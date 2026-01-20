‘Chơi một chạm thăng hoa, U.23 Việt Nam sẽ vắt kiệt sức U.23 Trung Quốc để vào chung kết’

Thể lực bây giờ không còn là vấn đề của U.23 Việt Nam

ASEAN FOOTBALL đã phát hiện một điểm cực kỳ thú vị, đó là trong trận tứ kết U.23 châu Á ngày 16.1, ở phút thứ 105 của hiệp phụ, các thành viên trong ban huấn luyện U.23 Việt Nam hô vang chỉ đạo các cầu thủ: "Chơi một chạm thật nhanh, đội UAE đã kiệt sức rồi".

U.23 Việt Nam đã đánh bại U.23 UAE bằng màn tra tấn thể lực trong hiệp phụ, điều gây kinh ngạc cho giới chuyên môn. Nếu duy trì điểm mạnh này, thầy trò HLV Kim Sang-sik có đủ mọi khả năng mở toang hàng thủ U.23 Trung Quốc ở bán kết Ảnh: Ted Trần

"Đây là điều đáng kinh ngạc, không chỉ với giới chuyên gia bóng đá ở khu vực Đông Nam Á mà cả ở châu Á cũng hoàn toàn bất ngờ trước diễn biến này. Bởi vì không ai ngờ U.23 Việt Nam lại gây sốc cho một đối thủ đến từ khu vực Tây Á vốn nổi tiếng về sức mạnh và thể lực, bằng cách tung chính đòn thể lực và lối chơi một chạm để vắt kiệt sức đối thủ, trước khi tung đòn kết liễu trận đấu", ASEAN FOOTBALL bày tỏ.

Báo Hàn Quốc ví bán kết U.23 Việt Nam - Trung Quốc là cuộc đối đầu 'ngọn giáo và tấm khiên'

"Điều này đã thể hiện một cách hoàn hảo về tình trạng thể lực đáng kinh ngạc của các cầu thủ trẻ U.23 Việt Nam, trong khi U.23 UAE vốn nổi tiếng về lối chơi đầy sức mạnh, họ cũng có không ít cầu thủ nhập tịch gốc Phi. Nhưng nay phải chịu lép vế trước điểm mạnh này từ đối thủ ở khu vực Đông Nam Á.

Và quả thực, U.23 Việt Nam đã chiếm ưu thế trong hiệp phụ. Các cầu thủ Đình Bắc, Thái Sơn và Minh Phúc liên tục chạy không ngừng nghỉ, buộc U.23 UAE phải xuống sức, trước khi thời khắc quyết định đến - những pha phối hợp một chạm sắc bén và thăng hoa trong vòng cấm đã ấn định chiến thắng cho U.23 Việt Nam với pha ghi bàn của Minh Phúc ở phút 101", theo ASEAN FOOTBALL.

"Ngoài tinh thần và chiến thuật tài tình, sức bền thể chất rõ ràng đã trở thành một trong những thế mạnh then chốt của U.23 Việt Nam, cho phép họ đối đầu ngang ngửa và đánh bại rất thuyết phục nhiều đối thủ mạnh, bao gồm các đội ở khu vực Tây Á, đến nay là 3 đội gồm Jordan, Ả Rập Xê Út và UAE, đội còn lại là Kyrgyzstan từ Trung Á", ASEAN FOOTBALL nhấn mạnh.

Đội trưởng Khuất Văn Khang sẽ tiếp tục dẫn dắt U.23 Việt Nam vượt qua U.23 Trung Quốc để lần thứ 2 trong lịch sử vào chung kết U.23 châu Á Ảnh: Ted Trần

Trên dòng bình luận của ASEAN FOOTBALL, giới hâm mộ khu vực Đông Nam Á cũng đánh giá, U.23 Việt Nam cần giữ trạng thái sung mãn và sự hưng phấn như đã thể hiện trong 4 trận vừa qua, sẽ khuất phục được đối thủ ở trận bán kết là U.23 Trung Quốc trong cuộc gặp lúc 22 giờ 30 ngày 20.1.

"U.23 Trung Quốc tiến vào bán kết bằng lối chơi tử thủ, họ chắc chắn sẽ áp dụng cách chơi này một lần nữa khi gặp đội U.23 Việt Nam. Tuy nhiên, nếu quan sát các trận gần nhất U.23 Trung Quốc đều hòa 0-0 trước U.23 Thái Lan ở lượt cuối vòng bảng và trận tứ kết với U.23 Uzbekistan trước khi thắng bằng loạt sút luân lưu. Họ đã rất may mắn mới giữ được tỷ số hòa 0-0, chính là do sự nôn nóng và quá vội vã của đối thủ.

Không phủ nhận thủ môn Li Hao và hàng thủ số đông của U.23 Trung Quốc chơi rất hay, nhưng đối thủ của họ lại quá tệ vì không bản lĩnh. Trong đó, U.23 Thái Lan phung phí rất nhiều cơ hội có thể khiến thủ môn Li Hao phải vào lưới nhặt bóng, do sự nôn nóng trong các pha kết thúc. Tương tự là các cầu thủ U.23 Uzbekistan, nếu họ tỉnh táo hơn ở một số cơ hội then chốt thì đã có thể phá vỡ thế bế tắc trận đấu", một tài khoản bình luận trên ASEAN FOOTBALL ở mạng xã hội X.

Cũng trên trang ASEAN FOOTBALL, nhiều phân tích cho rằng: "Với U.23 Việt Nam sẽ rất khác, vì đội quân của HLV Kim Sang-sik đang sở hữu những cầu thủ ghi bàn rất đa dạng và đều ở các tuyến, họ luôn biết cách mở khóa mọi hàng thủ tốt nhất.

Một ví dụ điển hình đó chính là U.23 UAE, đội đã áp dụng chiến thuật phòng ngự chặt và chuyển trạng thái phản công cực nhanh. Thế nhưng, cuối cùng cũng chịu thua tâm phục khẩu phục trước U.23 Việt Nam, vì cuộc đua thể lực và lối chơi rất đa dạng của đối phương.

Đến nay, ngoài Đình Bắc là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho U.23 Việt Nam (3 bàn), 4 bàn còn lại do các cầu thủ Khuất Văn Khang (tiền vệ), Hiểu Minh (hậu vệ), Lê Phát (tiền đạo) và Minh Phúc (tiền vệ) ghi. Bàn thứ 8 của U.23 Việt Nam là do cầu thủ Brauzman phản lưới nhà trong trận thắng U.23 Kyrgyzstan tỷ số 2-1 ở vòng bảng.

Những áp lực tấn công liên tục của U.23 Việt Nam cũng là thứ vũ khí khiến các hậu vệ của đối thủ phải lúng túng. U.23 Trung Quốc nếu vẫn áp dụng lối thủ tử thủ, họ chắc chắn bị thử thách rất lớn, vì U.23 Việt Nam quá bản lĩnh và có nhiều cầu thủ giỏi hơn".