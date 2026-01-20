Báo Trung Quốc khuyên đội nhà chơi bóng bổng vì cao hơn U.23 Việt Nam: Thầy Kim đã có cách!

Tận dụng ưu thế thể hình?

Trang Sina của Trung Quốc đưa ra 1 thống kê: "Đội tuyển U.23 Trung Quốc đứng thứ nhì về chiều cao tại giải U.23 châu Á 2026, với số đo trung bình 181,96 cm. Thông số này chỉ thua U.23 Iran. Còn U.23 Việt Nam có chiều cao trung bình xếp áp chót giải năm nay, với thông số 177,39 cm. Điều này đồng nghĩa với việc U.23 Trung Quốc có lợi thế trong các pha không chiến. Hãy cùng chờ xem U.23 Trung Quốc tận dụng ưu thế về thể hình của mình như thế nào".

Cầu thủ U.23 Trung Quốc (áo đỏ) có lợi thế về thể hình Ảnh: AFC

Không thể phủ nhận U.23 Trung Quốc sở hữu rất nhiều cầu thủ cao lớn. Đáng chú ý trong số này phải kể đến trung vệ Peng Xiao (1,89 m), Zhang Aihui (1,91 m), tiền vệ Mutellip Iminqari (1,86 m), Wang Bohao (1,87 m), tiền đạo Behram Abduweli (1,88 m). Tuy nhiên, khi khuyên U.23 Trung Quốc chơi bóng bổng, trang Sina của quốc gia tỉ dân không đề cập đến một điều, đó là liệu U.23 Trung Quốc ở trận đấu sắp diễn ra có giữ được bóng để tấn công hay không?

Cho dù là tấn công bóng bổng hay bóng sệt, trước tiên đội bóng muốn tấn công phải kiểm soát được bóng, rồi mới tính đến chuyện chuyền bóng về phía khu cấm địa của đối thủ. Khâu kiểm soát bóng là khâu mà U.23 Trung Quốc khá yếu. Đó là lý do giải thích cho việc số lần họ tiếp cận cầu thủ môn đối thủ tính từ đầu giải rất ít, đồng thời đấy cũng là lý do giải thích cho việc đã qua 4 trận, nhưng U.23 Trung Quốc chỉ mới ghi 1 bàn.

Gây áp lực khiến đối phương không thể thoải mái chuyền bóng

U.23 Việt Nam chỉ ngại chuyện U.23 Trung Quốc giữ được nhiều bóng, liên tục dội bóng bổng vào khu vực cấm địa của chúng ta, như U.23 UAE từng thực hiện ở vòng tứ kết. Nếu họ chuyền bóng bổng liên tục, các trung vệ của chúng ta phải liên tục bật nhảy để không chiến, dẫn đến sự quá tải về cơ bắp. Ngoài ra, nếu họ dội bóng bổng liên tục, các khoảng trống trong phòng ngự của U.23 Việt Nam sẽ lộ ra, các cầu thủ U.23 Trung Quốc mới có cơ hội chiếm lĩnh khoảng trống để khai thác.

Nhưng HLV Kim Sang-sik và U.23 Việt Nam đã có phương án đối phó Ảnh: VFF

Còn trong trường hợp thỉnh thoảng các cầu thủ của U.23 Trung Quốc mới chuyền được 1 đường chuyền dài hoặc 1 pha bóng bổng, các trung vệ của U.23 Việt Nam gồm Hiểu Minh (1,84 m) và Lý Đức (1,82 m) vẫn đủ năng lực ngăn chặn. Ngoài ra, khi cần, đội bóng của HLV Kim Sang-sik có thể tăng cường thể trung vệ Lê Văn Hà (1,84 m) từ băng ghế dự bị, giúp cho khả năng không chiến của toàn đội tốt hơn.

Điều quan trọng nhất, như đã đề cập, đó là cầu thủ U.23 Việt Nam phải gây áp lực đủ tốt để cầu thủ U.23 Trung Quốc không thể thoải mái kiểm soát bóng, không thể thoải mái chuyền bóng bổng vào khu vực cấm địa của chúng ta. Chưa kể, nếu U.23 Việt Nam tấn công tốt trong trận bán kết, cầu thủ U.23 Trung Quốc sẽ rối loạn trước các đợt hãm thành của chúng ta. Khi đó, họ sẽ không còn đủ tỉnh táo, không có nhiều không gian và thời gian để tung ra những pha phối hợp bóng bổng chính xác về phía khung thành của thủ môn Trần Trung Kiên.