U.23 Việt Nam viết tiếp giấc mơ

Khánh Châu
Khánh Châu
20/01/2026 14:31 GMT+7

Đầu năm 2018, U.23 Việt Nam về nhì giải vô địch U.23 châu Á khi bị thua bàn ở phút 119 trước đối thủ U.23 Uzbekistan.

Cầu thủ vào sân thay người bên phía Uzbekistan là Sidikov có thể lực sung mãn, đã chạy cắt mặt dứt điểm từ quả phạt góc bên cánh trái, giúp U.23 Uzbekistan đăng quang. Đội quân do HLV Park Hang-seo dẫn dắt đã có một giải đấu hay, nhưng đáng tiếc là chưa trọn vẹn. Dù vậy, tấm HCB năm đó cũng được xem là bước tiến lớn của bóng đá trẻ VN.

8 năm sau, bóng đá VN lại sản sinh ra một lứa cầu thủ trẻ tài năng và cũng được vị HLV rất giỏi người Hàn Quốc - Kim Sang-sik dẫn dắt. Những Đình Bắc, Văn Khang, Hiểu Minh, Lê Phát, Thái Sơn, Xuân Bắc… không thua gì lứa Quang Hải, Duy Mạnh, Công Phượng, Xuân Trường… trước đây. Thậm chí, xét về nền tảng thể lực, Đình Bắc và đồng đội còn có phần nhỉnh hơn các đàn anh, bởi họ luôn đủ sức đua tốc độ đến phút cuối cùng với các đội bóng đến từ Tây Á hay Trung Á.

Tối nay (20.1), lứa trẻ tài năng này lại được người hâm mộ bóng đá cả nước dõi theo khi họ ra sân đá bán kết với U.23 Trung Quốc. Để viết tiếp giấc mơ còn dang dở của bóng đá VN, các học trò của HLV Kim Sang-sik cần vượt qua U.23 Trung Quốc để tiến bước vào trận cuối cùng của giải.

HLV Kim Sang-sik yêu cầu chú trọng thể lực, phải để ‘châu Á biết bóng đá Việt Nam là thế nào’

Giấc mơ bước lên đỉnh cao nhất ở một giải bóng đá châu Á luôn là ước mơ cháy bỏng của bao thế hệ cầu thủ bóng đá VN, và lần này nó đã rất gần khi các cầu thủ U.23 VN đang chơi rất hay tại Ả Rập Xê Út.

U.23 Việt Nam viết tiếp giấc mơ- Ảnh 1.

Đình Bắc sẽ tiếp tục là chân sút chủ lực của U.23 VN

ẢNH: TED TRẦN

U.23 Trung Quốc được xem là đối thủ rất khó chịu bởi họ chưa thua bàn nào trong hành trình đến bán kết. Hàng phòng ngự chắc chắn và thủ môn tài năng Li Hao là bức tường kiên cố mà các chân sút VN cần phải khoan thủng để tiến vào chung kết.

Cũng như các trận đấu trước, người hâm mộ lại hào hứng chờ xem chiêu bài mới của "phù thủy" Kim Sang-sik, người luôn đem đến bất ngờ về cách điều binh, khiến nhiều đối thủ không thể bắt bài.

Gần như chắc chắn, U.23 Trung Quốc cũng sẽ chọn lối đá "tử thủ" để đưa trận đấu đến chấm 11 m, vì thế đây sẽ là thử thách cực đại cho các chân sút VN.

Rất có thể, chân sút Đình Bắc sẽ tiếp tục là "lá bài tẩy" của thầy Kim, để giải mã đội bóng chọn lối chơi "đổ bê tông". Lê Phát, Lê Viktor sẽ là những mũi chủ công quấy phá hàng thủ U.23 Trung Quốc khiến họ phải hao tổn sức lực, và Đình Bắc sẽ lại xuất hiện đúng thời điểm, khoan phá "khối bê tông" mà U.23 Trung Quốc dựng lên.

U.23 Trung Quốc không bị thua bàn ở các trận đấu trước, bởi ngoài lối chơi đổ "bê tông", họ còn luôn chuẩn bị phương án tối ưu để bắt chết tiền đạo đối phương. Nhưng đối sách của họ có thể sẽ phá sản bởi U.23 VN không chỉ có mỗi Đình Bắc, mà các vị trí trên sân đều là những chân sút thượng thặng. Mỗi khi Đình Bắc, Văn Khang bị bắt chết, thì những cầu thủ từ tuyến dưới như Hiểu Minh, Phạm Lý Đức, Minh Phúc, Thái Sơn… sẵn sàng khiến đối thủ bất ngờ.

4 trận đã qua, trận nào U.23 VN cũng có bàn thắng vào lưới đối phương, và lần này cũng không ngoại lệ để các chàng trai tài năng của bóng đá VN viết tiếp giấc mơ còn dang dở.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
