U.19 Đồng Tháp thắng ngược Đà Nẵng, SLNA 'hạ' HAGL ở giải U.19 quốc gia

U.19 Đồng Tháp ngược dòng giành 3 điểm

Sau thất bại trước LPBank HAGL ở lượt trận ra quân, U.19 Đồng Tháp bước vào cuộc đối đầu với U.19 SHB Đà Nẵng với mục tiêu buộc phải thắng để tiếp tục cạnh tranh vé đi tiếp tại bảng C.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các học trò của HLV Bùi Văn Đông chủ động dâng cao đội hình, tìm kiếm bàn thắng sớm. Tuy nhiên, sự thiếu tập trung nơi hàng phòng ngự khiến U.19 Đồng Tháp phải trả giá. Phút 32, Phan Văn Sỹ dứt điểm chính xác, mở tỷ số cho U.19 SHB Đà Nẵng. Lợi thế này được đại diện miền Trung duy trì cho đến hết hiệp 1.

U.19 Đà Nẵng mở tỷ số trước nhưng không giữ được lợi thế ẢNH: VFF

U.19 Đồng Tháp (áo tím - vàng) xuất sức vượt qua U.19 Đà Nẵng ẢNH: VFF

Bước sang hiệp 2, U.19 Đồng Tháp đẩy cao tốc độ tấn công và sớm thu được kết quả. Phút 49, Nguyễn Hữu Thiện ghi bàn gỡ hòa 1-1. Chỉ 6 phút sau, vẫn là Hữu Thiện tung cú sút chính xác, giúp đội bóng miền Tây vượt lên dẫn 2-1.

Đến phút 67, Nguyễn Công Vinh tỏa sáng với bàn thắng ấn định chiến thắng 3-1 cho U.19 Đồng Tháp, mang về 3 điểm quan trọng tại bảng C.

U.19 SLNA giữ vững ngôi nhất bảng

Ở trận đấu còn lại, LPBank HAGL không thể tạo nên bất ngờ trước U.19 SLNA thi đấu kỷ luật. Ngay trong hiệp 1, Cao Hoàng Đạt và Hoàng Minh Hợi lần lượt ghi bàn, giúp đội bóng xứ Nghệ dẫn trước 2-0.

U.19 SLNA (áo vàng) vẫn quá mạnh trước U.19 HAGL ẢNH: VFF

Bàn rút ngắn tỷ số của Chí Hướng trong hiệp 2 không đủ để LPBank HAGL tránh khỏi thất bại 1-2.