Quế Ngọc Hải gửi lời động viên đặc biệt đến Đình Bắc và U.23 Việt Nam

Quế Ngọc Hải luôn biết động viên các đồng đội, đàn em Độc Lập

U.23 Việt Nam xin lỗi người hâm mộ

Khuy 20.1, đội tuyển U.23 Việt Nam đã không thể tái lập thành tích lọt vào chung kết VCK U.23 châu Á 2026 giống như 8 năm trước, sau khi để thua 0-3 trong trận bán kết trước U.23 Trung Quốc.

Sau trận đấu, rất nhiều tuyển thủ U.23 Việt Nam đã gửi lời xin lỗi vì đã phụ lòng kỳ vọng của đông đảo người hâm mộ có mặt trên sân vận động Prince Abdullah Al-Faisal Sports City, cũng như ở quê nhà.

Trong đó tiền đạo Đình Bắc chia sẻ: "Lời đầu tiên, Bắc muốn nói lời xin lỗi tất cả mọi người ạ!", kèm tấm ảnh anh quỳ xuống ở ngoài đường biên với động tác cúi sát người xin lỗi người hâm mộ.

Lời động viên của Quế Ngọc Hải

Lời động viên đặc biệt của Quế Ngọc Hải

Hành động của Đình Bắc, cũng như những lời xin lỗi khác của các tuyển thủ U.23 Việt Nam phần lớn nhận được sự chia sẻ lớn từ khá đông người hâm mộ. Đặc biệt, đàn anh Quế Ngọc Hải đã có lời động viên rât đặc biệt đến người em trẻ tài năng đồng hương Nghệ An.

Trong phần bình luận, Hải Quế nhắn nhủ: "Các em vẫn sẽ trở về trong vòng tay và tình yêu của người hâm mộ bóng đá Việt Nam vì những gì đã cống hiến ở hành trình vừa qua. Giờ là lúc phải vững vàng và mạnh mẽ hơn để chiến đấu ở trận đấu cuối cùng. Cố lên các bạn trẻ!".

Chỉ sau một giờ, lời động viên của Quế Ngọc Hải đã nhận được sự đồng tình của gần 2 ngàn lượt cảm xúc. Ngoài Hải Quế, cũng có rất nhiều cầu thủ, người thân và người hâm mộ vào facebook của các tuyển thủ như Nhật Minh, Lý Đức, Trung Kiên… để động viên.