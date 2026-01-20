Chủ tịch Tập đoàn Đại Quang Minh treo thưởng 2 tỉ đồng nếu U.23 Việt Nam lọt vào chung kết châu Á

Theo dõi sát hành trình của U.23 Việt Nam

Ông Trần Đăng Khoa cho biết ông luôn theo dõi sát các hoạt động của bóng đá Việt Nam, đặc biệt là hành trình thi đấu của U.23 Việt Nam tại VCK U.23 châu Á 2026.

Qua các trận đấu vòng bảng và tứ kết, đội tuyển U.23 Việt Nam thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường, ý chí quyết tâm cùng bản lĩnh vững vàng. Những màn trình diễn này đã tạo được niềm tin lớn nơi người hâm mộ cũng như giới chuyên môn.

Chủ tịch Tập đoàn Đại Quang Minh bày tỏ niềm tin thầy trò đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu tự tin, đoàn kết, phát huy tối đa năng lực chuyên môn để hướng tới mục tiêu góp mặt trong trận chung kết của giải đấu.

U.23 Việt Nam quyết tâm trước trận bán kết gặp U.23 Trung Quốc

Nhằm tiếp thêm động lực cho U.23 Việt Nam trước trận đấu quan trọng, ông Trần Đăng Khoa chia sẻ sẽ có phần thưởng động viên trị giá 2 tỉ đồng nếu đội tuyển U.23 Việt Nam giành quyền vào thi đấu trận chung kết U.23 châu Á 2026.

HLV Kim Sang-sik yêu cầu chú trọng thể lực, phải để ‘châu Á biết bóng đá Việt Nam là thế nào’

Sự quan tâm, đồng hành và động viên kịp thời từ các doanh nghiệp tiếp tục là nguồn cổ vũ quan trọng, góp phần tiếp thêm niềm tin và động lực cho đội tuyển U.23 Việt Nam trên hành trình thi đấu tại đấu trường châu lục.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik, U.23 Việt Nam đang trải qua hành trình được đánh giá cao với thành tích toàn thắng 4 trận. Đây là lần đầu tiên đội tuyển U.23 Việt Nam thiết lập chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp tại một kỳ U.23 châu Á, đồng thời san bằng cột mốc ghi 8 bàn thắng từng được xác lập tại giải đấu năm 2018 dưới thời HLV Park Hang-seo.

Ở chiều ngược lại, đội tuyển U.23 Trung Quốc gây ấn tượng với khả năng phòng ngự khi chưa để thủng lưới bàn nào sau 4 trận đấu, trong đó có 3 trận khép lại với tỷ số 0-0. Một đội tấn công hay và một đội phòng ngự giỏi. Liệu đội nào sẽ bước tiếp đến trận chung kết? Câu trả lời sẽ có trong cuộc đối đầu giữa U.23 Việt Nam và U.23 Trung Quốc vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 20.1 (theo giờ Việt Nam).

Xem trọn vẹn VCK U23 châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn. Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.



