U.23 Việt Nam tấn công đa dạng, thiên biến vạn hóa: U.23 Trung Quốc sẽ bị thủng lưới và… thua!

Con số biết nói của U.23 Việt Nam

Trong trận tứ kết ngày 17.1, U.23 Trung Quốc khóa chặt các hướng tấn công của U.23 Uzbekistan, khiến cho sức mạnh phòng ngự của U.23 Trung Quốc càng được đánh giá cao. Đội bóng trẻ đến từ quốc gia tỉ dân hy vọng họ tiếp tục phong tỏa hàng tấn công của U.23 Việt Nam ở trận bán kết sắp diễn ra.

U.23 Uzbekistan (áo trắng) chơi khá đơn điệu trước U.23 Trung Quốc ở tứ kết Ảnh: AFC

Tuy nhiên, con số 8 bàn thắng mà U.23 Việt Nam ghi được từ đầu giải đến giờ là con số khiến mọi đối thủ phải suy ngẫm. Chưa có đội bóng nào tại giải U.23 châu Á 2026 giữ sạch lưới trước U.23 Việt Nam, từ các đội chơi thiên về tấn công như U.23 Jordan và U.23 Ả Rập Xê Út, cho đến đội chủ động đá phòng ngự phản công như U.23 UAE.

Trong số 8 bàn thắng của U.23 Việt Nam, có 4 bàn được ghi từ những tình huống cố định, 1 bàn từ tình huống tạt cánh đánh đầu (Đình Bắc nâng tỷ số lên 2-1 trong trận gặp U.23 UAE), 1 bàn từ pha đi bóng xuống sát biên ngang rồi chuyền ngược lại cho đồng đội dứt điểm (bàn mở tỷ số trong trận gặp U.23 UAE của Lê Phát), 2 bàn từ tình huống đột phá trước khu vực cấm địa của đối thủ rồi sút bóng ghi bàn (bàn ấn định chiến thắng 3-2 trước U.23 UAE của Minh Phúc và bàn thắng của Đình Bắc vào lưới U.23 Ả Rập Xê Út).

Những chi tiết đấy phản ánh lối đá tấn công của U.23 Việt Nam rất đa dạng, chúng ta có thể phối hợp trung lộ, có thể đá giãn biên, có thể giữ bóng đột phá giữa vòng vây các hậu vệ đối phương. Và khi tất cả những phương án tấn công ấy không mang lại hiệu quả, U.23 Việt Nam có thêm "tuyệt chiêu" khác trong các tình huống đá phạt.

Yếu tố bất ngờ của U.23 Việt Nam rất cao

Đây là điều mà U.23 Việt Nam tại giải năm nay được đánh giá cao hơn U.23 Uzbekistan. Trước U.23 Trung Quốc ở tứ kết, khi không thể phối hợp nhóm trước hàng thủ dày đặc của U.23 Trung Quốc, các cầu thủ Uzbekistan chuyển sang sút xa và dùng lối chơi tạt cánh đánh đầu.

Đình Bắc sẽ giúp U.23 Việt Nam tạo nên sự khác biệt? Ảnh: AFC

Với các pha sút xa, cầu thủ U.23 Uzbekistan không thắng được thủ môn Li Hao của U.23 Trung Quốc vốn có phản xạ rất nhanh. Còn với các pha tạt cánh đánh đầu, cầu thủ U.23 Uzbekistan gặp bất lợi lớn trước dàn cầu thủ có thể hình cao lớn của U.23 Trung Quốc.

Đội bóng đến từ Trung Á thiếu hẳn các tình huống đột phát, cầm bóng xộc thẳng vào giữa hàng thủ đối phương như Đình Bắc của U.23 Việt Nam, hoặc thiếu các pha lao lên tham gia tấn công, rồi đi bóng không thua gì 1 tiền đạo mà Nhật Minh của chúng ta từng thực hiện trong trận đấu với U.23 UAE.

Chính những pha bóng như thế này mang lại tính bất ngờ cho đoàn quân của HLV Kim Sang-sik. Cũng chính những pha bóng như thế này giúp cho U.23 Việt Nam được đánh giá cao về khả năng tấn công, so với những đối thủ mà U.23 Trung Quốc từng đụng độ ở giải đấu này. Chính vì thế, U.23 Trung Quốc không dễ bảo vệ mành lưới trước U.23 Việt Nam trong trận bán kết tối 20.1.