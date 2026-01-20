Lịch thi đấu bán kết mới nhất hôm nay: U.23 Việt Nam giải mã U.23 Trung Quốc

G IẢI MÃ BÍ ẨN U .23 T RUNG Q UỐC

Đội tuyển U.23 Trung Quốc được xem là đội gây bất ngờ nhất ở VCK U.23 châu Á 2026. Đội bóng của thầy trò HLV Antonio Puche đã xuất sắc góp mặt trong nhóm 4 đội mạnh nhất, với thành tích kỳ lạ khi họ chỉ ghi 1 bàn và chưa thủng lưới bàn nào. Thành tích này hoàn toàn trái ngược với 8 bàn thắng U.23 VN đã ghi vào lưới 4 đối thủ mạnh gồm Jordan, Kyrgyzstan, Ả Rập Xê Út và UAE. Đáng chú ý, thành tích ghi bàn đó của U.23 VN còn cao hơn cả U.23 Hàn Quốc (6 bàn) và chỉ kém mỗi nhà đương kim vô địch U.23 Nhật Bản (11 bàn). Truyền thông Trung Quốc đã ví von cuộc chạm trán giữa U.23 VN và U.23 Trung Quốc giống như "giáo sắc với khiên chắc".

Nhận định về trận đấu, BLV Tạ Biên Cương chia sẻ: "U.23 Trung Quốc đã rất hay khi vào đến bán kết dù họ không được đánh giá cao. Ở các trận đấu trước, U.23 Trung Quốc luôn chơi tử thủ và phá bóng ra khỏi khu vực nguy hiểm, còn bàn thắng duy nhất của họ đến từ tình huống cố định. Tuy nhiên, việc đánh bại U.23 Uzbekistan ở tứ kết cho thấy họ là đội bóng đáng gờm và tương đối bí ẩn. Nhưng nhìn những chức vô địch trước đây, như Hy Lạp tại EURO 2004, đôi khi đến trận quyết định họ mới tung ra thứ vũ khí không lường trước được. Thực tế, xem U.23 Trung Quốc đá với U.23 Thái Lan thấy họ tấn công khá hiệu quả, nhưng do đã có 4 điểm nên không quá nặng về tấn công. U.23 Trung Quốc rất mạnh ở tinh thần kỷ luật, duy trì nền tảng thể lực rất tốt với hàng phòng ngự chắc chắn và thủ môn tài năng Li Hao".

U.23 VN tự tin sẽ xuyên thủng được hàng phòng ngự của U.23 Trung Quốc ẢNH: TED TRẦN

U.23 VN BẢN LĨNH VÀ BIẾN HÓA

Trong 6 trận đối đầu U.23 Trung Quốc gần nhất, U.23 VN có thành tích vượt trội với 3 trận thắng (3-1 năm 2009, 2-0 năm 2019, 1-0 năm 2025), 2 hòa (1-1 năm 2016, 1-1 năm 2025), 1 thua (1-2 năm 2024). Hai đội đều hiểu nhau sau hàng loạt trận cọ xát ở các giải giao hữu tại Trung Quốc, nhưng HLV Kim Sang-sik liên tục dùng các đội hình khác nhau, luôn biết cách giữ bài trước người quen này. Đặc biệt, U.23 VN có chút lợi thế khi có đầy đủ lực lượng mạnh nhất, trong khi U.23 Trung Quốc vắng tiền vệ chủ chốt Yang Haoyu (nhận 2 thẻ vàng).

Trước trận đấu quan trọng, HLV Kim Sang-sik chia sẻ: "U.23 VN đã vượt qua nhiều khó khăn, thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường để giành kết quả tốt trước các đối thủ mạnh như U.23 Jordan, U.23 UAE. U.23 Trung Quốc sẽ là thử thách không dễ dàng khi họ lần đầu lọt vào bán kết, có thủ môn Li Hao xuất sắc chưa nhận bàn thua nào. Chúng tôi cần có sự dũng cảm để giành danh hiệu và hướng đến một chiến thắng. BHL và cầu thủ sẵn sàng chứng tỏ bản thân trong trận đấu này. So với các trận giao hữu gần đây, U.23 Trung Quốc đã có một số thay đổi về mặt nhân sự. Tuy nhiên, U.23 VN vẫn đang tập trung vào bản thân, nỗ lực thúc đẩy cùng nhau tiến bộ, cố gắng từng ngày. Toàn đội U.23 phải nỗ lực. Tôi muốn đưa toàn đội đến trận chung kết và kỳ vọng sẽ đối đầu với U.23 Hàn Quốc".

BLV Tạ Biên Cương nhận định đội tuyển U.23 VN sẽ có nhiều cách tiếp cận trận đấu hơn đối thủ: "HLV Kim Sang-sik rất nhạy bén, biết nhìn vào thời điểm để điều chỉnh chính xác. Chúng ta thấy rõ U.23 VN được chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho mọi kịch bản trên sân. HLV Kim là người chi tiết đến từng tiểu tiết, luôn có sự sẵn sàng để đưa ra phương án theo tình huống và thời điểm. Hãy nhìn cách Đình Bắc bất ngờ vào sân trong hiệp 1 khi Lê Viktor bị đau, giúp gây sức ép ngược lên U.23 UAE và giảm áp lực cho hàng thủ. U.23 VN như "tắc kè hoa", chơi biến hóa tùy theo từng thời điểm trận đấu. Tôi tin HLV Kim Sang-sik sẽ giúp U.23 VN trở thành đội đầu tiên xuyên thủng hàng thủ U.23 Trung Quốc. U.23 VN là ông vua của những lần đầu tiên và chúng ta sẽ là đội đầu tiên chọc thủng lưới U.23 Trung Quốc ở giải đấu này".