HLV Kim Sang-sik xin lỗi, nói rõ lý do U.23 Việt Nam bại trận: ‘Tôi bất ngờ khi Trung Quốc đã…’

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik chia sẻ: "Tôi buồn và xin lỗi sâu sắc tới tất cả mọi người vì U.23 Việt Nam không thể giành chiến thắng. Cảm ơn cổ động viên, các cầu thủ đã thi đấu hết sức mình, cổ động viên cũng cổ vũ hết mình đến phút cuối. Chúng tôi còn trận tranh hạng 3 với Hàn Quốc và cả đội tập trung hết mình ở trận đấu này.

Chúc mừng U.23 Trung Quốc vào đến trận chung kết, họ là đội bóng mạnh tại giải đấu năm nay. Hôm hay, chúng tôi có phần bất ngờ với lối chơi của họ ngay từ hiệp một. Hàng phòng ngự của họ chơi xuất sắc. Các đội ở châu Á ngày càng tiến bộ. Trung Quốc đang phát triển. Ngay cả với Việt Nam, dù không thể vào chung kết nhưng cả đội vẫn chứng tỏ chúng tôi có thể cạnh tranh với các đội ở châu Á".

U.23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước Trung Quốc ẢNH: TED TRẦN

Nhà cầm quân người Hàn Quốc nói thêm về các kế hoạch nhân sự cũng như diễn biến trên sân: "Tôi tính hiệp 2 sẽ đưa Đình Bắc vào sân, nhưng hiệp 1, chúng tôi mất Hiểu Minh vì chấn thương nghiêm trọng. Bởi vậy, chúng tôi buộc phải thay đổi kế hoạch. Về lý do vỡ trận, thì đó là bóng đá mà. Dù có chuẩn bị kế hoạch nhưng những diễn biến sẽ không theo như vậy. Ở hiệp 2, các cầu thủ đã nhận bàn thua sớm, dẫn đến việc mất sự tự tin và không xử lý tốt ở các tình huống tiếp theo".

Cuối cùng, HLV Kim Sang-sik bày tỏ sự lạc quan: "Từ trận đầu đến bây giờ, chúng tôi đều chạm trán các đội mạnh. Tuy nhiên, các cầu thủ đã thi đấu tốt, khiến tôi hài lòng. Dĩ nhiên, U.23 Việt Nam cũng cần cải thiện nhiều điều sau giải đấu này".



