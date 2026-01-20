Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

CLB nữ TP.HCM vô địch lượt đi giải U.19 quốc gia - Cúp Acecook 2026

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
20/01/2026 21:22 GMT+7

Chiến thắng tối thiểu trước Hà Nội ở lượt trận cuối giúp TP.HCM vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và giành ngôi vô địch lượt đi giải bóng đá nữ vô địch U.19 quốc gia - Cúp Acecook 2026.

CLB nữ TP.HCM vẫn mạnh vượt trội

Tâm điểm của lượt trận cuối lượt đi giải bóng đá nữ vô địch U.19 quốc gia – Cúp Acecook 2026 là cuộc đối đầu giữa TP.HCM và Hà Nội. CLB nữ TP.HCM có bàn thắng mở tỷ số ngay ở phút thứ 3. Từ chấm phạt đền, Nguyễn Thị Thùy Linh dứt điểm chính xác, mang về lợi thế cho đại diện phía nam.

CLB nữ TP.HCM vô địch lượt đi giải U.19 quốc gia - Cúp Acecook 2026- Ảnh 1.

CLB nữ TP.HCM là đội vô địch lượt đi

ẢNH: VFF

CLB nữ TP.HCM vô địch lượt đi giải U.19 quốc gia - Cúp Acecook 2026- Ảnh 2.

CLB nữ TP.HCM khẳng định sức mạnh

ẢNH: VFF

Sau bàn thắng sớm, TP.HCM chủ động chơi chặt chẽ, thi đấu quyết liệt và sẵn sàng phạm lỗi để bảo vệ thành quả. Hiệp một khép lại với lợi thế mong manh 1-0 dành cho các học trò HLV Lưu Ngọc Mai. Trong khi đó, Hà Nội không thể hiện được sự sắc sảo cần thiết ở mặt trận tấn công và đành chấp nhận thất bại tối thiểu sau 90 phút.

Thái Nguyên T&T thắng dễ

Ở trận đấu còn lại, U.19 Thái Nguyên T&T giành chiến thắng đậm trước Than Khoáng Sản Việt Nam. Ngay phút thứ 3, từ đường chuyền của Nguyễn Ngô Thảo Nguyên, Nguyễn Thu Trang dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, mở tỷ số cho Thái Nguyên T&T.

CLB nữ TP.HCM vô địch lượt đi giải U.19 quốc gia - Cúp Acecook 2026- Ảnh 3.

CLB nữ Thái Nguyên T&T (áo xanh) không mấy khó khăn để giành chiến thắng

ẢNH: VFF

Đến phút 32, tận dụng tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Đỗ Thị Thúy Nga dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên 2-0. Than Khoáng Sản Việt Nam dần đánh mất thế trận và chỉ 2 phút sau, sai lầm của thủ môn đối phương tạo điều kiện để Trần Thị Hương ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0. Phút 37, Ngô Hải Yến đi bóng kỹ thuật vượt qua 2 hậu vệ trước khi dứt điểm chuẩn xác, giúp Thái Nguyên T&T khép lại hiệp một với lợi thế dẫn trước 4-0.

CLB nữ TP.HCM vô địch lượt đi giải U.19 quốc gia - Cúp Acecook 2026- Ảnh 4.

Niềm vui của các cô gái U.19 Thái Nguyên T&T

ẢNH: VFF

Sang hiệp hai, Than Khoáng Sản Việt Nam có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-4 do công của Phạm Thu Trang. Tuy nhiên, đến phút 68, Nguyễn Thu Trang hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 5-1 cho Thái Nguyên T&T.

Kết thúc lượt đi, CLB nữ TP.HCM dẫn đầu bảng xếp hạng với 8 điểm cùng hiệu số +7, qua đó giành ngôi vô địch lượt đi. Thái Nguyên T&T xếp thứ 2 với cùng 8 điểm nhưng hiệu số +5, trong khi Phong Phú Hà Nam đứng thứ 3 với 8 điểm và hiệu số +2.

Xem thêm bình luận