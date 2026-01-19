Thẩm mỹ CC Clinic - Điểm đến nâng tầm nhan sắc với công nghệ hiện đại

Nhờ sự kết hợp này, các dịch vụ như: căng da, giảm mỡ vùng cằm, nâng mũi, căng chỉ nâng cung mày… đều được thực hiện theo quy trình chuẩn y khoa và mang lại hiệu quả tối ưu.

Hành trình nâng tầm chuyên môn của đội ngũ bác sĩ sau khi tu nghiệp tại Hoa Kỳ

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của CC Clinic khi bác sĩ Cường đã có chuyến tu nghiệp và trao đổi chuyên môn tại Hoa Kỳ. Thông qua các khóa đào tạo và hội thảo chuyên ngành tại Mỹ, đội ngũ bác sĩ CC đã cập nhật nhiều kỹ thuật hiện đại trong Y học tái sinh. Những kiến thức này giúp nâng cao hiệu quả và đảm bảo an toàn cho khách hàng.

Tham dự hội thảo khoa học - Củng cố vị thế trong lĩnh vực chuẩn Y khoa quốc tế

Tháng 9.2025, Thẩm mỹ CC tiếp tục ghi dấu ấn khi tham gia các hội thảo quốc tế về công nghệ thẩm mỹ chuẩn Mỹ PARS 2025. Đây là sự kiện quy tụ các bác sĩ, chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực Y học tái tạo trong phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ.

Bác sĩ Cường đã tham dự và chia sẻ những cập nhật mới nhất về công nghệ Y học tái sinh

Tại sự kiện, bác sĩ Cường đại diện Thẩm mỹ CC tham gia thuyết trình về việc ứng dụng công nghệ Hoa Kỳ vào phác đồ điều trị cho người châu Á. Điều này góp phần khẳng định vị thế Thẩm mỹ CC là một trong những cơ sở thẩm mỹ Việt Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế, được cộng đồng chuyên môn đánh giá cao.

Tháng 12.2025, Thẩm mỹ CC đánh dấu bước tiến quan trọng khi ký kết hợp tác quốc tế với đối tác từ Hoa Kỳ một cột mốc quan trọng, mở ra bước tiến mới trong chiến lược phát triển của đơn vị hướng đến năm 2026. Lễ ký kết và giới thiệu công nghệ về Next Cell được chuyển giao từ Mỹ, phản ánh rõ định hướng mở rộng và chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc tế của CC Clinic.

Thẩm mỹ CC ký kết hợp tác chiến lược cùng với Next Cell - Công nghệ giảm mỡ mới đạt chuẩn Hoa Kỳ

Tiếp nối sự phát triển mạnh mẽ, Thẩm mỹ CC chính thức mở chi nhánh tại Hoa Kỳ tại địa chỉ 9039 Bolsa Ave ste. 204, Westminster, CA 92. Đây không chỉ là bước ngoặt quan trọng trong chiến lược mở rộng toàn cầu, mà còn khẳng định vị thế của một thương hiệu thẩm mỹ Việt Nam trên trường quốc tế.

