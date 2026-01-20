U.23 Việt Nam tung nhân sự mạnh quyết thắng Trung Quốc: Lê Phát đá chính, Đình Bắc ‘của để dành’

Đội hình mạnh nhất của U.23 Việt Nam

HLV Kim Sang-sik đã công bố đội hình chính thức U.23 Việt Nam ở cuộc so tài với U.23 Trung Quốc, diễn ra lúc 22 giờ 30 hôm nay (20.1), trong khuôn khổ bán kết U.23 châu Á 2026.

Đứng trong khung gỗ tiếp tục là thủ môn Trung Kiên. Người gác đền sinh năm 2003 trình diễn phong độ ổn định, chắc chắn, là điểm tựa vững vàng cho hàng thủ U.23 Việt Nam.

Bộ ba trung vệ gồm Nguyễn Hiểu Minh, Nguyễn Nhật Minh và Phạm Lý Đức. Đây là "đinh ba quen thuộc" của U.23 Việt Nam ở hàng thủ, với sự ăn ý, hiểu nhau hình thành qua nhiều trận.

U.23 Việt Nam đã sẵn sàng cho bán kết gặp U.23 Trung Quốc ẢNH: TED TRẦN TV

Ở tuyến giữa, Nguyễn Thái Sơn sẽ hợp cùng Nguyễn Xuân Bắc để kiểm soát khu trung tuyến. Cả hai chiếm trọn niềm tin của HLV Kim Sang-sik nhờ sự dẻo dai, cơ hội, khả năng cầm bóng đập nhả tự tin nhằm thoát pressing và kiến thiết lối chơi. Ở hai biên, Khuất Văn Khang (trái) và Phạm Minh Phúc (phải) nắm giữ chìa khóa vận hành các pha tấn công cánh, vũ khí đã mang lại cho U.23 Việt Nam 5 trong số 8 bàn thắng ghi được từ đầu giải.

Trận này Công Phương sẽ đá từ đầu thay Lê Viktor bị đau. Tài năng trẻ Lê Phát cũng đá chính. Nhân vật còn lại của đội hình xuất phát là Ngọc Mỹ. Đình Bắc dự bị và sẽ được sử dụng ở thời điểm thích hợp như cách anh bùng nổ từ băng ghế dự bị ở các trận trước.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik toàn thắng vòng bảng để dẫn đầu, xếp trên U.23 Jordan, U.23 Ả Rập Xê Út và U.23 Kyrgyzstan. Đến tứ kết, U.23 Việt Nam lại hạ gục U.23 UAE (3-2) trong hiệp phụ để nối dài chuỗi thắng trên mọi đấu trường lên con số 15.

U.23 Trung Quốc có lần đầu trong lịch sử lọt tới bán kết U.23 châu Á. Thầy trò HLV Antonio Vicente Puche thắng U.23 Úc (1-0), hòa U.23 Thái Lan và U.23 Iraq với cùng tỷ số 0-0, sau đó lại vượt qua U.23 Uzbekistan trên chấm luân lưu khi hòa 0-0 trong 120 phút.

Dù chỉ ghi 1 bàn, nhưng U.23 Trung Quốc đã thẳng tiến bán kết nhờ hàng phòng ngự vững chãi nhất giải khi chưa để lọt lưới bàn nào.

HLV Kim Sang-sik cùng học trò quyết vượt ải bán kết

U.23 Việt Nam đang bước qua hành trình đáng nhớ cùng HLV Kim Sang-sik, khi vô địch cả U.23 Đông Nam Á 2025, SEA Games 33, và giờ đã tiến đến bán kết châu Á sau 8 năm chờ đợi.

"Trận gặp U.23 Trung Quốc rất khó khăn, nhưng tôi tin các cầu thủ U.23 Việt Nam sẽ thi đấu dũng cảm, hết mình để đạt được mục đích mà toàn đội đặt ra", chiến lược gia người Hàn Quốc trả lời báo chí trước trận.

Đối đầu với U.23 Trung Quốc chưa để thủng lưới bàn nào từ đầu giải, HLV Kim Sang Sik cho biết, U.23 Việt Nam đã quen với khó khăn và sẵn sàng vượt qua.

HLV Kim Sang-sik ẢNH: TED TRẦN TV

"U.23 Việt Nam dù gặp nhiều đội mạnh hơn mình về cả mặt thể chất, kỹ thuật, nhưng vẫn luôn thi đấu kiên cường và giành chiến thắng. Trận đấu với U.23 UAE dù rất vất vả vì phải thi đấu cả 2 hiệp phụ, nhưng chúng tôi vượt qua đầy thuyết phục. Trận đấu nào cũng khó khăn, và đương nhiên cuộc đọ sức với U.23 Trung Quốc cũng vậy. Với thành tích giữ sạch lưới cho tới giờ, có thể nói họ có khả năng phòng ngự chắc chắn. Tôi và ban huấn luyện U.23 Việt Nam đang chuẩn bị tất cả các kịch bản, tình huống cho các cầu thủ. U23 Việt Nam chuẩn bị thật kỹ lưỡng để hướng tới kết quả tốt nhất", HLV Kim Sang-sik khẳng định.

Ở chiều ngược lại, HLV Antonio Puche của U.23 Trung Quốc thận trọng: "U.23 Việt Nam có ưu thế hơn chúng tôi vì nghỉ nhiều hơn 1 ngày. Điều đó rất quan trọng trong bóng đá, nhưng chúng tôi sẽ chỉ tập trung hồi phục cho cầu thủ của mình.

"U.23 Trung Quốc luôn duy trì tâm thế cạnh tranh ở từng trận đấu. Việc có mặt ở bán kết U.23 châu Á đã là giấc mơ lớn nhất của U.23 Trung Quốc. Đã ở vòng này rồi, cả đội sẽ chiến đấu hết sức cho tấm vé vào đá trận chung kết", ông Antonio cho biết.

