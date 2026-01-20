Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Truyền thông Trung Quốc e ngại U.23 Việt Nam có tỷ lệ chuyển hóa bàn thắng tốp đầu châu Á

Quỳnh Phương
20/01/2026 15:57 GMT+7

Trước thềm bán kết U.23 châu Á 2026, truyền thông Trung Quốc dành sự chú ý đặc biệt cho các chỉ số của U.23 Việt Nam, nhấn mạnh sức tấn công hiệu quả cùng tỷ lệ chuyển hóa bàn thắng thuộc nhóm cao nhất giải.

Hàng công của U.23 Việt Nam thuộc tốp đầu của giải

Trước trận bán kết giải vô địch U.23 châu Á 2026, truyền thông Trung Quốc đã có những phân tích đáng chú ý về sức mạnh của đội tuyển U.23 Việt Nam, đặc biệt là khả năng tấn công và hiệu quả dứt điểm.

Bài viết trên trang Sohu nhận định U.23 Việt Nam không chỉ sở hữu phong độ ổn định mà còn gây ấn tượng mạnh với “hỏa lực” tấn công tại giải đấu năm nay. Sau 4 trận đã đấu, đội tuyển U.23 Việt Nam ghi tổng cộng 8 bàn thắng, đạt tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn lên tới 25%, chỉ xếp sau U.23 Nhật Bản.

Truyền thông Trung Quốc e ngại U.23 Việt Nam có tỷ lệ chuyển hóa bàn thắng tốp đầu châu Á- Ảnh 1.

Minh Phúc (số 21) và Đình Bắc (số 7) ghi bàn vào lười U.23 UAE ở tứ kết

ẢNH: AFC

Theo truyền thông Trung Quốc, đây là con số cho thấy hiệu quả tấn công rất cao, phản ánh khả năng tận dụng cơ hội và tổ chức lối chơi tấn công mạch lạc của đội tuyển U.23 Việt Nam tại vòng chung kết U.23 châu Á 2026.

Hành trình thuyết phục và sự chuẩn bị dài ngày

Bài viết cũng nhấn mạnh hành trình thi đấu thuyết phục của đội tuyển U.23 Việt Nam khi toàn thắng cả 3 trận vòng bảng trước Jordan, Kyrgyzstan và Ả Rập Xê Út để giành ngôi nhất bảng. Ở vòng tứ kết, đội tuyển U.23 Việt Nam tiếp tục vượt qua đội tuyển U.23 UAE sau 120 phút thi đấu căng thẳng với chiến thắng 3-2, qua đó ghi tên mình vào vòng bán kết.

Truyền thông Trung Quốc cho rằng sức mạnh của đội tuyển U.23 Việt Nam không chỉ đến từ hiệu quả ghi bàn mà còn là kết quả của quá trình đầu tư dài hạn cho công tác đào tạo trẻ. Nhiều cầu thủ trẻ như Nguyễn Đình Bắc, Khuất Văn Khang, Nguyễn Thái Sơn đã sớm khẳng định được năng lực và được triệu tập lên đội tuyển quốc gia.

HLV Kim Sang-sik yêu cầu chú trọng thể lực, phải để ‘châu Á biết bóng đá Việt Nam là thế nào’

Bên cạnh đó, đội tuyển U.23 Việt Nam có sự chuẩn bị kỹ lưỡng khi bắt đầu tập trung, tập huấn từ tháng 11.2025. Quãng thời gian chuẩn bị kéo dài khoảng 80 ngày giúp đội tuyển duy trì thể trạng tốt và sự ổn định về chuyên môn trong suốt hành trình tại giải.

Truyền thông Trung Quốc e ngại U.23 Việt Nam có tỷ lệ chuyển hóa bàn thắng tốp đầu châu Á- Ảnh 2.

U.23 Trung Quốc mạnh ở khâu phòng ngự với Li Hao là "tấm khiên" vững chắc

ảnh: AFC

Ở chiều ngược lại, truyền thông Trung Quốc cũng đánh giá cao khả năng phòng ngự của U.23 Trung Quốc khi chưa để thủng lưới bàn nào sau 4 trận đấu. Tuy vậy, trước một đội  U.23 Việt Nam sở hữu khả năng tấn công hiệu quả và tỷ lệ chuyển hóa bàn thắng cao, trận bán kết được dự báo sẽ là thử thách thực sự với hàng phòng ngự của đội bóng này.

U.23 Việt Nam U.23 Trung Quốc VCK U.23 Châu Á Bán kết truyền thông Trung Quốc HLV Kim Sang-sik
