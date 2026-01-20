Cổ vũ U.23 Việt Nam trên 6 màn hình LED khổng lồ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ

Người hâm mộ sẽ có cơ hội cổ vũ cho U.23 Việt Nam tại phố đi bộ Nguyễn Huệ ảnh: Linh Nhi

Phố đi bộ tiếp sóng U.23 Việt Nam

Vào lúc 22 giờ 30 Việt Nam ngày 20.1, hàng vạn con tim người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ cùng nhịp đập, nhảy theo từng bước chạy của đội tuyển U.23 Việt Nam trong trận bán kết giải U.23 châu Á 2026, gặp đối thủ U.23 Trung Quốc.

Niềm tin của các CĐV đang lên rất cao khi thầy trò HLV Kim Sang-sik đang cho thấy phong độ ấn tượng, lối chơi vững vàng và giàu đột biến sau 4 trận toàn thắng, đặc biệt sở hữu thành tích đối đầu vượt trội, đặc biệt chưa từng thua đối thủ này ở các giải chính thức.

Để đáp ứng nhu cầu cổ vũ cho U.23 Việt Nam với mong ước trở lại trận chung kết giải U.23 châu Á sau 8 năm, Công ty Cổ phần bóng đá TP.HCM sẽ tổ chức tiếp sóng để chiếu trên 6 màn hình điện tử khổng lồ có kích thước 7 m x 12 m.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ là điểm hẹn quen thuộc của người hâm mộ bóng đá TP.HCM ảnh: Linh nhi

Cụ thể, sẽ có 6 màn hình LED phục vụ người hâm mộ bóng đá TP.HCM và du khách xem 2 trận đấu bóng đá của U.23 Việt Nam tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, khu vực từ ngã tư Tôn Đức Thắng đến ngã tư Lê Lợi.

Người hâm mộ TP.HCM có thể đến phố đi bộ Nguyễn Huệ để cùng cổ vũ cho thầy trò HLV Kim Sang-sik trong 2 trận cuối cùng, thời gian cụ thể sẽ tùy theo thành tích của Đình Bắc và các đồng đội đêm 20.1 tới.

Bao gồm bán kết gặp U.23 Trung Quốc và chung kết lúc 22 giờ Việt Nam ngày 24.1 (ông Kim mơ nếu U.23 Việt Nam thắng U.23 Trung Quốc sẽ gặp U.23 Hàn Quốc), hoặc trận tranh hạng ba lúc 22 giờ Việt Nam ngày 23.1.