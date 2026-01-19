Thầy Kim bật cười khi bị biến thành ‘phù thuỷ’ Harry Porter, Trung Kiên được rèn cực kỹ bắt phạt đền

Trung Kiên trợ lý thủ môn từng 4 lần dự World Cup kèm riêng, luyện bắt phạt đền

Chiều 19.1, trong buổi tập chuẩn bị cho trận bán kết U.23 châu Á 2026, trợ lý HLV thủ môn Lee Won Jae đã trực tiếp rèn giũa cho các thủ môn Trung Kiên những tình huống dứt điểm ở cự ly rất gần, mô phỏng các cú đá phạt đền.

Theo ghi nhận của kênh Ted Trần TV tại sân tập, các bài tập được thiết kế với khoảng cách ngắn, yêu cầu thủ môn thực hiện những bước di chuyển nhanh, phản xạ tức thì và giữ vững tâm lý khi đối mặt với cú sút. Nhiều tình huống được đẩy lên mức độ tương tự loạt luân lưu, giúp thủ môn làm quen áp lực và không bị bất ngờ nếu trận đấu phải phân định thắng thua trên chấm 11 m.

Thủ môn Trung Kiên trong buổi họp báo chiều nay ẢNH: TED TRẦN

Ông Lee Won Jae là người trực tiếp thị phạm và điều chỉnh từng động tác cho các thủ môn. Cựu thủ môn đội tuyển Hàn Quốc từng 4 lần tham dự World Cup được kỳ vọng mang lại lợi thế lớn về kinh nghiệm, đặc biệt trong các tình huống đòi hỏi bản lĩnh và sự tỉnh táo như loạt đá phạt đền.

Trước đó, trong buổi họp báo trước trận bán kết, thủ môn Trần Trung Kiên cho biết toàn đội đang có tinh thần tốt và sẵn sàng cho trận đấu khó khăn. “Trước cuộc đấu ngày mai, tôi và toàn đội có tinh thần rất tốt. Toàn bộ cầu thủ sẽ hết sức tập trung để tuân thủ chiến thuật của ban huấn luyện và nỗ lực giành chiến thắng”, Trung Kiên chia sẻ.

Đánh giá về đối thủ, thủ môn U.23 Việt Nam dành sự tôn trọng cho Li Hao bên phía U.23 Trung Quốc. “Với 1 thủ môn chưa thủng lưới sau 4 trận ở U.23 châu Á, tôi nghĩ Li Hao là thủ môn chất lượng, hoàn thiện mọi kỹ năng”, Trung Kiên nói.

Bên lề buổi họp báo chiều 19.1, HLV Kim Sang-sik cũng có những chia sẻ vui nhộn khi được hỏi về hình ảnh ông được người hâm mộ ghép với nhân vật phù thủy Harry Potter lan truyền trên mạng xã hội. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết ông đã xem qua những hình ảnh này, ông thấy rất thú vị và hiểu sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Trả lời kênh Ted Trần, thầy Kim nói, ông đã bật cười khi thấy hình ảnh "khác lạ" của mình.

Cộng đồng mạng biến thầy Kim thành phù thủy và điều này khiến ông thích thú Ảnh: CMH

HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của các trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Trung Quốc trong lịch sử bóng đá, đồng thời khẳng định quyết tâm của toàn đội.

“Tôi biết đây là trận đấu rất quan trọng. Các cầu thủ đều có ý chí và mong muốn giành chiến thắng. Chúng tôi sẽ cố gắng chuẩn bị thật tốt để đạt được kết quả tốt nhất”, HLV Kim Sang-sik chia sẻ.

Theo lịch thi đấu, trận bán kết giữa đội tuyển U.23 Việt Nam và đội tuyển U.23 Trung Quốc sẽ diễn ra lúc 22 giờ 30 phút ngày 20.1.