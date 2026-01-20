Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Báo Hàn Quốc ví von cực hay bán kết U.23 Việt Nam đấu Trung Quốc, ca ngợi nhân vật đặc biệt

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
20/01/2026 08:23 GMT+7

Truyền thông Hàn Quốc nhận định trận bán kết U.23 châu Á 2026 giữa đội tuyển U.23 Việt Nam và Trung Quốc là màn đối đầu tương phản rõ nét giữa lối chơi tấn công bùng nổ và hệ thống phòng ngự kín kẽ.

Trận bán kết U.23 châu Á 2026 giữa U.23 Việt Nam và U.23 Trung Quốc đang thu hút sự quan tâm lớn từ truyền thông Hàn Quốc. Trước giờ bóng lăn, các tờ báo lớn của Hàn Quốc đều có những phân tích chi tiết, nhấn mạnh sự đối lập rõ ràng về lối chơi giữa hai đội.

U.23 Việt Nam - U.23 Trung Quốc: Cuộc đấu của sự đối lập

Báo Chosun của Hàn Quốc mô tả trận bán kết này là cuộc đối đầu giữa “ngọn giáo và tấm khiên”, khi U.23 Việt Nam gây ấn tượng mạnh bằng lối chơi tấn công chủ động, trong khi Trung Quốc tiến sâu nhờ hàng phòng ngự chắc chắn.

Theo Chosun, đội tuyển U.23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik đang có hành trình thuyết phục với thành tích toàn thắng 4 trận. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đạt chuỗi 4 trận thắng liên tiếp tại một kỳ U.23 châu Á, đồng thời san bằng kỷ lục ghi 8 bàn thắng từng được thiết lập tại giải năm 2018 dưới thời HLV Park Hang-seo.

Báo Hàn Quốc ví von cực hay bán kết U.23 Việt Nam đấu Trung Quốc, ca ngợi nhân vật đặc biệt- Ảnh 1.

U.23 Việt Nam đang có hành trình đến bán kết thuyết phục hơn so với U.23 Trung Quốc

ẢNH: AFC

Ở chiều ngược lại, U.23 Trung Quốc được đánh giá cao ở khả năng phòng ngự. Đội bóng này chưa để thủng lưới bàn nào sau 4 trận, trong đó có tới 3 trận hòa 0-0. Chosun nhận định Trung Quốc đã phải “chiến đấu trong từng trận” để lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở bán kết U.23 châu Á.

Chosun dẫn phát biểu trước trận đấu HLV Kim Sang-sik cho biết ông cảm thấy vinh dự khi đội tuyển U.23 Việt Nam có cơ hội cạnh tranh với những đội mạnh của châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc. Nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh các cầu thủ Việt Nam đã vượt qua nhiều thời điểm khó khăn nhờ tinh thần thi đấu và lối chơi thông minh.

HLV Kim Sang-sik muốn gặp U.23 Hàn Quốc ở chung kết, HLV U.23 Trung Quốc nói bán kết sẽ ‘khó nhằn’

U.23 Việt Nam chơi bóng thông minh

Trong khi đó, báo Osen tiếp cận trận đấu từ góc độ chiến thuật và động lực thi đấu. Theo báo này, đội tuyển U.23 Việt Nam đang tạo nên “cơn địa chấn” tại giải với chiến thắng trước U.23 UAE sau 120 phút ở tứ kết, qua đó cho thấy bản lĩnh và khả năng duy trì cường độ thi đấu cao. Tờ báo này đánh giá việc HLV Kim Sang-sik liên tục nhấn mạnh yếu tố “chơi bóng thông minh” cho thấy Việt Nam không chỉ dựa vào tinh thần mà còn có sự chuẩn bị chiến thuật rõ ràng.

Báo Hàn Quốc ví von cực hay bán kết U.23 Việt Nam đấu Trung Quốc, ca ngợi nhân vật đặc biệt- Ảnh 2.

U.23 Trung Quốc mạnh ở khâu phòng ngự với Li Hao là "tấm khiên" vững chắc

ẢNH: AFC

Ở phía U.23 Trung Quốc, Osen đặc biệt lưu ý đến vai trò của thủ môn Li Hao và khả năng tổ chức phòng ngự. Việc không để lọt lưới bàn nào sau 4 trận được xem là nền tảng giúp đội bóng này lần đầu tiên góp mặt ở bán kết U.23 châu Á, đồng thời tạo ra thách thức lớn cho hàng công của Việt Nam.

Osen nhận định, trước một đối thủ phòng ngự số đông, sự kiên nhẫn và khả năng tận dụng cơ hội sẽ là yếu tố quyết định đối với U.23 Việt Nam. Trận đấu vì thế được xem là phép thử rõ nét cho việc liệu lối chơi tấn công chủ động của U.23 Việt Nam có thể xuyên phá “tấm khiên” U.23 Trung Quốc hay không.


