Trung Kiên mắt đỏ hoe thừa nhận: 'Trận này U.23 Trung Quốc đá rất khác, U.23 Việt Nam rất buồn’

Trung Kiên không giấu được cảm xúc

Thủ môn Trung Kiên rưng rưng trả lời phỏng vấn báo chí ngay sau trận bán kết giữa U.23 Việt Nam và U.23 Trung Quốc. Anh không giấu được cảm xúc và thừa nhận rằng trận này U.23 Trung Quốc đã có màn trình diễn rất bất ngờ.



Thủ môn Trung Kiên rưng rưng khi trả lời phỏng vấn ẢNH: AFC

"U.23 Trung Quốc hoàn toàn khác với các đối thủ mà U.23 Việt Nam đã chạm trán trước đó và khác so với cả chính họ ở các trận trước. Họ đã chơi tốt, chúng tôi bất ngờ khiến các kế hoạch, chiến thuật không đi đúng hướng. Đây là bài học lớn, toàn đội sẽ phải xốc lại, tập trung cao để chuẩn bị cho trận tranh hạng ba với U.23 Hàn Quốc", Trung Kiên chia sẻ.

U.23 Việt Nam thua đậm U.23 Trung Quốc: Lỡ hẹn chung kết

Theo thủ môn sinh năm 2003, sự thay đổi trong cách tiếp cận trận đấu của U.23 Trung Quốc khiến U.23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn, đặc biệt ở khả năng kiểm soát thế trận và tổ chức phòng ngự trong hiệp 2.

Trận bán kết vừa rồi, Trung Kiên đã phải vào lưới nhặt bóng 4 lần, trong đó có 3 lần bàn thắng được công nhận cho U.23 Trung Quốc ẢNH: AFC

Thất bại ở bán kết khiến U.23 Việt Nam lỡ cơ hội vào chung kết, nhưng Trung Kiên và các đồng đội vẫn còn trận tranh hạng 3 phía trước. Đây được xem là cơ hội để đội tuyển lấy lại tinh thần và khép lại giải đấu bằng một kết quả tích cực.