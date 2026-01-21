Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Trung Kiên mắt đỏ hoe thừa nhận: 'Trận này U.23 Trung Quốc đá rất khác, U.23 Việt Nam rất buồn’

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
21/01/2026 00:52 GMT+7

Trả lời phỏng vấn sau trận, thủ môn Trung Kiên của U.23 Việt Nam không giấu được cảm xúc sau trận thua đậm ở bán kết trước U.23 Trung Quốc

Trung Kiên không giấu được cảm xúc

Thủ môn Trung Kiên rưng rưng trả lời phỏng vấn báo chí ngay sau trận bán kết giữa U.23 Việt Nam và U.23 Trung Quốc. Anh không giấu được cảm xúc và thừa nhận rằng trận này U.23 Trung Quốc đã có màn trình diễn rất bất ngờ.

Trung Kiên mắt đỏ hoe thừa nhận: 'Trận này U.23 Trung Quốc đá rất khác, U.23 Việt Nam rất buồn’- Ảnh 1.

Thủ môn Trung Kiên rưng rưng khi trả lời phỏng vấn

ẢNH: AFC

"U.23 Trung Quốc hoàn toàn khác với các đối thủ mà U.23 Việt Nam đã chạm trán trước đó và khác so với cả chính họ ở các trận trước. Họ đã chơi tốt, chúng tôi bất ngờ khiến các kế hoạch, chiến thuật không đi đúng hướng. Đây là bài học lớn, toàn đội sẽ phải xốc lại, tập trung cao để chuẩn bị cho trận tranh hạng ba với U.23 Hàn Quốc", Trung Kiên chia sẻ.

U.23 Việt Nam thua đậm U.23 Trung Quốc: Lỡ hẹn chung kết

Theo thủ môn sinh năm 2003, sự thay đổi trong cách tiếp cận trận đấu của U.23 Trung Quốc khiến U.23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn, đặc biệt ở khả năng kiểm soát thế trận và tổ chức phòng ngự trong hiệp 2.

Trung Kiên mắt đỏ hoe thừa nhận: 'Trận này U.23 Trung Quốc đá rất khác, U.23 Việt Nam rất buồn’- Ảnh 2.

Trận bán kết vừa rồi, Trung Kiên đã phải vào lưới nhặt bóng 4 lần, trong đó có 3 lần bàn thắng được công nhận cho U.23 Trung Quốc

ẢNH: AFC

Thất bại ở bán kết khiến U.23 Việt Nam lỡ cơ hội vào chung kết, nhưng Trung Kiên và các đồng đội vẫn còn trận tranh hạng 3 phía trước. Đây được xem là cơ hội để đội tuyển lấy lại tinh thần và khép lại giải đấu bằng một kết quả tích cực.



Khám phá thêm chủ đề

Xem thêm bình luận