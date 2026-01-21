Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Tại sao Lý Đức không được xóa thẻ đỏ dù bàn thắng của Trung Quốc bị tước, phải treo giò 2 trận nào?

Linh Nhi
Linh Nhi
21/01/2026 08:55 GMT+7

Ở trận bán kết U.23 châu Á 2026 gặp U.23 Trung Quốc rạng sáng 21.1, một tình huống mất kiểm soát của Lý Đức đã dẫn đến thẻ đỏ trực tiếp, dù bàn thắng sau đó của đội bạn không được công nhận. Theo quy định của AFC, án phạt này không thể xóa và kéo theo hệ lụy lớn cho cá nhân cầu thủ cũng như các đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới.

Khi U.23 Việt Nam đang bị dẫn trước U.23 Trung Quốc 2-0, đội bạn tiếp tục đưa được bóng vào lưới ở hiệp 2. Trong tình huống căng thẳng này, Lý Đức không kìm chế được cảm xúc, có hành vi đánh nguội cầu thủ đối phương và ngay lập tức bị trọng tài người Úc Alexander King rút thẻ đỏ trực tiếp.

Tại sao Lý Đức không được xóa thẻ đỏ dù bàn thắng của Trung Quốc bị tước, phải treo giò 2 trận nào?- Ảnh 1.

Lý Đức nói lời xin lỗi

Ảnh: FBNV

Sau đó, bàn thắng của U.23 Trung Quốc không được công nhận do trước thời điểm ghi bàn, một cầu thủ đội bạn đã rơi vào thế việt vị. Từ đây xuất hiện ý kiến cho rằng, khi bàn thắng bị xóa thì thẻ đỏ của Lý Đức cũng cần được hủy bỏ.

Tuy nhiên, một trọng tài FIFA khẳng định: “Không thể xóa thẻ đỏ trong trường hợp này. Bàn thắng việt vị thì bị hủy, còn các hành vi sai phạm khác vẫn giữ nguyên. Chỉ có ngoại lệ với lỗi DOGSO (ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt), nếu xem lại và xác định không phải DOGSO thì mới xóa thẻ đỏ". Tóm lại đây là 1 hành vi bạo lực thì trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không được xóa thẻ.

U.23 Việt Nam thua đậm U.23 Trung Quốc: Lỡ hẹn chung kết

Lý Đức sẽ nghỉ 1 trận ở AFF Cup 2026

Theo khoản 38.2.2 của điều lệ giải U.23 châu Á, cầu thủ nhận thẻ đỏ sẽ phải nghỉ trận tiếp theo ở giải đấu cùng độ tuổi. Trong trường hợp đã hết tuổi tham dự, án treo giò sẽ được chuyển lên cấp đội tuyển cao hơn.

Điều này đồng nghĩa với việc Lý Đức sẽ vắng mặt trận tranh hạng ba với U.23 Hàn Quốc vào ngày 23.1 tới. Lý Đức cũng sẽ không có cơ hội được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam ở trận gặp Malaysia, thuộc vòng loại thứ ba Asian Cup 2027, diễn ra ngày 31.3.2026. Ngoài ra, khi đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2026 và Lý Đức được gọi, anh sẽ phải vắng mặt ở trận gặp Brunei hoặc Timor Leste vào ngày 24.7 do án treo giò nói trên.

Một chiếc thẻ đỏ trong khoảnh khắc nóng nảy đã để lại cái giá không hề nhỏ, không chỉ với Lý Đức mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch nhân sự của các đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới.

