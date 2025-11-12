Đà Nẵng nên làm gì để thu hút khách Nga?

Ngày 12.11, phát biểu tại tọa đàm "Hợp tác và phát triển thị trường charter Nga - Đà Nẵng hè 2026" do Công ty Anex Việt Nam tổ chức, ông Văn Bá Sơn, Phó giám đốc VH-TT-DL Đà Nẵng, cho biết trong bức tranh sôi động của ngành du lịch thành phố 10 tháng qua, thị trường khách Nga và Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) đã trở thành điểm sáng nổi bật với hơn 325.000 lượt, chiếm gần 5% trong cơ cấu khách quốc tế đến Đà Nẵng.

Ông Sơn nhận định, năm 2025 ghi dấu một mùa khách CIS thành công, khi các đường bay thuê chuyến (charter) trực tiếp từ Astana, Almaty (Kazakhstan) và Tashkent (Uzbekistan) được đưa vào khai thác, với tổng tần suất 16 chuyến/tuần, góp phần tạo thuận lợi cho du khách và thúc đẩy tăng trưởng từ thị trường này.

Cuộc tọa đàm cung cấp nhiều thông tin về việc xúc tiến, quảng bá và công tác chuẩn bị cho lịch bay từ CIS, Nga đến Đà Nẵng năm 2026 ẢNH: HOÀNG SƠN

Bước sang năm 2026, ngành du lịch TP.Đà Nẵng sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với các hãng hàng không và đối tác chiến lược nhằm duy trì, tăng tần suất, đa dạng hóa các đường bay, trong đó có đường bay charter từ thị trường Nga và CIS.

Thành phố cũng sẽ đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, xây dựng sản phẩm du lịch phù hợp với nhu cầu và sở thích của du khách, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm, hướng tới phát triển bền vững và giữ vững vị thế là điểm đến hàng đầu tại khu vực miền Trung Việt Nam.

Du khách Nga được chào đón nồng nhiệt khi đến TP.Đà Nẵng vào tháng 5 vừa qua ẢNH: HOÀNG SƠN

Dựa trên thực tiễn khai thác hiệu quả tại các khu vực Nha Trang - Phan Rang - Phan Thiết và Phú Quốc, bà Nguyễn Thị Duyên, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Anex Việt Nam chia sẻ kinh nghiệp thu hút khách Nga cho khách sạn và các nhà cung cấp dịch vụ địa phương như thêm biển chỉ dẫn, menu, brochure, thông tin dịch vụ bằng tiếng Nga; đào tạo nhân viên lễ tân, nhà hàng có khả năng giao tiếp cơ bản bằng tiếng Nga; bổ sung kênh TV Nga, món ăn Nga trong thực đơn buffet; tổ chức các hoạt động, sự kiện nhỏ tại khách sạn nhằm giới thiệu, giao lưu văn hóa Nga - Việt…

Thị trường Nga và CIS chiếm gần 5% trong cơ cấu khách quốc tế đến Đà Nẵng trong 10 tháng qua ẢNH: HOÀNG SƠN

"Khách Nga rất coi trọng sự thân thiện, dịch vụ chu đáo và cảm giác "chào đón như ở nhà". Đây là những yếu tố quan trọng tác động để tỷ suất trở lại với điểm đến của khách du lịch Nga", đại diện Anex Việt Nam lưu ý.