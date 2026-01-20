Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

HLV Kim tiết lộ đã lên kịch bản đấu Trung Quốc: 'U.23 Việt Nam sẽ dũng cảm vượt qua giới hạn'

Linh Nhi
Linh Nhi
20/01/2026 09:35 GMT+7

Trước trận bán kết U.23 châu Á 2026 gặp U.23 Trung Quốc, HLV Kim Sang-sik khẳng định U.23 Việt Nam đang có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần quyết tâm cao và sẵn sàng đối diện thử thách lớn để chinh phục mục tiêu chiến thắng.

'U.23 Việt Nam sẽ tiếp tục giữ được sự thông minh trong lối chơi'

Trước trận bán kết U.23 châu Á 2026 gặp U.23 Trung Quốc, HLV Kim Sang-sik khẳng định U.23 Việt Nam đang có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần quyết tâm cao và sẵn sàng đối diện thử thách lớn để chinh phục mục tiêu chiến thắng.

22 giờ 30 ngày 20.1, U.23 Việt Nam sẽ bước vào trận bán kết U.23 châu Á 2026 gặp U.23 Trung Quốc, tại Ả Rập Xê Út. Phát biểu trước thềm trận đấu quan trọng, HLV Kim Sang-sik bày tỏ niềm tự hào về hành trình của các học trò cũng như quyết tâm chinh phục cột mốc mới.

HLV Kim tiết lộ đã lên kịch bản đấu Trung Quốc: 'U.23 Việt Nam sẽ dũng cảm vượt qua giới hạn'- Ảnh 1.

U.23 Việt Nam tập ngày 19.1, chuẩn bị kỹ cho bán kết

Ảnh: Ted Trần

"Chúng tôi rất vui và vinh dự khi có mặt ở vòng bán kết. Nhìn lại hành trình từ trận gặp Jordan, Kyrgyzstan, Ả Rập Xê Út cho tới UAE, các cầu thủ đã phải thi đấu với nhiều đối thủ rất mạnh và trải qua không ít khó khăn. Tuy nhiên, ở mọi trận đấu, toàn đội đều thể hiện tinh thần quyết chiến và sự thông minh trong lối chơi", HLV Kim Sang-sik nhấn mạnh.

Theo nhà cầm quân người Hàn Quốc, cuộc đối đầu với U.23 Trung Quốc hứa hẹn sẽ tiếp tục là thử thách lớn cho U.23 Việt Nam. Ông đánh giá cao tinh thần và động lực của đối thủ, nhất là khi đây là lần đầu tiên U.23 Trung Quốc góp mặt ở bán kết giải đấu. "Gặp U.23 Trung Quốc ở bán kết rất khó khăn. Nhưng chúng tôi cũng có quyết tâm lớn để vượt qua giới hạn của chính mình. Toàn đội sẽ thi đấu dũng cảm, hết mình để hướng tới mục tiêu chiến thắng", ông nói.

Báo Hàn Quốc ví bán kết U.23 Việt Nam - Trung Quốc là cuộc đối đầu 'ngọn giáo và tấm khiên'

U.23 Trung Quốc đang đạt thể trạng tốt, nhưng

Phân tích về đối thủ, HLV Kim Sang-sik đặc biệt dành sự tôn trọng cho hàng phòng ngự chắc chắn của U.23 Trung Quốc. "Họ chưa lọt lưới từ đầu giải, có thủ môn Li Hao thi đấu rất ổn định và các hậu vệ tập trung cao độ. Tuy nhiên, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ các phương án chiến thuật và kịch bản cho trận đấu", chiến lược gia sinh năm 1976 chia sẻ.

Về tình hình lực lượng, HLV Kim Sang-sik cho biết toàn đội đang có thể trạng tốt và sẵn sàng ra sân. Ông cũng nhắc lại chiến thắng 1-0 của U.23 Việt Nam trước U.23 Trung Quốc tại giải giao hữu Panda Cup 2025 như một yếu tố giúp các cầu thủ thêm tự tin. "Chiến thắng đó là một cơ sở để chúng tôi tin vào bản thân mình. Dù U.23 Trung Quốc đã có những thay đổi và đang đạt thể trạng tốt, nhưng chúng tôi cũng có quyết tâm lớn để chinh phục các thử thách mới. Toàn đội sẽ chuẩn bị thật tốt để thi đấu dũng mãnh nhất và giành chiến thắng", HLV Kim Sang-sik khẳng định.

Trận bán kết hứa hẹn sẽ là màn so tài căng thẳng, nơi U.23 Việt Nam tiếp tục hành trình giàu cảm xúc tại U.23 châu Á 2026.

Xem trọn vẹn VCK U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.

Tin liên quan

Báo Hàn Quốc ví von cực hay bán kết U.23 Việt Nam đấu Trung Quốc, ca ngợi nhân vật đặc biệt

Báo Hàn Quốc ví von cực hay bán kết U.23 Việt Nam đấu Trung Quốc, ca ngợi nhân vật đặc biệt

Truyền thông Hàn Quốc nhận định trận bán kết U.23 châu Á 2026 giữa đội tuyển U.23 Việt Nam và Trung Quốc là màn đối đầu tương phản rõ nét giữa lối chơi tấn công bùng nổ và hệ thống phòng ngự kín kẽ.

Cổ vũ U.23 Việt Nam đấu Trung Quốc trên 6 màn hình LED khổng lồ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

Truyền thông Đông Nam Á: ‘Cả khu vực chờ U.23 Việt Nam đánh bại U.23 Trung Quốc’

Khám phá thêm chủ đề

U.23 Việt Nam trung quốc uae Li Hao jordan Kim Sang-sik
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận