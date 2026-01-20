HLV Kim tiết lộ đã lên kịch bản đấu Trung Quốc: 'U.23 Việt Nam sẽ dũng cảm vượt qua giới hạn'

'U.23 Việt Nam sẽ tiếp tục giữ được sự thông minh trong lối chơi'

Trước trận bán kết U.23 châu Á 2026 gặp U.23 Trung Quốc, HLV Kim Sang-sik khẳng định U.23 Việt Nam đang có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần quyết tâm cao và sẵn sàng đối diện thử thách lớn để chinh phục mục tiêu chiến thắng.

22 giờ 30 ngày 20.1, U.23 Việt Nam sẽ bước vào trận bán kết U.23 châu Á 2026 gặp U.23 Trung Quốc, tại Ả Rập Xê Út. Phát biểu trước thềm trận đấu quan trọng, HLV Kim Sang-sik bày tỏ niềm tự hào về hành trình của các học trò cũng như quyết tâm chinh phục cột mốc mới.

U.23 Việt Nam tập ngày 19.1, chuẩn bị kỹ cho bán kết Ảnh: Ted Trần

"Chúng tôi rất vui và vinh dự khi có mặt ở vòng bán kết. Nhìn lại hành trình từ trận gặp Jordan, Kyrgyzstan, Ả Rập Xê Út cho tới UAE, các cầu thủ đã phải thi đấu với nhiều đối thủ rất mạnh và trải qua không ít khó khăn. Tuy nhiên, ở mọi trận đấu, toàn đội đều thể hiện tinh thần quyết chiến và sự thông minh trong lối chơi", HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh.

Theo nhà cầm quân người Hàn Quốc, cuộc đối đầu với U.23 Trung Quốc hứa hẹn sẽ tiếp tục là thử thách lớn cho U.23 Việt Nam. Ông đánh giá cao tinh thần và động lực của đối thủ, nhất là khi đây là lần đầu tiên U.23 Trung Quốc góp mặt ở bán kết giải đấu. "Gặp U.23 Trung Quốc ở bán kết rất khó khăn. Nhưng chúng tôi cũng có quyết tâm lớn để vượt qua giới hạn của chính mình. Toàn đội sẽ thi đấu dũng cảm, hết mình để hướng tới mục tiêu chiến thắng", ông nói.

Báo Hàn Quốc ví bán kết U.23 Việt Nam - Trung Quốc là cuộc đối đầu 'ngọn giáo và tấm khiên'

U.23 Trung Quốc đang đạt thể trạng tốt, nhưng

Phân tích về đối thủ, HLV Kim Sang-sik đặc biệt dành sự tôn trọng cho hàng phòng ngự chắc chắn của U.23 Trung Quốc. "Họ chưa lọt lưới từ đầu giải, có thủ môn Li Hao thi đấu rất ổn định và các hậu vệ tập trung cao độ. Tuy nhiên, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ các phương án chiến thuật và kịch bản cho trận đấu", chiến lược gia sinh năm 1976 chia sẻ.

Về tình hình lực lượng, HLV Kim Sang-sik cho biết toàn đội đang có thể trạng tốt và sẵn sàng ra sân. Ông cũng nhắc lại chiến thắng 1-0 của U.23 Việt Nam trước U.23 Trung Quốc tại giải giao hữu Panda Cup 2025 như một yếu tố giúp các cầu thủ thêm tự tin. "Chiến thắng đó là một cơ sở để chúng tôi tin vào bản thân mình. Dù U.23 Trung Quốc đã có những thay đổi và đang đạt thể trạng tốt, nhưng chúng tôi cũng có quyết tâm lớn để chinh phục các thử thách mới. Toàn đội sẽ chuẩn bị thật tốt để thi đấu dũng mãnh nhất và giành chiến thắng", HLV Kim Sang-sik khẳng định.

Trận bán kết hứa hẹn sẽ là màn so tài căng thẳng, nơi U.23 Việt Nam tiếp tục hành trình giàu cảm xúc tại U.23 châu Á 2026.