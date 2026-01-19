Chính thức xác định cặp đấu tứ kết U.19 quốc gia: LPBank HAGL và Hà Nội cùng gặp khó

Lộ diện 4 cặp đấu hấp dẫn ở tứ kết U.19 quốc gia

Cuộc đối đầu giữa hai độiSHB Đà Nẵng vàLPBank HAGL kết thúc với tỷ số hòa 1-1. SHB Đà Nẵng là đội mở tỷ số ở phút 47 nhờ pha lập công của Nguyễn Hoàng Nhân (số 8). Tuy nhiên, LPBank HAGL đã kịp thời có bàn gỡ hòa ở phút 80 do công của Nguyễn Hoàng Gia Huy (số 88), qua đó giữ vững vị trí để giành quyền đi tiếp.

Ở trận đấu cùng giờ (14 giờ 30) còn lại, U.19 SLNA giành chiến thắng thuyết phục 3-1 trước U.19 Đồng Tháp. Các bàn thắng của SLNA được ghi bởi Nguyễn Minh Thủy (18) ở phút 27, Trần Quốc Hòa (10) phút 48 và Hồ Hữu Nhật Sang (11) phút 67. Bàn thắng duy nhất của Đồng Tháp do Lại Văn Chí Kiệt (8) thực hiện ở phút 55.

U.19 SLNA và U.19 LPBank HAGL đều giành quyền đi tiếp ẢNH: VFF

Sau khi vòng đấu bảng khép lại, 8 đội bóng xuất sắc giành quyền vào vòng tứ kết VCK U.19 quốc gia – Cúp Modern 2025 - 2026 đã được xác định. Đồng thời, giới chuyên môn đánh giá 4 cặp đấu đều sẽ rất hấp dẫn, có những diễn biến khó lường.

Ở cặp tứ kết 1, U.19 PVF-CAND đối đầu U.19 LPBank HAGL. Tứ kết 2, U.19 Hà Nội gặp U.19 HLHT. Tứ kết 3, U.19 SLNA gặp U.19 TP.HCM và cặp tứ kết cuối cùng là màn so tài của U.19 Thể Công Viettel I và U.19 PVF.