Truyền thông Trung Quốc quả quyết U.23 Việt Nam không phải dễ chơi, bán kết cực kỳ khó khăn

U.23 Trung Quốc chưa từng thua ở giải đấu chính thức, nhưng giao hữu thì khác

Theo Sohu, dữ liệu cho thấy U.23 Trung Quốc chưa từng thua đội tuyển U.23 Việt Nam trong các trận đấu chính thức. Truyền thông Trung Quốc đặc biệt nhắc đến vòng loại khu vực châu Á Olympic 2000 diễn ra năm 1999, thời điểm U.23 Trung Quốc giành chiến thắng 4-0 trên sân khách và tiếp tục thắng 3-0 trên sân nhà trước U.23 Việt Nam.

U.23 Trung Quốc lần đầu vào đến bán kết, trong khi với U.23 Việt Nam thì đây là lần thứ hai ẢNH: AFC

Tuy nhiên, truyền thông Trung Quốc cũng thừa nhận bức tranh đối đầu ở các trận giao hữu mang nhiều sắc thái khác. Dù duy trì thành tích bất bại ở các trận chính thức, đội tuyển U.23 Trung Quốc lại có kết quả khá cân bằng khi gặp Việt Nam ở giao hữu.

Những năm gần đây, các cuộc chạm trán giao hữu tiếp tục cho thấy sự khó lường. Năm 2016 và 2019, Trung Quốc lần lượt hòa Việt Nam 1-1 và thua 0-2. Giai đoạn 2024-2025, Trung Quốc thắng 2-1 năm 2024 nhưng lại thua 0-1 năm 2025, cho thấy khoảng cách giữa hai đội đang dần được thu hẹp.

Tuy nhiên, các dẫn chứng của truyền thông Trung Quốc cũng có phần chưa toàn diện khi nếu xét đến thành tích ở giải U.23 châu Á, U.23 Việt Nam đã từng là á quân và đã 4 lần lọt vào đến ít nhất là tứ kết trong khi đây là lần đầu tiên mà U.23 Trung Quốc vượt qua vòng bảng. Riêng ở giải đấu này, U.23 Việt Nam là đội giàu hơn cả về kinh nghiệm lẫn thành tích.

U.23 Việt Nam sẽ mặc áo đỏ ra sân tối nay

Ở góc nhìn khác, trang tin thuộc hệ thống Chiết Giang TV cho rằng việc đội tuyển U.23 Trung Quốc lần đầu tiên góp mặt ở bán kết U.23 châu Á là thành quả của sự đoàn kết và tinh thần chiến đấu. Trước giải, đội bóng này không được đánh giá cao do thành tích nghèo nàn trong quá khứ và tính cạnh tranh khốc liệt của giải đấu chỉ gồm 16 đội.

U.23 Việt Nam sẽ mặc trang phục đỏ ra sân tối nay ẢNH: AFC

Khi hàng công gặp khó khăn, U.23 Trung Quốc đã đặt ưu tiên tối đa cho nhiệm vụ phòng ngự. Không chỉ các hậu vệ, mà cả tuyến giữa và các cầu thủ tấn công đều tích cực hỗ trợ phòng ngự, tạo nên một hệ thống phòng ngự kỷ luật, được ví như “bức tường thép”.

Chiết Giang TV đặc biệt nhấn mạnh trận tứ kết gặp đội tuyển U.23 Uzbekistan, nơi Trung Quốc phải chịu sức ép liên tục trong 120 phút. Trang tin này đánh giá, U.23 Việt Nam không được đánh giá cao bằng Hàn Quốc hay Nhật Bản nhưng chắc chắn không phải đối thủ dễ chơi. Việt Nam được đánh giá là một trong những đội chơi ổn định nhất tại giải, với lối chơi kiểm soát bóng mạch lạc và hệ thống tấn công nhiều tầng, ghi 8 bàn sau 4 trận. Vì thế trận bán kết sẽ cực kỳ khó khăn cho U.23 Trung Quốc.

Báo Hàn Quốc ví bán kết U.23 Việt Nam - Trung Quốc là cuộc đối đầu 'ngọn giáo và tấm khiên'

Ở trận bán kết lúc 22 giờ 30 phút tối nay, U.23 Việt Nam sẽ ra sân trong trang phục màu đỏ. Đây là màu áo quen thuộc gắn liền với nhiều cột mốc đáng nhớ của các đội tuyển bóng đá Việt Nam trong những năm qua. Hy vọng rằng màu áo này sẽ mang lại may mắn cho đội để thầy trò HLV Kim Sang-sik tiếp tục duy trì được sự tự tin, bản lĩnh và hướng tới kết quả tích cực trước đội tuyển U.23 Trung Quốc.

