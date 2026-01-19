Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bóng đá Việt Nam

AFC nhận định mới nhất: U.23 Việt Nam để lại dấu ấn rõ nét hơn U.23 Trung Quốc trước bán kết

Văn Trình
Văn Trình
19/01/2026 21:45 GMT+7

Trang chủ của Liên đoàn Bóng đá châu Á (the-AFC) đánh giá, U.23 Việt Nam đang thể hiện hình ảnh thuyết phục và ấn tượng hơn so với U.23 Trung Quốc trước cuộc chạm trán ở bán kết U.23 châu Á 2026.

Trận bán kết giữa U.23 Việt Nam và U.23 Trung Quốc sẽ diễn ra lúc 22 giờ 30 ngày 20.1, trên sân Prince Abdullah Al Faisal Sports City (Ả Rập Xê Út). The-AFC đánh giá, đây là màn so tài giàu tính chiến thuật khi hai đội tiến vào vòng bốn đội mạnh nhất theo những cách rất khác nhau.

 So sánh trực diện qua những con số 

Theo phân tích của the-AFC, U.23 Việt Nam góp mặt ở bán kết với phong độ cao và ổn định, khi toàn thắng cả 4 trận đã đấu. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik không chỉ vượt qua các đối thủ mạnh mà còn cho thấy bản lĩnh trước áp lực, khả năng tổ chức lối chơi chặt chẽ và sự linh hoạt trong cách tiếp cận trận đấu.

The-AFC nhấn mạnh: “Từ vòng bảng đến tứ kết, U.23 Việt Nam liên tục phải đối diện những thời điểm khó khăn, nhưng đều biết cách kiểm soát thế trận, tận dụng cơ hội và giành chiến thắng. Chuỗi 4 trận toàn thắng hiện tại đã bằng tổng số chiến thắng của U.23 Việt Nam trong 5 lần tham dự giải trước đó cộng lại – một chỉ dấu rõ ràng cho sự tiến bộ mạnh mẽ.

Không chỉ vậy, U.23 Việt Nam đã ghi 8 bàn thắng tại giải năm nay, ngang với thành tích tốt nhất của họ tại một kỳ U.23 châu Á (năm 2018, khi đội giành ngôi á quân). Điều này cho thấy U.23 Việt Nam không chỉ chắc chắn mà còn đủ sắc bén để giải quyết trận đấu”.

AFC nhận định mới nhất: U.23 Việt Nam để lại dấu ấn rõ nét hơn U.23 Trung Quốc trước bán kết- Ảnh 1.

Màn so tài giữa U.23 Việt Nam và U.23 Trung Quốc được AFC đánh giá sẽ rất hấp dẫn

ẢNH: AFC

Ở chiều ngược lại, the-AFC ghi nhận U.23 Trung Quốc tạo nên cột mốc lịch sử khi lần đầu tiên lọt vào bán kết, nhưng hành trình của đội bóng này mang đậm dấu ấn của sự kiên nhẫn và phòng ngự. U.23 Trung Quốc đã có tới 3 trận hòa không bàn thắng – nhiều nhất trong số các đội tại một kỳ giải – và giữ sạch lưới cả 4 trận đã đấu, con số vượt trội so với thành tích phòng ngự của họ trong những lần tham dự trước.

The-AFC đặc biệt nhấn mạnh vai trò của thủ môn Li Hao, người đang là chốt chặn nổi bật nhất giải đấu. Với 24 pha cứu thua – nhiều nhất trong bốn kỳ U.23 châu Á gần đây, Li Hao trở thành biểu tượng cho lối chơi phòng ngự chắc chắn của U.23 Trung Quốc. Đáng chú ý, the-AFC chỉ ra rằng Li Hao là thủ môn duy nhất trong giai đoạn này duy trì tỷ lệ cứu thua tuyệt đối khi phải đối mặt với số lượng lớn các cú sút trúng đích.

Theo thống kê chuyên môn mà the-AFC đưa ra, trận bán kết ngày mai giữa 2 đội hứa hẹn sẽ là cuộc đối đầu giữa hai trường phái rõ rệt. Một bên là U.23 Việt Nam với khả năng tổ chức, chuyển đổi trạng thái và hiệu quả ghi bàn; bên kia là U.23 Trung Quốc với hệ thống phòng ngự kỷ luật, dựa nhiều vào sự chắc chắn của hàng thủ và thủ môn.

AFC nhận định mới nhất: U.23 Việt Nam để lại dấu ấn rõ nét hơn U.23 Trung Quốc trước bán kết- Ảnh 2.

U.23 Việt Nam đứng trước cơ hội có lần thứ 2 vào chơi ở chung kết U.23 châu Á

ẢNH: AFC

The-AFC cũng lưu ý đến cuộc so kè trên không ở hàng phòng ngự hai đội: “U.23 Trung Quốc có Peng Xiao là cầu thủ đánh đầu phá bóng nhiều nhất (23 lần), trong khi U.23 Việt Nam sở hữu bộ đôi Nguyễn Hiểu Minh và Phạm Lý Đức cũng chơi đầu cực tốt. Tính từ đầu giải, số lần hóa giải bằng đầu của 2 cá nhân phía U.23 Việt Nam lần lượt là 20 và 18 lần".

"Đây sẽ là trận đấu đầu tiên giữa U.23 Việt Nam và U.23 Trung Quốc trong lịch sử giải U.23 châu Á. U.23 Trung Quốc bất bại trong cả ba lần gần nhất họ gặp một đối thủ mới (thắng 2, hòa 1) trong khi U.23 Việt Nam cũng không kém cạnh, đã thắng cả hai trận gần nhất khi đối đầu với một đối thủ mới. Chính vì thế, yếu tố này càng khiến cục diện trận bán kết sắp tới trở nên khó đoán hơn", the-AFC đánh giá.

Xem trọn vẹn VCK U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
