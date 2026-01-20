U.23 Việt Nam có 2 khắc tinh sẽ xuyên thủng hàng thủ U.23 Trung Quốc, thưởng thức trên kênh nào?

U.23 Việt Nam quyết tâm vượt qua U.23 Trung Quốc để lọt vào chung kết VCK U.23 châu Á 2026 ảnh: Ted Trần

Đình Bắc sẵn sàng cho U.23 Việt Nam

Sự trở lại của Đình Bắc sẽ có ý nghĩa rất quan trọng đến cách HLV Kim Sang-sik cho U.23 Việt Nam tiếp cận trận đấu bán kết, trước đối thủ U.23 Trung Quốc giữ kỷ lục hàng thủ thép chưa thủng lưới bàn nào sau 4 trận.

Tuy nhiên mấu chốt sẽ là cách U.23 Việt Nam linh hoạt thi đấu, trong lúc HLV Kim Sang-sik bằng cặp mắt sắc sảo của mình sẽ từ các diễn biến trên sân, phát hiện ý đồ và điểm yếu của đối thủ để điều chỉnh.

Bình luận viên Tạ Biên Cương cho rằng: "U.23 Trung Quốc hiện như một "ngựa ô" bí ẩn rất đáng gờm. Nhìn họ chơi gần như chỉ là tử thủ, có bóng là phá ra khỏi vòng cấm địa và bàn duy nhất đến từ tình huống cố định.

Đình Bắc vẫn đang là nguồn cảm hứng hàng công U.23 Việt Nam ảnh: Ted Trần

Nhưng trong khuôn khổ một trận đấu loại trực tiếp trong 90 phút hoặc 120 phút, sẽ không loại trừ hộ có thể tung ra thứ vũ khí không lường trước được. Thực ra nếu như xem trận đấu U.23 Trung Quốc đá với U.23 Thái Lan sẽ thấy họ tấn công khá hiệu quả.

Nhưng khi đó đang có trong tay 4 điểm nên không quá bận tâm tấn công. Tôi tin HLV Kim Sang-sik nhìn rõ những điểm mạnh về tính kỷ luật, thể lực, sức mạnh của U.23 Trung Quốc và có phương án đề phòng những tình huống phản công nhanh của họ.

Đặc biệt, U.23 VN, theo dõi kỹ HLV Kim Sang-sik ở VCK U.23 châu Á 2026, sẽ thấy mọi kết luận vội vã đều rất dễ việt vị. Đơn giản ông Kim chuẩn bị quá tốt, mỗi trận đấu đều có 3-4 tính toán để điều chỉnh theo thời điểm".

Cơ hội của Văn Thuận, Thanh Nhàn

Thanh Nhàn đã sẵn sàng trở lại trên hàng công U.23 Việt Nam ảnh: Ted Trần

Đặc biệt, bình luận viên Tạ Biên Cương tin tưởng hàng công U.23 Việt Nam sẽ tiếp tục ghi bàn trong trận thứ 5 liên tiếp tại VCK U.23 châu Á, qua đó chặn đứng kỷ lục trắng lưới của U.23 Trung Quốc.

Ông bày tỏ: "U.23 Trung Quốc có hàng thủ cứng như bê tông. Trong trận gặp U.23 Uzbekistan họ đã chơi rất tốt, đặc biệt thủ môn Li Hao đã xuất sắc cản phá những cú sút từ ngoài hoặc sát rìa vòng 16 m 50.

Nhưng U.23 Việt Nam cũng có mũi khoan để xuyên thủng. Nên nhớ trong toàn bộ 8 bàn thắng của các học trò HLV Kim Sang-sik tại VCK U.23 châu Á 2026, chưa có bàn nào được ghi ở ngoài khu vực cấm địa.

Nói cách khác, U.23 Việt Nam bên cạnh khả năng tận dụng các tình huống cố định cũng là chuyên gia "cận chiến", có khả năng tiếp cận khu vực cấm địa rất tốt. Ví dụ như tình huống Đình Bắc căng ngang để Lê Phát ghi bàn thì Li Hao có hay đến mấy cũng bó tay.

Khả năng đi bóng lắt léo của Văn Thuận sẽ là thứ vũ khí lợi hại của U.23 Việt Nam ảnh: VFF

Ở giải năm nay, U.23 Việt Nam đã có rất nhiều tình huống phối hợp ghi bàn, có những tình huống bóng được luân chuyển 19-20 nhịp trước khi dứt điểm rất ấn tượng như cách Minh Phúc sút tung lưới U.23 UAE".

Đặc biệt, bình luận viên Tạ Biên Cương tin tưởng Đình Bắc sẽ tiếp tục tỏa sáng, thu hút sự tập trung của hàng thủ U.23 Trung Quốc và người hùng sẽ là những nhân tố mới gây bất ngờ.

Bình luận viên Tạ Biên Cương nhận định: "U.23 Việt Nam có cách tiếp cận đa dạng, khi cần sẽ đưa bóng sát đáy đường biên ngang, từ đó phối hợp để loại bỏ khả năng chống trả của các thủ môn.

Tôi tin đây sẽ là giải đấu của Đình Bắc, với những khoảnh khắc thăng hoa trên sân cỏ phá vỡ thế trận phòng ngự tử thủ của đối phương. Nhưng cá nhân tôi cho rằng Văn Thuận và Thanh Nhàn sẽ có thể tạo ra sự khác biệt,

Đặc biệt Văn Thuận nếu sung sức có thể sẽ là khắc tinh của hàng phòng ngự U.23 Trung Quốc khi anh sở hữu kỹ thuật khéo léo, lối chơi giàu đột biến, rất khó dự đoán và bắt bài trong phạm vi hẹp, vốn là nỗi lo lớn nhất của những trung vệ cao to bên phía đối phương".

Trận bán kết giữa U.23 Việt Nam và U.23 Trung Quốc vào 22 giờ 30 hôm nay (20.1), phát trực tiếp trên TV360, VTV5, VTV Cần Thơ, HTV Thể thao. Thanh Niên sẽ tường thuật trực tiếp trên thanhnien.vn.