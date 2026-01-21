Đội tuyển Việt Nam sắp nhận tin vui, FAM phó mặc cho luật sư vụ kiện FIFA

AFC chờ phán quyết CAS để xử thua đội tuyển Malaysia nếu FAM thua kiện

Trả lời phỏng vấn trang Harian Metro (Malaysia) ngày 20.1, quyền Chủ tịch FAM, Yusoff Mahadi bày tỏ: "Trong vụ việc kháng cáo án phạt của FIFA lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS), chúng tôi hiện đã giao phó tất cả mọi việc và toàn bộ 100% cho đội ngũ luật sư thực hiện. Đến nay, họ đang chuẩn bị đối mặt với phiên tòa để bảo vệ quyền lợi và công lý của FAM và cả 7 cầu thủ nhập tịch. Chúng tôi đặt trọn niềm tin vào họ".

FAM đã trình báo cảnh sát vụ làm giả hồ sơ 7 cầu thủ nhập tịch 'lậu' Malaysia. Họ cũng đang chờ kết quả kháng cáo FIFA ở CAS Ảnh: Ngọc Linh

"Tôi nghĩ, chúng tôi sẽ để việc đó cho đội ngũ pháp lý của mình, chúng tôi đã giao toàn bộ quá trình cho họ, vì vậy chúng tôi sẽ để mọi việc diễn ra theo quy trình. Tôi không thể chia sẻ chính xác về quá trình với CAS, chúng tôi đã giao việc đó cho đội ngũ pháp lý của mình. Vì vậy, tôi nghĩ họ sẽ làm những gì tốt nhất cho FAM", ông Yusoff Mahadi cho biết thêm, khi được hỏi về những diễn biến của vụ việc FAM đang kháng cáo FIFA hiện tại ở CAS ra sao.

Bên cạnh việc khẳng định đã giao phó toàn bộ sự việc cho đội ngũ luật sư, ông Yusoff Mahadi cũng xác nhận, FAM sẽ không thể chia sẻ thêm thông tin chi tiết về quá trình đang diễn ra và mọi việc sẽ do các luật sư quyết định.

Theo Harian Metro, cho đến nay sự việc làm giả hồ sơ nhập tịch của FAM với 7 cầu thủ gốc ngoại đã gây ảnh hưởng rất lớn đến hình ảnh của bóng đá Malaysia mỗi ngày một xấu đi trong mắt bạn bè quốc tế, khi họ đang bị FIFA phạt tiền và đình chỉ thi đấu với 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" đã góp mặt ở đội tuyển Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027.

7 cầu thủ đó là Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel, với mỗi người đã bị Ủy ban kỷ luật FIFA đình chỉ thi đấu 12 tháng kể từ tháng 9.2025.

Hiện có tin cầu thủ Rodrigo Holgado hy vọng sẽ gia nhập CLB Johor Darul Ta'zim của Malaysia, nếu như sắp tới việc kháng cáo của FAM với án phạt của FIFA ở CAS sẽ thành công, có thể giảm mức án treo giò hiện nay từ 12 tháng xuống còn 6 tháng để anh sớm trở lại thi đấu.

Ngoài án phạt đình chỉ thi đấu 12 tháng và phạt tiền đối với các cầu thủ, FIFA cũng đã yêu cầu FAM phải trả khoản tiền phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,4 tỉ đồng), các cầu thủ cũng bị phạt tiền 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 65,5 triệu đồng) mỗi người.

Từ bảng xếp hạng FIFA mới nhất, đội tuyển Malaysia đang run sợ

Theo New Straits Times, khả năng FAM thắng kiện hoặc được giảm án ở vụ kiện tại CAS là cực kỳ thấp. Diễn biến mới nhất cho thấy, việc FIFA vẫn giữ nguyên án phạt đã xử thua cùng tỷ số 0-3 ở ba trận giao hữu quốc tế của đội tuyển Malaysia vì sử dụng các cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu, khiến nguy cơ họ cũng sắp bị xử thua ở các trận tại vòng loại Asian Cup 2027 vì lý do tương tự. Điều này xảy ra khi FIFA vừa công bố bảng xếp hạng mới nhất đầu năm 2026, với đội tuyển Malaysia vẫn bị rớt xuống hạng 121 thế giới.

Đội tuyển Malaysia sắp bị xử thua 2 trận ở vòng loại Asian Cup 2027, trong đó có trận thắng đội tuyển Việt Nam tỷ số 4-0, nay sẽ bị xử thua tỷ số 0-3 Ảnh: Ngọc Linh

"Chuỗi trận bất bại của đội tuyển Malaysia trong năm 2025 đã bị xóa bỏ sau khi FIFA công nhận các chiến thắng cùng tỷ số 3-0 cho các đội Cape Verde, Singapore và Palestine. Cơ quan quản lý bóng đá thế giới đã phán quyết rằng, 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia không đủ điều kiện đã tham gia các trận đấu đó, vào tháng 12.2025. Trước đó, đội tuyển Malaysia đã hòa tỷ số 1-1 với Cape Verde vào ngày 29.5.2025, thắng Singapore 2-1 vào ngày 4.9.2025 và thắng Palestine 1-0 vào ngày 8.9.2025.

Tuy nhiên, đội bóng của HLV Peter Cklamovski có thể gặp thêm rắc rối khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) dự kiến sẽ trừ điểm của họ trong các trận đấu ở chiến dịch vòng loại Asian Cup 2027.

Cụ thể, đội tuyển Malaysia đã sử dụng các cầu thủ không đủ điều kiện trong trận thắng Nepal tỷ số 2-0 vào ngày 25.3.2025 và trận thắng đội tuyển Việt Nam tỷ số 4-0 ngày 10.6.2025. Các trận này đang chờ AFC xử phạt và xử thua đội tuyển Malaysia cùng tỷ số 0-3, khi vụ kiện của FAM ở CAS kết thúc.

Hiện tại, đội tuyển Malaysia đang dẫn đầu bảng F với 15 điểm sau 5 trận. Nhưng nếu họ bị AFC xử thua 2 trận, coi như chính thức mất cơ hội giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027, khi đó đội tuyển Việt Nam sẽ vươn lên lấy ngôi đầu và suất tham dự", New Straits Times chi biết.

New Straits Times cũng dẫn lại thông tin và đưa lý do vụ kiện hiện nay của FAM khó thay đổi được gì, vì vào tháng 11.2025, Ủy ban Kháng cáo của FIFA đã nêu chi tiết lý do bác bỏ đơn kháng cáo của FAM và 7 cầu thủ liên quan, đó là họ đã làm giả giấy khai sinh và giấy chứng nhận dòng họ để đại diện cho đội tuyển Malaysia.