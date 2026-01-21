HLV Kim Sang-sik nói rất thật về học trò, quyết thắng U.23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng ba châu Á

Tuy nhiên, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn còn mục tiêu quan trọng phía trước là trận tranh hạng ba với U.23 Hàn Quốc lúc 22 giờ ngày 23.1. Nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định toàn đội U.23 Việt Nam sẽ dốc toàn lực để giành chiến thắng.



Minh Phúc đã rất nỗ lực Ảnh: Ted Trần

Sau trận thua ở bán kết, HLV Kim Sang-sik không giấu được sự tiếc nuối khi U.23 Việt Nam đã chiến đấu kiên cường, đặc biệt trong hoàn cảnh thiếu người. “Không thể chiến thắng nên rất tiếc. Tôi cảm ơn các cầu thủ đã chiến đấu hết mình tới những giây phút cuối cùng. Các bạn đã vô cùng vất vả rồi”, ông Kim chia sẻ. Nhà cầm quân này cũng gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ Việt Nam vì đội không thể giành vé vào chung kết, đồng thời nhấn mạnh hành trình tại giải đấu vẫn chưa kết thúc.

Đánh giá về đối thủ, HLV Kim Sang-sik thừa nhận U.23 Trung Quốc đã có một trận đấu tốt và xứng đáng góp mặt ở chung kết. Tuy vậy, ông cũng cho rằng màn trình diễn tại giải cho thấy sự tiến bộ rõ rệt của các cầu thủ U.23 Việt Nam. “Tôi nhìn thấy sự phát triển, đặc biệt là khả năng tập trung trong phòng ngự. Các đội tuyển châu Á hiện nay phát triển khá đồng đều và Việt Nam cũng đã chứng minh được năng lực cạnh tranh của mình”, ông nói.

Thầy Kim nhấn mạnh U.23 Việt Nam sẽ quyết tâm vượt qua U.23 Hàn Quốc Ảnh: Ted Trần

Về chuyên môn, HLV Kim Sang-sik cho biết kế hoạch nhân sự trong hiệp 2 bị ảnh hưởng lớn bởi chấn thương của Hiểu Minh. “Tôi dự định tung Đình Bắc vào sân và sau đó bổ sung thêm một cầu thủ có tốc độ, nhưng chấn thương khiến chúng tôi không thể triển khai đúng kế hoạch”, ông Kim giải thích. Ngoài ra, việc thiếu tập trung ở các tình huống cố định cũng là nguyên nhân dẫn đến bàn thua quyết định.

Dù thừa nhận chưa hài lòng với khả năng pressing và chuyền bóng trong hiệp 1, HLV Kim Sang-sik vẫn đánh giá cao tinh thần tập thể của U.23 Việt Nam. Theo ông, chính sự gắn kết và ý chí thi đấu như một khối thống nhất đã giúp đội vượt qua nhiều đối thủ có thể hình, thể lực vượt trội để tiến sâu vào bán kết.

Ông Kim một lần nữa nhận xét rất chi tiết: "Kể từ những trận đầu tiên vòng loại cho đến trận bán kết giải U.23 châu Á, U.23 Việt Nam luôn phải đối đầu với những đội có sức mạnh thể chất vượt trội hơn. Nếu chỉ đặt riêng từng cầu thủ thì không có gì quá nổi bật, tuy nhiên, các cầu thủ của chúng tôi có tinh thần tập thể, có sự gắn kết để thi đấu như 1 đội. Và đó chính là lý do chính giúp chúng tôi có thể vào tới vòng bán kết".

Trước mắt, U.23 Việt Nam sẽ hướng sự tập trung cho trận tranh hạng ba gặp U.23 Hàn Quốc – đội bóng đồng hương của HLV Kim Sang-sik. “Đây chưa phải là kết thúc. Chúng tôi sẽ chuẩn bị thật tốt để đối đầu Hàn Quốc và quyết tâm giành chiến thắng”, ông Kim khẳng định.