HLV Kim sẽ có thay đổi quan trọng để thắng U.23 Trung Quốc, U.23 Việt Nam tập buổi cuối trước bán kết

Ngọc Mỹ trong vòng vây các cầu thủ U.23 UAE ảnh: Ted Trần

U.23 Việt Nam quá hiểu U.23 Trung Quốc

Trong buổi họp báo trước trận bán kết của U.23 Việt Nam tại VCK U.23 châu Á 2026, HLV Kim Sang-sik đánh giá U.23 Trung Quốc đã có những thay đổi so với các trận giao hữu gần nhất ở Panda Cup hay CTA Team China cup.

Tuy nhiên, về cơ bản ông Kim và các học trò nắm rõ được khá rõ nét lối chơi của đội bóng đến từ đất nước tỉ dân, với kỷ lục lần đầu tiên trong lịch sử chỉ ghi 1 bàn thắng, không để lọt lưới bàn nào sau 4 trận để vào đến bán kết VCK U.23 châu Á 2026.

HLV Kim Sang-sik trong buổi tập chiều nay ẢNH: TED TRẦN

Thanh Nhàn đang trong trạng thái tốt ẢNH: TED TRẦN

Hiểu Minh là một trong những cầu thủ có thể hình tốt nhất của U.23 Việt Nam ẢNH: TED TRẦN

Có thể thấy sự tự tin của U.23 Việt Nam, khi kết quả các lần gặp nhau gần nhất chúng ta chỉ thua đúng 1 trận còn lại thắng nhiều hơn hòa. Trong đó, có những lần ông Kim để phần lớn trụ cột ở nhà và tung những nhân tố mới được cọ xát ở các giải đấu có Trung Quốc, Hàn Quốc và Uzbekistan.

Đình Bắc đang tỏa sáng trong màu áo U.23 Việt Nam ảnh: Ted Trần

Tuy nhiên, hãy nghe HLV Kim Sang-sik khẳng định trong buổi họp báo: "U.23 Việt Nam vẫn đang tập trung vào bản thân, nỗ lực thúc đẩy nhau tiến bộ, cố gắng từng ngày. Toàn đội phải nỗ lực. Tôi muốn đưa toàn đội đến trận chung kết và đối đầu U.23 Hàn Quốc".

Một chi tiết quan trọng, tuyến giữa U.23 Trung Quốc sẽ suy yếu khi vắng tiền vệ đắt giá Yang Haoyu (trị giá 12 tỉ đồng) bị treo giò. Điều này sẽ giúp U.23 Việt Nam có thể tập trung tốt hơn để phong tỏa ngôi sao Wang Yudong và tập trung tìm cách sút tung lưới thủ môn Li Hao.

Đây là buổi tập cuối của U.23 Việt Nam trước trận bán kết vào tối mai ẢNH: TED TRẦN

Tinh thần của các cầu thủ đều rất tốt ẢNH: TED TRẦN

U.23 Việt Nam sẽ thay đổi hàng công

Đặc biệt, rất có khả năng U.23 Việt Nam sẽ lại thay đổi hàng công. Còn nhớ chúng ta đã xuất phát với Công Phương, Lê Viktor và Ngọc Mỹ trong trận cuối vòng bảng thắng U.23 Ả Rập Xê Út 1-0.

U.23 Trung Quốc có lối phòng ngự rất khó xuyên thủng ảnh: Ted Trần

Đến trận bán kết, ông Kim đã bất ngờ đem trở lại đội hình chính chân sút trẻ nhất đội Lê Phát (19 tuổi), để cùng với Ngọc Mỹ và Lê Viktor tạo nên bộ 3 tấn công để đối đầu với hàng thủ to khỏe của U.23 UAE.

Đó là trận đấu Đình Bắc ngồi dự bị vì ảnh hưởng bởi chấn thương trước đó. Anh vào sân từ phút 35 và có hơn 90 phút bùng nổ, góp công một pha lập công chưa kể pha kiến tạo để Lê Phát có bàn thắng đầu tiên trong màu áo U.23 Việt Nam.

Màn trình diễn đó hứa hẹn về việc anh sẽ đá chính từ đầu, tạo nên những áp lực to lớn về phía hàng thủ U.23 Trung Quốc, để từ đó giúp U.23 Việt Nam kiểm soát trận đấu tốt hơn, nhất là khi đối thủ mất tiền vệ quan trọng như Yang Haoyu.

Ông Kim sẵn sàng gây bất ngờ cho U.23 Trung Quốc ảnh: VFF

Ngoài ra, khả năng Ngọc Mỹ sẽ đá chính để hợp cùng Đình Bắc và Lê Phát tạo ra bộ 3 hàng công rất hứa hẹn, có đủ khả năng chịu va đập lẫn tốc độ, tính táo bạo để xuyên thủng hàng phòng thủ U.23 Trung Quốc.

Đặc biệt, cách U.23 Việt Nam chơi kiểm soát bóng từ nửa sau trận đấu gặp U.23 UAE đang đem đến một gợi ý rất đáng lưu tâm, rằng chúng ta sẽ tập trung đánh phủ đầu như hiệp 1 trước UAE và sau đó kiểm soát bóng và bào sức đối thủ.

Tất nhiên, U.23 Trung Quốc là đối thủ đáng tôn trọng, qua cách mạnh mẽ vượt qua vòng bảng và đánh bại cựu vương U.23 Uzbekistan ở tứ kết. Nhưng nếu chơi đúng khả năng và tuân thủ những điều chỉnh của HLV Kim Sang-sik, U.23 Việt Nam sẽ có thắng lợi cuối cùng.