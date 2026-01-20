Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV Kim truyền lửa cực đỉnh khi đấu U.23 Trung Quốc: 'Phải để châu Á biết bóng đá Việt Nam thế nào'

Quỳnh Phương
20/01/2026 11:11 GMT+7

Trong buổi tập chiều 19.1, HLV Kim Sang-sik đã khích lệ tinh thần U.23 Việt Nam và khẳng định quyết tâm phải để cả châu Á biết thực lực của bóng đá Việt Nam.

HLV Kim Sang-sik yêu cầu tập trung tối đa

Trước thềm trận bán kết giải vô địch U.23 châu Á, đội tuyển U.23 Việt Nam bước vào buổi tập vào chiều 19.1 với sự tập trung cao độ. Trước khi bắt đầu buổi tập, HLV Kim Sang-sik đã trực tiếp khích lệ tinh thần các cầu thủ bằng những lời nhắn nhủ ngắn gọn nhưng dứt khoát.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh ý nghĩa của trận đấu không chỉ nằm ở kết quả, mà còn ở cách đội tuyển U.23 Việt Nam thể hiện hình ảnh và bản sắc của mình trước bạn bè châu Á. Ông nói: “Các bạn phải để cả châu Á biết bóng đá Việt Nam là như thế nào, các bạn là như thế nào. Bản thân mỗi người, mỗi tập thể đều đã biết mình cần phải làm gì, sẽ làm gì”.

HLV Kim truyền lửa cực đỉnh khi đấu U.23 Trung Quốc: 'Phải để châu Á biết bóng đá Việt Nam thế nào'- Ảnh 1.

Các cầu thủ lắng nghe HLV Kim Sang-sik dặn dò

ẢNH: VFF

HLV Kim truyền lửa cực đỉnh khi đấu U.23 Trung Quốc: 'Phải để châu Á biết bóng đá Việt Nam thế nào'- Ảnh 2.

HLV Kim Sang-sik rất quyết tâm trước bán kết

ẢNH: VFF

Buổi tập không mang nặng yếu tố chiến thuật phức tạp, mà hướng đến việc duy trì sự tỉnh táo, tinh thần sẵn sàng và sự gắn kết trong toàn đội. Trong buổi tập cuối cùng trước bán kết vào chiều 19.1, HLV Kim đã yêu cầu toàn đội tập trung "đẩy thể lực lên nữa".

HLV Kim Sang-sik khích lệ U.23 Việt Nam trước trận bán kết


U.23 Việt Nam chuẩn bị cho kịch bản trận đấu kéo dài

Việc HLV Kim Sang-sik đặc biệt yêu cầu “đẩy thể lực lên” trong buổi tập cuối có thể cho thấy ban huấn luyện đã tính đến khả năng trận bán kết diễn ra với cường độ cao và kéo dài, trong bối cảnh đội tuyển U.23 Trung Quốc được đánh giá là đội bóng có xu hướng chơi phòng ngự số đông, sẵn sàng kéo đối thủ vào thế giằng co.

Báo Hàn Quốc ví bán kết U.23 Việt Nam - Trung Quốc là cuộc đối đầu 'ngọn giáo và tấm khiên'

Ở buổi tập trước đó, thủ môn Trung Kiên cũng được trợ lý HLV thủ môn Lee Won-jae trực tiếp rèn giũa các tình huống dứt điểm ở cự ly rất gần, mô phỏng các cú đá phạt đền. Theo ghi nhận của kênh Ted Trần TV tại sân tập, các bài tập được thiết kế với khoảng cách ngắn, yêu cầu thủ môn thực hiện những bước di chuyển nhanh, phản xạ tức thì và giữ vững tâm lý khi đối mặt với cú sút.

HLV Kim truyền lửa cực đỉnh khi đấu U.23 Trung Quốc: 'Phải để châu Á biết bóng đá Việt Nam thế nào'- Ảnh 3.

Thủ môn Trung Kiên tập bắt phạt đền trong buổi tập chiều 19.1

ẢNH: TED TRẦN

Nhiều tình huống được đẩy lên mức độ tương tự loạt sút luân lưu, nhằm giúp thủ môn làm quen với áp lực và hạn chế sự bất ngờ trong trường hợp trận bán kết phải phân định thắng thua trên chấm 11 m.

Trận bán kết giữa đội tuyển U.23 Việt Nam và đội tuyển U.23 Trung Quốc sẽ diễn ra lúc 22 giờ 30 phút ngày 20.1 (theo giờ Việt Nam). Thầy trò HLV Kim Sang-sik đang rất quyết tâm lặp lại thành tích của 8 năm trước là lọt vào đến chung kết và thậm chí là tiến xa hơn, mơ về ngôi vô địch lần đầu tiên trong lịch sử.

Xem trọn vẹn VCK U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Truyền thông Trung Quốc quả quyết U.23 Việt Nam không phải dễ chơi, bán kết cực kỳ khó khăn

Truyền thông Trung Quốc quả quyết U.23 Việt Nam không phải dễ chơi, bán kết cực kỳ khó khăn

Trước trận bán kết U.23 châu Á 2026, truyền thông Trung Quốc đồng loạt nhắc lại lịch sử đối đầu với đội tuyển U.23 Việt Nam, xem đó là cơ sở để tin tưởng vào cơ hội tiến vào chung kết.

