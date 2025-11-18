Mikazuki 'rót' thêm 20 triệu USD mở rộng quần thể nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng

Ngày 18.11, Mikazuki Japanese Resorts & Spa chính thức khởi công giai đoạn 2 của dự án tại TP.Đà Nẵng, đánh dấu bước phát triển quan trọng nhằm hoàn thiện hệ sinh thái nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và ẩm thực mang đậm tinh thần Nhật Bản.

Giai đoạn 2 của dự án được quy hoạch thành một tổ hợp đa chức năng gồm tòa khách sạn 15 tầng cao 63 m và khu biệt thự 14 căn với sảnh lễ tân riêng. Khi hoàn thiện, tòa khách sạn mới sẽ hòa cùng công trình 22 tầng hiện hữu tạo nên hình ảnh "trăng lưỡi liềm" biểu tượng đặc trưng của Tập đoàn Mikazuki bên vịnh Đà Nẵng.

Giai đoạn 2 của dự án sẽ nâng cấp tổng số phòng từ 342 phòng lên 447 phòng; khoản đầu tư cho giai đoạn 2 khoảng 3 tỉ yen (gần 20 triệu USD).

Dự án Mikazuki Japanese Resorts & Spa chính thức khởi công giai đoạn 2 ẢNH: H.Đ

Tòa khách sạn 15 tầng dự kiến cung cấp 139 phòng, diện tích tối thiểu 50 m², tất cả đều hướng biển. Thiết kế ban công zic-zac mang lại hiệu ứng thị giác hiện đại, đồng thời tối ưu tầm nhìn toàn cảnh. Công trình còn tích hợp hệ thống hội nghị, tiệc đa dạng, phục vụ hoạt động MICE, hội thảo, tiệc cưới... cùng một nhà hàng phong cách ẩm thực Trung Hoa nhằm tăng thêm lựa chọn cho du khách.

Điểm nhấn của giai đoạn mở rộng là hồ onsen tại tầng 15 kết hợp các liệu pháp xông hơi chuẩn Nhật và rooftop bar, mang đến không gian thư giãn cao cấp giữa không trung, nơi du khách ngắm trọn vẻ đẹp vịnh Đà Nẵng.

Khu biệt thự 14 căn được xây dựng theo dạng song lập, lấy cảm hứng từ kiến trúc tối giản Nhật Bản, kết nối hài hòa với cảnh quan đặc trưng như "sông Phú Sĩ", "núi Phú Sĩ" và "cầu hữu nghị Việt - Nhật".

Giai đoạn 2 của dự án kỳ vọng mang đến không gian thư giãn cao cấp, có thể nhìn trọn vịnh Đà Nẵng ẢNH: H.Đ

Ông Odaka Yoshimune, Chủ tịch Tập đoàn Mikazuki, nhấn mạnh giai đoạn 2 là minh chứng cho cam kết lâu dài của doanh nghiệp trong hành trình lan tỏa tinh hoa văn hóa Nhật Bản; đồng thời kiến tạo những giá trị nghỉ dưỡng mới mẻ, nơi tiện ích hiện đại hòa quyện cùng phong cách sống chuẩn Nhật.

Dự án Đà Nẵng Mikazuki hiện tạo việc làm cho gần 600 lao động, thu hút hàng triệu lượt du khách mỗi năm.

Dự án Mikazuki Japanese Resorts & Spa là dự án FDI lớn nhất của Nhật Bản đầu tư tại Đà Nẵng ẢNH: H.Đ

Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, bà Nguyễn Thị Anh Thi, cho biết việc triển khai giai đoạn 2 dự án không chỉ mở rộng năng lực phục vụ mà còn thể hiện niềm tin và cam kết của nhà đầu tư đối với thành phố; góp phần nâng tầm dịch vụ du lịch, khẳng định vị thế Đà Nẵng là điểm đến, điểm sống và điểm đầu tư hấp dẫn của khu vực.

"TP.Đà Nẵng cam sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để dự án triển khai đúng tiến độ và vận hành hiệu quả trong thời gian tới", bà Thi nhấn mạnh.