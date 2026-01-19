Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Chính thức xác định cặp đấu tứ kết U.19 quốc gia: LPBank HAGL và Hà Nội cùng gặp khó

Văn Trình
Văn Trình
19/01/2026 20:59 GMT+7

Sau 2 trận đấu cuối cùng của bảng C diễn ra chiều 19.1, VCK U.19 quốc gia – Cúp Modern 2025 - 2026 đã xác định những tấm vé cuối cùng vào vòng tứ kết.

Lộ diện 4 cặp đấu hấp dẫn ở tứ kết U.19 quốc gia

Cuộc đối đầu giữa hai đội U.19 SHB Đà Nẵng và U.19 LPBank HAGL kết thúc với tỷ số hòa 1-1. SHB Đà Nẵng là đội mở tỷ số ở phút 47 nhờ pha lập công của Nguyễn Hoàng Nhân (số 8). Tuy nhiên, LPBank HAGL đã kịp thời có bàn gỡ hòa ở phút 80 do công của Nguyễn Hoàng Gia Huy (số 88), qua đó giữ vững vị trí để giành quyền đi tiếp.

Ở trận đấu cùng giờ (14 giờ 30) còn lại, U.19 SLNA giành chiến thắng thuyết phục 3-1 trước U.19 Đồng Tháp. Các bàn thắng của SLNA được ghi bởi Nguyễn Minh Thủy (18) ở phút 27, Trần Quốc Hòa (10) phút 48 và Hồ Hữu Nhật Sang (11) phút 67. Bàn thắng duy nhất của Đồng Tháp do Lại Văn Chí Kiệt (8) thực hiện ở phút 55.

Chính thức xác định cặp đấu tứ kết U.19 quốc gia: LPBank HAGL và Hà Nội cùng gặp khó- Ảnh 1.
Chính thức xác định cặp đấu tứ kết U.19 quốc gia: LPBank HAGL và Hà Nội cùng gặp khó- Ảnh 2.
Chính thức xác định cặp đấu tứ kết U.19 quốc gia: LPBank HAGL và Hà Nội cùng gặp khó- Ảnh 3.

U.19 SLNA và U.19 LPBank HAGL đều giành quyền đi tiếp

ẢNH: VFF

Sau khi vòng đấu bảng khép lại, 8 đội bóng xuất sắc giành quyền vào vòng tứ kết VCK U.19 quốc gia – Cúp Modern 2025 - 2026 đã được xác định. Đồng thời, giới chuyên môn đánh giá 4 cặp đấu đều sẽ rất hấp dẫn, có những diễn biến khó lường. 

Ở cặp tứ kết 1, U.19 PVF-CAND đối đầu U.19 LPBank HAGL. Tứ kết 2, U.19 Hà Nội gặp U.19 HLHT. Tứ kết 3, U.19 SLNA gặp U.19 TP.HCM và cặp tứ kết cuối cùng là màn so tài của U.19 Thể Công Viettel I và U.19 PVF.

Tin liên quan

Chuyên gia Trung Quốc tiết lộ hậu trường đội U.23: ‘Cách ly với bên ngoài, bảo mật thông tin tối đa’

Chuyên gia Trung Quốc tiết lộ hậu trường đội U.23: ‘Cách ly với bên ngoài, bảo mật thông tin tối đa’

HLV Antonio Puche không chỉ ghi dấu ấn bằng việc đưa U.23 Trung Quốc làm nên lịch sử tại giải U.23 châu Á, mà còn gây chú ý với mô hình quản trị mang đậm dấu ấn châu Âu. Truyền thông Trung Quốc cho rằng chính sự chuyên nghiệp đến mức khắc nghiệt ấy đã tạo nên một U.23 Trung Quốc lì lợm, kỷ cương và khó bị khuất phục.

Nhà báo Trung Quốc viết cực hay về diện mạo U.23 Việt Nam, dự báo nóng bán kết vô cùng khó đoán

Lộ danh tính trọng tài Úc và tổ VAR trận U.23 Việt Nam đấu Trung Quốc: Gương mặt thân quen

Khám phá thêm chủ đề

U.19 quốc gia LPBank HAGL hà nội bóng đá trẻ PVF CAND
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận