quan, thủy thủ tàu ROKS Hansando ổn định đội hình trên boong trong lễ chào cảng

ẢNH: HUY ĐẠT

- Ảnh 9.

Các sĩ quan trẻ Hải quân Hàn Quốc nhận hoa chào đón khi cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm xã giao TP. Đà Nẵng

ẢNH: HUY ĐẠT

- Ảnh 10.

Thủy thủ tàu ROKS Hansando chụp ảnh lưu niệm

ẢNH: HUY ĐẠT

Đoàn cũng sẽ tham gia hoạt động cộng đồng gồm giao lưu văn nghệ, biểu diễn taekwondo và trao quà cho trẻ em tại Làng Hy vọng (TP.Đà Nẵng).

Lễ tiễn tàu ROKS Hansando dự kiến diễn ra ngày 5.12.

